Самый популярный трудяга СССР — такого ГАЗ-51 вы не видели

Самый массовый в истории СССР грузовик ГАЗ-51 делали почти тридцать лет – с 1946 по 1975 годы. За это время изготовили около 3,5 млн экземпляров. Рекорд за всю историю СССР!

Грузовики ГАЗ-51 собирали в Горьком и Иркутске, где изготовили около 14 000 «газонов».

В несколько измененном виде ГАЗ-51 десятилетиями выпускали в Китае, в Северной Корее, в Польше. Водители очень ценили автомобиль за простоту, надежность и ремонтопригодность.

Прибавим к ГАЗ-51 и 474 464 полноприводных ГАЗ-63, созданных на базе 51-го. Множество специализированных заводов делали самые разные серийные и опытные модификации 51-х и 63-х «газонов». Вот самые редкие из них мы и вспомним — смотрите галерею ниже.

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