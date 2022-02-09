Многие знают его под именем «колун». Грубовато, с солдатской прямотой, но по-дружески. И ведь действительно похож!

В роли Студебекера

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Издалека ЗИЛ-157 напоминает знаменитый американский грузовик Великой Отечественной Studebaker US6. Этим всегда и пользовались кинематографисты. «Колун» неоднократно исполнял роль американца в советских военных фильмах.

Кстати, как и наши бронетранспортеры, в том числе родственный ЗИЛу по шасси БТР-152, они тоже возили в кино немцев всех званий и родов войск. Но реально общего у ЗИЛ-157 с «американцем» очень-очень мало.

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Сколько колес сзади?

История 157-го начинается в далеком 1946 году. От модели ЗИС-151 — первой полноприводной машины московского завода после войны. Опытные образцы делали и с двускатными задними колесами, и с односкатными.

Для серийного ЗИС-151 выбрали двускатные. Явно под влиянием лендлизовского Студебекера. Но в 1958-м, когда в производство запустили ЗИЛ-157-й, от двухскатных колес отказались. Ведь односкатные заметно улучшили проходимость.

От Студебекера разве что задняя подвеска. Рама — другая, куда мощнее американской. Тормоза — пневматические, а не гидравлические, как на американской машине. Кабина — от стандартного первого послевоенного грузовика ЗИС-150, но с другим оперением и крыльями. Стилистика еще от предвоенных американских грузовиков Dodge и International.

Самонакачивающиеся шины

Слева — манометр тормозной системы, справа — системы регулирования давления в шинах. Под манометром рычаг, который этим ведает.

Коробка передач и раздатка с понижающей передачей 2.44 у ЗИЛ-157 тоже оригинальные — собственной конструкции.

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Очень важное и интересное устройство — система регулировки давления в шинах с места водителя. Его можно менять в пределах от 0,5 до 3,5 атм. Это тоже существенно улучшало проходимость на зыбких грунтах.

Ветераны завода рассказывали, что это устройство поначалу одобряли далеко не все военные (они были основными заказчиками автомобиля). Но испытания убедили даже скептиков.

На многих автомобилях на гражданке систему отключали. В ней не было необходимости, воздух из старых машин на длительных стоянках уходит, а чтобы набрать необходимое давление, нужно сжечь чуть ли не канистру бензина!

Семидесятилетний мотор

Нижнеклапанный двигатель рабочим объемом 5,4 л развивает 110 л.с.

Двигатель — рядная нижнеклапанная «шестерка» объемом 5,6 л — ведет родословную аж из конца 1920-х! От американского грузовика Autocar, на производство которого на рубеже 1930-х купили лицензию. А ведь ЗИЛ-157 делали до 1993 года!

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Правда, после нескольких модернизаций советский мотор стал совсем другим. От родоначальника остался разве что блок цилиндров, да и то измененный.

Двигатель развивал 104, а потом и 109 л.с. Причем эту мощность на ЗИЛ-157 агрегат выдавал уже при 2800 об/мин. А максимальный момент 340 Н.м и вовсе развивал с 1100 об/мин.

Моторы последней модификации объемом 5,4 л выдавали 110 л.с.

По поршням и некоторым другим деталям двигатель унифицирован с «восьмеркой» ЗИЛ-130. Он прост и надежен. Кроме того, карбюратор, свечи, фильтр, компрессор тормозной системы, генератор легко доступны для ремонта или замены. А это, особенно для армейской машины, очень важное достоинство.

Без шпаргалок не поедешь

В кабине, унифицированной с ЗИС-150, два дополнительных рычага и уйма табличек.

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Кабина, повторю, как у ЗИС-150, а потом ЗИЛ-164. Только приборов и рычагов, разумеется, больше. И особенно информационных табличек.

Машина ведь, по тем временам, довольно сложная. Даже для опытного, но знакомого лишь с обычными моноприводными грузовиками шофера.

Кроме того, 157-й — автомобиль военный. За руль садились обычные молоденькие солдатики. Их, конечно, предварительно гоняли по инструкции, тренировали, но повторить пройденное никогда не мешает.

Расписано все! Управление масляным радиатором, системой подкачки шин и даже жалюзи радиатора.

Поэтому на панели приборов расписали буквально все: алгоритм переключения передач основной пятиступенчатой коробки, схемы подключения переднего моста и понижающей передачи.

Рычаг регулировки жалюзи радиатора.

Подробно изложены даже правила пользования жалюзи радиатора, масляным радиатором и системой регулировки давления в шинах, которой ведает отдельный рычаг. А на манометре для наглядности даже указано: песок, пашня (звучит особенно угрожающе!), болото, снег. Прямо начатки компьютеризации!

Береги пальцы!

В ЗИЛ-157 есть... даже печка! Те, кто ездил на предвоенных грузовиках, на послевоенном гусеничном тягаче АТ-Л или раннем ГАЗ-51, меня поймут. Печка не бог весть какая: половина тепла уходит через щели. Но куда лучше, чем ничего!

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Усилитель руля не ставили до конца производства. И ведь делали такие грузовики в Москве до 1982 года, а на заводе УАМЗ в Новоуральске и вовсе до 1993-го! Но во времена молодости 157-го водители прекрасно обходились без усилителя. Да и лишней течи масла не появится! Простоту и надежность конструкции ценили выше иных «инноваций». Закрытый хват руля здесь недопустим: все неровности напрямую передаются на баранку — выбьет пальцы и фамилию не спросит!

Ни дорог, ни направлений

ЗИЛ-157 — не шоссейный автомобиль. Его стихия — проселки, леса, поля.

В популярной картине 1961 года «Карьера Димы Горина», где за рулем 157-го сидел молодой Владимир Высоцкий, такой автомобиль стал одним из символов нового для страны бурного, романтичного времени — эпохи грандиозных строек, просек, прорубленных для высоковольтных линий в глухой тайге. И вообще жизни и езды там, где ни жить, ни ездить вроде бы нельзя.

ЗИЛ иногда вызывает ощущение вседозволенности. В том смысле, что не только дорогу, но и направление можно особо не выбирать.

Только переключать передачи надо вовремя. Правда, на поздних машинах уже устанавливали коробки с синхронизаторами. Так что особой ловкости, как на ранних «колунах», не требовалось.

Включать передний мост по инструкции можно и на ходу. Но без пробуксовки колес. А лучше — остановиться. Есть еще и понижающая передача, которая понадобится разве что на пашне. По снежной целине машина уверенно едет и на высшей передаче в раздатке.

Карьерист

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Карьера ЗИС-151 и ЗИЛ-157 длилась почти 45 лет, за которые в Москве и на Урале изготовили более 950 тысяч машин. Почти миллион! Кстати, их делали и в Китае.

А расцвет карьеры этого ЗИЛа пришелся на времена, когда слово «карьера» имело иное значение: умение делать что-то серьезное, настоящее, мужское... — честно и лучше других. Как у Евгения Евтушенко: «Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее». Написано, кстати, примерно в то время и вполне подходит и для характеристики ЗИЛ-157.