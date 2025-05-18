Заслуженная Победа: тест-драйв легендарной советской машины

Эксперт Канунников рассказал, каким был послевоенный автомобиль ГАЗ-М20 Победа

ГАЗ-М20 Победа – главный символ советского автопрома первых лет после Великой Отечественной войны. Машина стала сенсацией. С оговоркой: в русском языке такое слово тогда практически не применяли.

Проблемы первых Побед

ГАЗ-М20 Победа

Победа – один из всего двух по-настоящему новых автомобилей, появившихся сразу после Второй мировой войны. Европейские, да и американские компании, возрождали послевоенное производство предвоенными моделями. Часто еще и с упрощенной отделкой. И только Volvo 444 из нейтральной Швеции и ГАЗ-М20 стали, действительно, новыми машинами.

Испытания Победы начали в 1944 году, а уже в 1946-м развернули серийное производство. Но автомобиль делали в авральном ритме, чтобы выпустить как можно раньше – вскоре после Победы. А спешка, как известно, до добра не доводит.

ГАЗ-М20 Победа

Первые Победы имели немало недостатков. Плохо работали сцепление и система выхлопа, в салон проникали выхлопные газы и пыль. Подушка заднего дивана была слишком высокой.

Сделав всего чуть больше 5000 автомобилей, производство прекратили. Доработав автомобиль, выпуск возобновили лишь в самом конце 1948 года.

ГАЗ Победа и Opel Kapitan

В конце 1940-х годов Победа выглядела свежо и оригинально. Не сказать, что революционно, но… Похожие элементы дизайна в начале 1940-х годов применяли на некоторых американских моделях и на немецком Opel Kapitan. Его на заводе изучали особенно тщательно. А потом сравнивали с опытной Победой на испытаниях, в которых участвовал и предвоенный ГАЗ-11-73 – шестицилиндровая версия Эмки ГАЗ-М1.

Конструкцию первого в СССР серийного несущего кузова Победы во многом заимствовали именно у Капитана. Оттого-то некоторые внешние элементы немного напоминают «капитанские». Но в целом, советский автомобиль выглядел самобытно, что отмечали, кстати, и зарубежные специалисты.

От Опеля Победе досталась и передняя пружинная независимая подвеска – впервые на ГАЗе. Дорожный просвет под картером заднего моста – 200 мм, а спереди и вовсе 210 мм.

Двигатель – не самая сильная сторона Победы. Основным агрегатом планировали поначалу 6-цилиндровый мотор, созданный на основе конструкции Dodge перед самой войной. Такой агрегат ставили на ГАЗ-51 и на ЗИМ ГАЗ-12. На нем «шестерка» развивала 90 л.с.

Но высшее руководство страны забраковало такую версию за неэкономичность. Поэтому на ГАЗ-М20 ставили нижнекалапанный четырехцилиндровый мотор с той же, что у «шестерки», геометрией, но объемом 2,12 л и мощностью всего 50 л.с., позднее – 52 л.с. Это – совсем немного, учитывая, что полная масса автомобиля составляла больше 1800 кг. Зато степень сжатия достигала 6,2 и мотор был рассчитан на бензин А-66. Но позднее «шестерка» мощностью 90 л.с. на Победе, все-таки, появилась. Правда, только на ГАЗ-М20Г – спецмашинах для КГБ.

Цвета Победы

Багажник у Победы – двухжтажный с запаской снизу и местом для поклажи сверху. Объем, конечно, невелик. Но, для сравнения, у предвоенной Эмки багажника, по сути, не было.

Дизайн пластикового декора в салоне Победы – от Chevrolet начала 1940-х годов. Кстати, многие это понимали, поскольку в СССР было немало американских легковых автомобилей.

Интерьер ГАЗ-М20 выглядел солидно и по дизайну, и по набору приборов. Есть даже часы. Именно после Победы они стали постоянным элементов горьковских легковых автомобилей.

Интересная особенность Победы: впервые в СССР пластмассу для салона делали нескольких колеров. Идея заключалась в том, чтобы цвет кузова, декора и обивки сидений гармонировали. Получалось, правда, не всегда. Внутренние накладки ветрового и боковых стекол окрашивали под дерево тоже двух оттенков.

В этой Победе 1952 года рычаг коробки передач находится уже на рулевой колонке. На ранних машинах рычаг стоял на полу, а коробка была еще предвоенная – от ГАЗ-11-73, без синхронизаторов. Здесь коробка – с синхронизаторами на 2-й и 3-й передачах. Потом этот агрегат пошел и на 21-ю Волгу.

Победа – символ прочности

Динамика машины с 52-сильным двигателем, мягко говоря, не впечатляет. Официальная максимальная скорость составляет всего 105 км/ч. На Победе ездят не торопясь, степенно.

Важная новинка Победы – гидротормоза: впервые на легковом автомобиле ГАЗ. Но усилителя нет, а полная масса автомобиля, напомню, – больше 1800 кг. Так, что терять концентрацию и отключать здравый смысл за рулем этого автомобиля не следует. Особенно сегодня, когда все окружающие автомобили тормозят совсем по-другому.

Подвеска, в общем, мягкая, но и плотная, и главное – прочная. Вообще, прочность – это одно из основных прилагательных, которым характеризовали Победу и у нас, и за рубежом. Куда Победы, кстати, отправляли.

Правда, понятия прочность и надежность в те годы подразумевали частое, а заодно трудоемкое, обслуживание. Например, головку блока для чистки нагара с клапанов инструкция рекомендовала снимать каждые 12 тысяч километров. Иных операций, разумеется, тоже хватало.

Спрос на Победу

Не только в 1960-х и 1970-х, но даже в начале 1980-х годы на вторичном рынке на Победы был устойчивый спрос. Особенно на машины уже с волговскими агрегатами. Сейчас это называют «колхозом», а тогда ценили с точки зрения ежедневной эксплуатации.

Победы делали до 1958 года – 12 лет. По советским меркам более поздних лет – недолго. Изготовили около 236 тысяч автомобилей.

ГАЗ-М20 сегодня – одна из самых любимых и уважаемых советских машин. И она это заслужила, как и свое громкое имя.

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