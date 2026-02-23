Экология
Пьяный водитель уснул в машине с автопилотом — что было дальше?

Нетрезвого владельца Aito M9 посадили на 45 дней за обман системы автопилота

В Китае – очередной случай пьяного вождения автомобиля с автопилотом.

Дорожные камеры зафиксировали владельца Seres Aito M9, уснувшего на пассажирском сиденье во время движения. Автомобиль в этот момент двигался в автономном режиме. Когда машину остановила полиция, выяснилось, что мужчина установил на M9 дополнительное устройство, позволяющее обойти алгоритмы электронных ассистентов. Для системы автопилота человек по-прежнему находился за рулем.

Полиция определила также, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а описанным «лайфхаком» воспользовался, чтобы машина сама довезла его до дома.

Случай не назвать уникальным, подобное фиксируется в разных частях света (хотя пересаживаться и спать на пассажирском – это, конечно, «высший пилотаж»), и недавно похожий инцидент произошел с владельцем электромобиля Avatr 11. По китайским законам, это грубое нарушение – даже высокие уровни автономности машины предусматривают, что ответственность остается на водителе. Поэтому суд лишил любителя нездорового сна свободы на 45 дней.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 14
23.02.2026 
