Названы самые популярные автомобили с пробегом в России

«Авито Авто»: в апреле самыми популярными на вторичке стали LADA и Toyota

На вторичном рынке в России продолжает доминировать марка LADA, которая получает 26,8% интереса покупателей в апреле, за ней следует Toyota с 7,1%. Средняя цена на подержанные автомобили остается устойчивой и составляет 875 000 рублей, сообщает пресс-служба «Авито Авто».

Согласно аналитическим данным платформы, пользователи проявляют наибольший интерес к автомобилям LADA (26,8%), Toyota (7,1%), Hyundai (5,4%), Kia (4,7%) и Volkswagen (4%). Интерес к Toyota увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В топ-5 самых популярных моделей на вторичном рынке по-прежнему лидируют автомобили LADA: Priora (4%), Granta (3,2%), 2114 Samara (2,7%) и 2107 (2%). Замыкает рейтинг Toyota Camry с показателем 1,9%, что на 23,6% больше, чем в апреле 2024 года.

Также отмечается, что россияне начали выставлять свои автомобили на продажу на 40% чаще по сравнению с апрелем 2024 года. Ведущими по количеству предложений стали LADA (18,7%), Toyota (7,6%) и Hyundai (5,9%), при этом предложение по Toyota увеличилось почти в 1,5 раза.

Самыми распространенными моделями на «Авито» являются LADA Granta (2,9%), LADA Priora (2,4%) и Ford Focus (1,9%), в то время как Toyota Camry демонстрирует наиболее значительный рост предложения – на 42,1% по сравнению с апрелем 2024 года.

По словам Анастасии Докучаевой, руководителя по развитию опыта частных пользователей «Авито Авто», нынешняя ситуация на вторичном рынке с увеличением выбора и стабильностью цен создает возможности для покупателей найти подходящий авто, а также возможность воспользоваться автокредитом.

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Источник: Автоновости дня