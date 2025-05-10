ЗИЛ-131 — если бы он вернулся сегодня

Эксперт Канунников опробовал советский грузовик в современных реалиях

В широких шеренгах и длинных колоннах советских внедорожников ЗИЛ-131 занимает заметное и почетное место.

ЗИЛ по заказу военных

ЗИЛ-131 задумали еще в 1955 году, но не на смену аналогичному по конструкции ЗИЛ-157, а в качестве отдельной модели. Причем, поначалу основным должен был стать артиллерийский тягач. Транспортная машина тогда была вторичной.

Но в 1958 году именно бортовой грузовик стал основным. Помимо него запланировали седельный тягач ЗИЛ-131В и шасси для спецоборудования – военного и гражданского. Кстати, на этой машине 1989 года, которая попала нам на тест, есть коленчатый подъемник.

В серию ЗИЛ-131 запустили в 1966 году. И много лет делали параллельно с 6-цилиндровым ЗИЛ-157. Поэтому машины всегда сравнивали. ЗИЛ-157 грузоподъемностью на дорогах с твердым покрытием 4500 кг имел снаряженную массу 5500кг. Грузоподъемность ЗИЛ-131 больше – 5000 кг, но и масса 6400 кг.

Под капотом ЗИЛ-131 – мощный, но и очень прожорливый двигатель.

Зато под капотом у 131-го такая же, как на ЗИЛ-130 в 1960-х годах, вполне современная V-образная «восьмерка» объемом 6 л и мощностью 150 л.с. Особенностью двигателя для ЗИЛ-131 было экранированное электрооборудование и система зажигания. Ведь, в первую очередь, грузовик предназначали военным. Но в гражданской жизни, тем более в нынешние времена, многие переделывали зажигание, чтобы не возиться с поиском специальных свечей, которые ставили на «экранированные» машины.

Шоферы двигатель V8 уважали и любили. За мощность, а главное – надежность и ремонтопригодность.

Конечно, создавая ЗИЛ-131, использовали уже проверенные временем и основным заказчиком (военными) технические решения 157-го ЗИЛа. Это и полноприводная трансмиссия, и система регулировки давления воздуха в шинах. А по кабине 131-ый максимально унифицировали с ЗИЛ-130. Правда, по требованию военных изменили передок и упростили крылья.

Кабина ЗИЛ-131

Кабина просторная, благодаря панорамному ветровому стеклу – с очень хорошей обзорностью и, что не менее важно, с нормальными отоплением и вентиляцией. Все основное – как в ЗИЛ-130. Но есть, конечно, и особенности, характерные для трехосной полноприводной машины.

Слева на панели приборов есть рычажок управления давлением в шинах. Главное, не забыть открыть краны на колесах. По инструкции при движении они должны быть открыты всегда. Рядом с рычажком – дополнительный манометр. Минимально допустимое давление – 0,5 атм.

Слева на панели приборов находятся рычажок управления и манометр системы централизованной регулировки давления в шинах.

На полу установлен рычаг включение понижающей передачи. А вот привычного для внедорожников тех лет рычага включение переднего приводы здесь нет. В этом смысле ЗИЛ-131 очень необычен.

При включении понижайки передние колеса подключаются автоматически, чтобы не изуродовать трансмиссию. А принудительно передний привод подключают всего лишь щелчком тумблера на панели приборов. Привод – электропневматический. Очень удобно и очень необычно, особенно для автомобиля тех лет.

Внедорожные возможности ЗИЛ-131

Споры, какой автомобиль сильнее и лучше: ЗИЛ-157 или 131-й, начались едва 131-й встал на конвейер. И закончатся, явно, не скоро. Чтобы ответить на этот вопрос корректно, без лишних эмоций, нужно свести машины в штатных комплектациях и в абсолютно одинаковых условиях на очном тесте. У меня такой возможности нет. По крайней мере, пока.

Но то, что отличает 131-й от 157-го, ему, явно, не во вред. Например, мощный мотор, и коробка передач с синхронизаторами на четырех высших скоростях. Правда, на поздних 157-х такая тоже появилась. У 131-го есть и усилитель руля. Тоже совсем не вредно! Дорожный просвет – 330 мм (на 20 мм больше, чем у 157-го). Ну, а более широкая колея 131-го, в зависимости от условий и конкретной ситуации может стать и слабостью, и силой.

Кабина ЗИЛ-131, унифицированная с кабиной ЗИЛ-130 – просторная и с хорошей обзорностью.

ЗИЛ-131 в армии и после нее

Дизельного двигателя ЗИЗ-131 так и не дождался. Хотя опытные образцы с такими моторами периодические строили. «Паспортный» расход машины со 150-сильной бензиновой «восьмеркой» составлял 34,9 л при скорости 40 км/ч и 36,7 л при 60 км/ч. В реальной жизни, конечно, получалось раза в полтора, а то и в два больше.

Но во времена молодости 131-го эксплуатационников это мало волновало. Тем более, военных.

Конечно, ЗИЛ-131 был, в первую очередь, военным автомобилем. Но работали трехосные полноприводные грузовики и в гражданских учреждениях. Даже в московском НИИ, где я впервые и встретился с седельным тягачом ЗИЛ-131В в конце 1970-х годов. Зачем в Москве трехосная машина с экранированным электрооборудованием – непонятно. Но таковы уж были странности распределения автомобилей в советские времена. Образ 131-го в общественном сознании, может, и не такой романтический, как у 157-го, но уважение он тоже заслужил. В Москве машины выпускали до 1994 года. На Урале производство длилось еще несколько лет.

Многие 131-е до сих пор находятся еще во вполне приличном состоянии. Некоторые уже стоят в музеях. Но иные, как этот, по-прежнему работают. А это всегда вызывает особое уважение.

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