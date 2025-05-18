Новая недорогая версия Лэнд Крузера скоро выедет на дороги: подробности

Toyota представила внедорожник Land Cruiser FJ: особенности и дата продаж

Недорогой внедорожник Toyota Land Cruiser FJ был представлен до своей официальной премьеры благодаря утекшей брошюре, опубликованной порталом Best Car. Эта компактная модель окажется самой доступной в семействе Land Cruiser и будет основана на укороченной рамной платформе TNGA-F, аналогичной той, что используется в пикапе Hilux Champ.

Новинка сохранит важные характеристики бренда, такие как надежность, проходимость и функциональность, но в более компактном формате. Презентация запланирована на вторую половину 2025 года, а продажи стартуют в 2026 году.

Toyota Land Cruiser FJ

Toyota Land Cruiser FJ будет оборудован постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом Torsen, который распределяет момент в соотношении 40:60 в пользу задней оси. Внедорожные характеристики будут включать понижающую передачу, блокировки заднего и межосевого дифференциалов, а также размыкаемый передний стабилизатор. Оптимизированная геометрия кузова обеспечит хорошие показатели на бездорожье, с углами въезда и съезда в 33 и 30 градусов соответственно. Задняя подвеска будет с неразрезным мостом.

Toyota Land Cruiser FJ

Внешний вид новинки напоминает Toyota Land Cruiser Prado 250, но с уменьшенными размерами. Салон выполнен в традиционном для Toyota стиле: медиасистема с физическими кнопками, классический селектор трансмиссии, мультируль и удобные воздуховоды.

Пока нет подробной информации о двигателях, однако брошюра замещает, что серийная версия может отличаться от представленной. Модель будет позиционироваться как доступная альтернатива Prado.

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Источник: IXBT