Как выбрать японский кроссовер с пробегом — советы и примеры

Эксперт Зиновьев рассказал о главных особенностях японских кроссоверов

Два главных достоинства японских машин – качество и надежность. За это, прежде всего, они и ценятся на вторичном рынке, что отражается на запрашиваемых ценах. Почти все японское – дорого! Даже с большими пробегами.

Общее правило при выборе японской модели с пробегом: предпочтение наиболее массовым. Для них и запчасти проще найти, и сервисмены с ними лучше знакомы.

Найти какой-то «ломучий» японский кроссовер нереально – даже если рассматривать массовые модели из низшей ценовой группы.

К качеству и надежности обычно прилагаются достойные ездовые качества, комфорт, стойкость к коррозии и прочие преимущества. Тем не менее, у любой модели есть определенные недостатки. И при выборе кроссоверов с пробегом полезно учитывать различные нюансы.

Вариаторы японских кроссоверов

О бесступенчатых трансмиссиях (CVT) сказано так много, что углубляться в подробности нет смысла. Основная беда – вариаторы до сих пор не удалось наделить достаточным ресурсом.

В среднем они служат намного меньше классических гидроавтоматов. И, что еще печальнее, срок службы до переборки (или полного выхода из строя) непредсказуем. Нельзя быть уверенным даже в 100 тысячах км пробега – агрегат может развалиться раньше. Но CVT может выдержать и 200 тысяч км, что невозможно предсказать заранее.

Toyota RAV4 считается у нас чуть ли не эталоном надежности и долговечности. Однако с 2010 года основной мотор 2.0 сочетается только с CVT серии K111/К112 – это две трети RAV4 с пробегом. Вариатор хороший, но к 100 тысячам км нередко сдаются подшипники.

Особняком стоят вариаторы, в которых главный силовой элемент не «толкающий», а «тянущий». Но таких машин немного. В их числе Subaru с CVT серии Lineartronic. Также можно выделить Nissan Murano, где вариатор Jatco JF017E применен в версии с тянущей цепью. Правда, в сочетании с мотором V6 3.5 и он не отличался достаточным ресурсом.

В любом случае, 250 тысяч км – для автоматов дистанция реалистичная, а для вариаторов почти запредельная. И в ремонте они подчас дороже автомата.

Тем временем, половина представленных на вторичном рынке Кашкаев и Икс-Трейлов с вариаторами имеют пробеги свыше 150 тысяч км. Как выбирать? Отмести все варианты с пробегом в районе 150 тысяч км – за исключением случаев, когда владелец готов документально подтвердить недавний ремонт или замену CVT. Но лучше – не связываться с вариаторами вообще, отдав предпочтение гидроавтомату.

В частности, автоматам по-прежнему верны Mazda и Suzuki. Есть они у некоторых версий Тойоты RAV4 и Mitsubishi Outlander, у дизельного X-Trail, у Хонды CR-V. Пожалуй, практичнее взять «японца» постарше, но с автоматом, чем помоложе, но с вариатором.

У Кашкая неплохая репутация, но не совсем понятно, почему. Вариаторы – слабое место, подвеска слабвата, коррозионная стойкость средняя. Прекрасные моторы? Но двухлитровый – с прямым впрыском, а турбо 1.2 даже новым лучше не брать.

Моторы японских кроссоверов

Японские компании, в отличие от европейских, не занимались даунсайзингом и редко оснащали массовые кроссоверы турбомоторами малого объема.

Конечно, есть исключения. Например, у Mitsubishi Eclipse Cross (продавался с 2018 года) базовый двигатель – турбо 1.5 (150 л.с.). Ничего плохого о нем пока сказать не можем, но… Сочетается он только с вариатором, и машин с атмосферными моторами более чем достаточно.

Среди двигателей сложно выделить какие-то менее надежные – можно говорить лишь об индивидуальных слабостях каждого из моторов.

Скажем, у бензиновых двигателей Тойоты не самые долговечные водяные помпы. У многих сравнительно современных моторов рано проявляется высокий расход масла. Но в целом все нормально – и по надежности, и по ресурсу. Практически любой японский мотор служит на протяжении 250-300 тысяч км.

Но есть важные мелочи. Так, линейка атмосферных моторов Skyactiv Мазды изначально спроектирована под бензин АИ-98, и заправлять в баки оснащенных ими автомобилей 95-й нежелательно – засоряется топливная система, так как впрыск у них прямой.

Также на прямой впрыск перевела свои атмосферные двигатели 2.0 и 2.5 Subaru – появился жор масла с малых пробегов, и случаются перегревы при масляном голодании. Хлопотно! И ресурс у них, кстати, так себе. Так что при покупке «пятого» Форестера надо очень хорошо подумать.

Mazda CX-5 славится превосходной подвеской, надежными атмосферными моторами и отсутствием вариаторов. Многие машины без поломок ходят 200 тысяч км. Кроме дизельных – дизель 2.2 оказался неудачным.

Подвески японских кроссоверов

Прямых сравнений по количеству поломок подвесок при пробегах до 200 тысяч км никто не проводил. По общим же ощущениям, слабых подвесок у японских кроссоверов нет. Но можно выделить в среднем более и менее выносливые.

Так, у RAV4, Хонды CR-V и Мазды CX-5 ходовую часть считают очень терпеливой: она не требует вмешательств до 150 тысяч км или больше.

Подвески Ниссанов, в первую очередь Qashqai и Juke, – слабее. Сыпучими их не назовешь, но есть элементы, которые часто не доживают до 80 тысяч км.

Само собой, живучесть ходовой части относительна: прямо зависит от того, где и как ездить. Износ подшипников и сайлентблоков, стоек и втулок явно ускоряется, если регулярно и быстро ездить по грейдерам и разбитому асфальту.

То же и с рулевыми механизмами – рейки, тяги, наконечники на ровных дорогах живут долго. На разбитых – когда как.