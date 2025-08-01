Новый мотор, новый дизайн... — а что еще изменилось в этой Ниве?

АВТОВАЗ представил серийный рестайлинговый внедорожник Нива Travel

Лада Нива Travel обновилась по части дизайна, но не только: вместо заслуженного мотора 1.7 мощностью 83 л. с. теперь ставится двигатель 1.8 на 90 сил.

Это гибрид блока цилиндров от вестовского мотора 1.8 Эво и восьмиклапанной ГБЦ агрегата 1.6 Гранты. Нива с ним обрела больше тяги на низких и средних оборотах. Это то, чего ей остро не хватало с момента выпуска в 1977 году.

Позже этот же мотор получит и Нива Legend. Напомним, что у нее уже есть версия Спорт со 122‑сильным двигателем 1.8

Нива Travel обрела передние тормоза с вентилируемыми дисками от Весты. Задние оставили барабанные, но и так эффективность замедления стала лучше.

В дорогих комплектациях колесные диски стали 17‑дюймовыми.

Заднюю часть внедорожника сравнительно недавно обновили, поэтому нынешний рестайлинг сделан только спереди. Новые фары, бампер, решетка радиатора. В базовой версии оптика галогенная: вазовцы не забыли о том, что машине необходимо сохранить доступную цену.

Со средних комплектаций ставятся современные светодиодные фары. Есть мнение, что Веста от их приобретения выиграла в качестве освещения. Полагаем, и Нива Travel не станет исключением.

Интерьер остался прежним. Впрочем, работа с машиной ведется в постоянном режиме, так что для Нивы Travel представленная итерация отнюдь не последняя.