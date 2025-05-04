Фронтовики «За рулем»: навечно в наших сердцах

Редакция «За рулем» хранит память о своих коллегах – ветеранах Великой Отечественной

80 лет Великой Победе!

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы, завоеванной благодаря мужеству народов СССР – десятков миллионов людей! Редакция «За рулем» поздравляет всех с этим великим праздником.

Это личный праздник для миллионов людей – потомков тех, чьи отцы, деды, прадеды победили фашизм.

В редакции журнала «За рулем» долгие годы трудились те, кто боролся с врагом, приближая Победу. Их уже нет с нами, но память о них навечно в наших сердцах.

Борис Иванович Кузнецов

C 1941 года журнал «За рулем» не выходил, выпуск возобновился только в 1956 году, когда страна полностью вернулась к мирной жизни. Первым послевоенным главным редактором стал Борис Иванович Кузнецов, на тот момент в звании полковника.

Осенью 1941‑го командовал взводом батареи 76‑миллиметровых орудий, прошел всю войну. Много позже сказались ранение и три контузии – отказало зрение. Но и после журнала долго работал в Институте военной истории Министерства обороны СССР.

Борис Иванович Кузнецов

Анатолий Иванович Иванский

В 1962 году главным редактором «За рулем» снова стал офицер – Анатолий Иванович Иванский. Выпускник журфака Киевского университета осенью 1941‑го встал в ряды защитников Москвы. В Берлин пришел сотрудником фронтовой газеты. Два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны, восемь медалей.

Анатолий Иванович Иванский

Игорь Иванович Адабашев

Главный редактор «За рулем» с 1969 по 1987 год – Игорь Иванович Адабашев. Служил в автомобильных частях на Западном и 3‑м Белорусском фронтах, награжден орденами Отечественной Войны и Красной Звезды, пятью медалями.

Игорь Иванович Адабашев

Марк Григорьевич Тилевич

Марк Григорьевич Тилевич почти полвека отдал журналу «За рулем» – в должности заместителя главного редактора.

В 1941‑м служил в артиллерийской части. Первый бой принял утром 22 июня. В конце лета был ранен и попал в плен. Далее концлагеря Витцендорф и Заксенхаузен, дважды пытался бежать, возглавлял лагерное подполье. На исходе войны – марш смерти, спасение частями Красной Армии 2 мая 1945 года. Затем еще полтора года службы в группе советских войск в Германии. Был инициатором открытия в мемориальном комплексе «Заксенхаузен» в 2000 году памятника советским военнопленным.

Марк Григорьевич Тилевич

На страницах журналов прошлых лет вы встретите имена других наших товарищей – участников Великой Отечественной войны.