Наш ЗИС‑151 и «американцы»: что общего и в чем разница?

Разбираем советский грузовик и Студебекер по узлам и агрегатам.

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Выпуск ЗИС‑151, по сути первого в стране массового автомобиля с колесной формулой 6×6, начали в 1946 году, сразу после Великой Отечественной. В первую очередь автомобили, разумеется, поставляли в армию — на замену американским грузовикам, самыми массовыми из которых были автомобили марки Studebaker, их СССР получал по договору ленд-лиза.

Новую советскую модель, конечно, и сравнивали со Студебекером, иногда даже говоря, что ЗИС‑151 просто скопирован с «американца». Разберем обе модели по системам и агрегатам.

Трехосный ЗИС‑151 был абсолютно новой для завода моделью. Но кабину унифицировали с той, что стояла на массовом ЗИС‑150, изменив крылья и оперение. Обе машины поначалу имели деревометаллические кабины, а с 1949 года — цельнометаллические, как на фото. Внешне Studebaker не имеет ничего общего с ЗИС‑151. Его кабина сильно повлияла на стилистику совсем другого советского автомобиля — ГАЗ‑51.

Прототипы ЗИС‑151 сделали как с односкатными, так и с двухскатными задними колесами. В серию пошел второй вариант. Машина при снаряженной массе 5580 кг имела грузоподъемность 4500 кг (по грунту — 2500 кг). Длина ЗИС‑151 — 6930 мм, база — 3665+1120 мм, колея спереди и сзади — 1590/1720 мм, дорожный просвет — 260 мм. Рама ЗИС‑151 иная, чем у Студебекера: заметно мощнее, особенно в задней части.

Studebaker US6 тоже имел двухскатные задние колеса. Вероятно, это и повлияло на окончательное решение при запуске в производство ЗИС‑151. Однако с 1958‑го на ЗИЛ‑157 от этой схемы отказались в пользу односкатных колес — более эффективных на бездорожье. Советская колея в точности совпадает с американской: 1590/1720 мм. Конструкцией мостов и схемой трансмиссии ЗИС‑151 тоже очень похож на «Студер». Но американский грузовик имел грузоподъемность 2500 кг (во время войны в СССР допускали, правда, 4000 кг). Studebaker короче — 6325 мм и гораздо легче ЗИС‑151 — 4505 кг. База — 4120+1117 мм. Дорожный просвет у «Студера» меньше — 250 мм.

Подвеску ЗИС‑151 рассчитывали на высокие нагрузки. База задней тележки — 1120 мм. И по конструкции, и по базе (у Студера — 1117 мм) задняя тележка и подвеска ЗИС‑151 практически в точности копируют американские.

Глубокие истоки дизайна кабины ЗИС‑150 и ЗИС‑151 — в еще предвоенных опытных образцах ЗИС‑15. Именно они, правда, после сильной переработки, превратились в послевоенные серийные модели московского завода. Прототипы ЗИС‑15, в свою очередь, очень сильно походили на американские грузовики Dodge серии D. Хотя в деталях советские кабины заметно отличались. Еще один американский грузовик, очень близкий по стилистике к ЗИС‑150, а косвенно и к ЗИС‑151 — это International KR 11 конца 1930‑х — начала 1940‑х.

Двигатель ЗИС‑120 (позднее — ЗИС‑121) — нижнеклапанный, 6‑цилиндровый, объемом 5,55 л (101,6×114,3 мм), со степенью сжатия 6,0 развивал 90 л.с. (затем 95 л.с.) при 2600 об/мин. По размерности и общей конструкции предок этого мотора — американский Hercules WXB грузовика Autocar, лицензию на производство которого СССР купил на рубеже 1930‑х. Но двигатель ЗИС‑120 очень сильно отличался от того мотора: в частности, мощность возросла в полтора раза. На Студебекерах тоже стоял двигатель Hercules, но более поздний — модели JXD объема 5,24 л (диаметр цилиндров прежний — 101,6, ход поршня уменьшен до 107,95 мм). Степень сжатия — 5,82. Американцы и некоторые наши издания указывали мощность по стандарту SAE — 95 л.с. при 2500 об/мин. По нашему ГОСТу это примерно 87 л.с.

Коробка передач на ЗИС‑151 такая же, как на ЗИС‑150. Передаточные числа: 6,24/3,32/1,9/1,0/0,80. У студебекерской коробки — 6,06/3,5/1,8/1,0/0,79. Конструктивно агрегаты близки, но советский — не копия американского. Сцепление ЗИС‑151 — двухдисковое, у Студебекера — однодисковое. Раздаточную коробку с передаточными числами 2,44/1,24 разработали специально для ЗИС‑151.

Советская раздатка, хоть и близка конструктивно американской (2,602/1,155), ее не повторяет, заметно отличается и корпусом, и особенно схемой управления. Очень важное отличие ЗИС‑151 — пневматические тормоза. У американского грузовика — гидравлические, с усилителем.

На ранних ЗИС‑151 стояла непривычно элегантная для грузовиков комбинация приборов КП‑5. Её устанавливали и на другие советские грузовики. К Студебекеру приборы никакого отношения не имели. Советская комбинация приборов фактически скопирована с той, что перед войной применяли на легковых и грузовых Chevrolet серии T.

Оригинальная и удачная машина!

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ЗИС‑151 — дитя эпохи, когда прямое копирование советскими заводами зарубежных аналогов было уже позади. Некоторые важные элементы — ведущие мосты, подвески, детали раздаточной коробки действительно заимствовали у Студебекера. Но в целом ЗИС‑151 — достаточно оригинальная и, кстати, довольно удачная машина.

До 1958 года сделали 149 600 таких грузовиков. И еще три десятилетия выпускали модернизированный ЗИЛ‑157, хорошо известный и заслуженно уважаемый и в армии, и на гражданке.

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Фото: из архива «За рулем»