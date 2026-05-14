#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ рассказал о модернизации производства и выпуске новых моторов
14 мая
АВТОВАЗ рассказал о модернизации производства и выпуске новых моторов
АВТОВАЗ возобновил производство после майского...
Причины, по которым краска на машине скоро пойдёт пузырями
14 мая
Причины, по которым краска на машине скоро пойдёт пузырями
Эксперт Стрельбицкий назвал четыре причины...
Инспекторам ГИБДД станет проще отстранять от управления пьяных водителей
14 мая
Инспекторам ГИБДД станет проще отстранять от управления пьяных водителей
МВД: составление одного протокола занимает у...

Инспекторам ГИБДД станет проще отстранять от управления пьяных водителей

МВД: составление одного протокола занимает у инспектора в среднем 5 минут

Госдума окончательно приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые сокращают число обязательных документов в случае обнаружения нетрезвого водителя за рулем.

Рекомендуем
До 20 тысяч рублей за звонок: сколько всего заработали россияне на пьяных водителях

Согласно изменениям, больше не требуется составлять отдельный протокол об отстранении от управления. Достаточно внести соответствующую отметку с указанием даты, времени и места в другой документ, например в протокол о возбуждении дела об административном правонарушении. Аналогичное правило вводится и для задержания транспортного средства.

Раньше при признаках опьянения (запах изо рта, покраснение кожи и т.п.) сотрудник ДПС был обязан отстранить водителя, оформив отдельную бумагу, и направить его на освидетельствование. Также отдельно протоколировалась эвакуация машины на штрафстоянку.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В МВД подсчитали: составление одного протокола отнимает у инспектора примерно 5 минут. В правительстве отметили, что отказ от одного из документов позволит сотрудникам ДПС сэкономить свыше 33 тысяч рабочих часов ежегодно, а также снизит расходы на закупку бланков.

По данным Верховного суда РФ, в 2025 году за вождение в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 12.8 КоАП) осуждены 142,1 тыс. граждан, а за отказ от медосвидетельствования (ст. 12.26 КоАП) - 144 тыс. человек.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  «Коммерсант»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:ТАСС/NEWS.ru
Количество просмотров 12
14.05.2026 
Фото:ТАСС/NEWS.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0