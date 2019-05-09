Почти все наши ветераны встретили войну совсем молодыми, провоевали четыре тяжких года, были удостоены наград, а в мирные годы стали заметными фигурами и в журнале, да и во всей отечественной прессе.

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Борис Иванович Кузнецов — первый из главредов послевоенных лет, руководил журналом с 1956 по 1962 год. Родился в 1915 году, до войны окончил техникум механизации, а потом Московский пединститут. Работал в воронежской газете «Молодой коммунар».

Осенью 1941 года новоиспеченный офицер-артиллерист Борис Кузнецов уже командовал взводом батареи 76-миллиметровых орудий в боях на Западном направлении.

Много лет спустя полковник в отставке вспоминал жаркий бой под Ельней:

Немцы подогнали два танка: одному мы угодили в башню, другой повернул назад. Снаряды кончались, с орудийных стволов от бешеного огня сошла краска, перестали закрываться замки. На поле лежали десятки убитых гитлеровцев...

А сколько таких боев было за четыре года войны!

Борис Иванович Кузнецов

Анатолий Иванович Иванский

В 1962 году главным редактором «За рулем» снова стал офицер — Анатолий Иванович Иванский. Едва успев закончить журфак Киевского университета летом 1941 года, той же осенью он встал в ряды защитников Москвы и до самого конца войны был сотрудником фронтовой газеты. С ней дошел до Берлина. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, восемью медалями.

Игорь Иванович Адабашев — главный редактор «За рулем» с 1969 по 1987 год — служил в автомобильных частях на Западном и 3-м Белорусском фронтах, награжден орденами Отечественной Войны и Красной Звезды, пятью медалями. А спустя много лет, в 1978 году, Игорь Иванович как главный редактор принял высокую награду журналу «За рулем» к полувековому юбилею — орден Трудового Красного Знамени.

Игорь Иванович Адабашев

Марк Григорьевич Тилевич

О судьбе Марка Григорьевича в Германии написано несколько статей. Сохранились и подлинные нацистские документы: например, донесение о побеге из лагеря шести русских военнопленных, датированное 6 июня 1943 года.

Марк Григорьевич Тилевич почти полвека прослужил в должности заместителя главного редактора журнала «За рулем», но всегда был главным по части новых идей, организуя редакционные испытания, пробеги, встречи с читателями, соревнования…

А его военная биография поистине уникальна. Первый бой Марка Тилевича начался на рассвете 22 июня под Каунасом, где он служил в артиллерийской части. В конце лета Марк попал в лагерь для военнопленных. Дважды пытался бежать. В 1943-м оказался в концлагере Заксенхаузен.

21 апреля 1945-го начался так называемый «марш смерти». Заключенных погнали к Балтийскому морю: тех, кто не умер по дороге, нацисты намеревались загнать на баржи и затопить. Марк Тилевич выжил и в этом походе. А 2 мая 1945 года колонну уцелевших догнала Красная Армия.

После войны Марк еще год прослужил в Советской армии, сумел окончить полиграфический институт — но упоминание о плене практически лишало шансов работать в печати. Лишь в 1959 году Тилевича приняли в журнал, верность которому он сохранил до последних дней своей долгой жизни.