Кроссоверы Seres получили официальную прописку в России

Компания «МБ РУС» решила официально завозить кроссоверы Aito M5, M7, М9 в Россию

АО «МБ РУС», входящее в группу «Автодом», заключило соглашение с Seres Group об эксклюзивных правах на импорт и дистрибуцию кроссоверов Seres Aito M5 и M7 на российском рынке. Эти модели уже доступны в России по цене от 6 млн и 6,9 млн рублей соответственно. Во втором полугодии 2024 года ожидается появление флагманской модели M9.

Все поставляемые автомобили будут сертифицированы и получат ОТТС для поставки автомобилей на территорию Таможенного союза.

Компания сохраняет гарантии производителя и предоставляет возможность обслуживания у партнеров по всей стране через свою розничную сеть. Собственный склад запасных частей и расходных материалов позволяет производить работы в кратчайшие сроки.

Флагманский кроссовер Seres Aito M9, впервые представленный на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году, оснащен двигателем 1.5T мощностью 152 л.с. и двумя электродвигателями.

Аккумуляторная батарея обеспечивает запас хода только на электротяге до 175 км.

Seres Aito M9

В Китае полноразмерный SUV предлагают по цене от 500 000 до 600 000 юаней (6,1–7,4 миллиона рублей), но понятно, что у нас автомобиль будет дороже. Габариты М9: 5230х1999х1800 мм, колесная база – 3110 мм.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «МБ РУС»

