Инспекторам ГИБДД станет проще отстранять от управления пьяных водителей

МВД: составление одного протокола занимает у инспектора в среднем 5 минут

Госдума окончательно приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые сокращают число обязательных документов в случае обнаружения нетрезвого водителя за рулем.

Согласно изменениям, больше не требуется составлять отдельный протокол об отстранении от управления. Достаточно внести соответствующую отметку с указанием даты, времени и места в другой документ, например в протокол о возбуждении дела об административном правонарушении. Аналогичное правило вводится и для задержания транспортного средства.

Раньше при признаках опьянения (запах изо рта, покраснение кожи и т.п.) сотрудник ДПС был обязан отстранить водителя, оформив отдельную бумагу, и направить его на освидетельствование. Также отдельно протоколировалась эвакуация машины на штрафстоянку.

В МВД подсчитали: составление одного протокола отнимает у инспектора примерно 5 минут. В правительстве отметили, что отказ от одного из документов позволит сотрудникам ДПС сэкономить свыше 33 тысяч рабочих часов ежегодно, а также снизит расходы на закупку бланков.

По данным Верховного суда РФ, в 2025 году за вождение в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 12.8 КоАП) осуждены 142,1 тыс. граждан, а за отказ от медосвидетельствования (ст. 12.26 КоАП) - 144 тыс. человек.