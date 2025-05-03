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Опытный образец полноприводного ГАЗ-63 1944 года с временной кабиной американского Studebaker. Машина была рассчитана на 2000 кг груза, а при поездках по грунтовым дорогам – на 1500 кг. Серийный выпуск начали в 1948-м.
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Самый популярный трудяга СССР — такого ГАЗ-51 вы не видели

Самый массовый в истории СССР грузовик ГАЗ-51 делали почти тридцать лет – с 1946 по 1975 годы. За это время изготовили около 3,5 млн экземпляров. Рекорд за всю историю СССР!

Грузовики ГАЗ-51 собирали в Горьком и Иркутске, где изготовили около 14 000 «газонов».

В несколько измененном виде ГАЗ-51 десятилетиями выпускали в Китае, в Северной Корее, в Польше. Водители очень ценили автомобиль за простоту, надежность и ремонтопригодность.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Прибавим к ГАЗ-51 и 474 464 полноприводных ГАЗ-63, созданных на базе 51-го. Множество специализированных заводов делали самые разные серийные и опытные модификации 51-х и 63-х «газонов». Вот самые редкие из них мы и вспомним — смотрите галерею ниже.

Первый прототип ГАЗ-51 с округлой кабиной, похожей на ту, что ставили на опытный ЗИС-15, сделали еще в 1939 году. Машина с 85-сильным 6-цилиндровым мотором ГАЗ-11А, скопированным с Dodge, имела грузоподъемность 2000 кг.
Ранние ГАЗ-51 имели деревометаллическую кабину, отличающуюся от более поздней — цельнометаллической. Серийную машину грузоподъемностью 2500 кг оснащали 70-сильным вариантом «шестерки» объемом 3,5 л и 4-ступенчатой коробкой.
Среди многочисленных фургонов на шасси ГАЗ-51 оригинальностью отличались хлебные, у которых кабина составляла одно целое с грузовым отсеком. Такие машины в 1950-х делал Московский завод пищевого оборудования.
ГАЗ-51 работал и в такси. Версия ГАЗ-51Т имела высокие борта, тент, калитку в заднем борту и лесенку к ней, откидные лавки в кузове и даже таксометр. Самый дешевый способ перевезти, скажем, мебель.
Опытный образец полноприводного ГАЗ-63 1944 года с временной кабиной американского Studebaker. Машина была рассчитана на 2000 кг груза, а при поездках по грунтовым дорогам – на 1500 кг. Серийный выпуск начали в 1948-м.
Одна из самых редких модификаций полноприводного грузовика: ГАЗ-63Д – седельный тягач с двухскатными задними колесами и коробкой отбора мощности для активного полуприцепа ГАЗ-707.
Эксперименты по созданию полугусеничного варианта ГАЗ-51 под именем ГАЗ-41 (военное обозначение – АП-41) вели с 1949 года. Но время подобных конструкций уже миновало: полноприводные грузовики были куда эффективней.
Еще один взгляд на «газон» сверхвысокой проходимости – НАМИ-075 1961 года. На основе ГАЗ-63 сделали версию с шестью задними колесами с арочными шинами. Машина осталась опытным образцом.
Опытный образец ГАЗ-63АВ – полноприводный десантный вариант с брезентовой крышей кабины.
Прототип ГАЗ-НИИАП-2 создали в подмосковном военном НИИ-21 в 1948 году. Машину с брезентовой крышей кабины и низким кузовом проектировали специально по заказу артиллеристов.
Оригинальные ГАЗ-51 с удлиненной базой и низкими бортами кузова продавала в Финляндии фирма-экспортер советских автомобилей Konela.
Пожарных машин на базе ГАЗ-51, в том числе лестниц АЛ-17, в разных уголках страны было довольно много. Кстати, они и сохранялись лучше иных модификаций: пробеги — маленькие, а уход – хороший.
Кареты скорой помощи на шасси ГАЗ-51 с отдельным медицинским модулем ПАЗ-653 делали в нескольких версиях в Павлово-на-Оке. Аналогичные машины служили и в милиции.
Около полутора десятков заводов строили на шасси и с передком ГАЗ-51 автобусы и фургоны по типовой конструкции, в основе которой лежал автобус ГЗА-651. Были и экскурсионные автобусы со стандартной или удлиненной базой.
Для села предназначали полноприводные пожарные машины на базе ГАЗ-63, в частности – АЦП-20.

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Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 1
03.05.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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