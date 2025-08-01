#
Новый налогЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти автобренды сохранили свои дилерские сети в России после ухода
7 августа
Эти автобренды сохранили свои дилерские сети в России после ухода
Kia, BMW и Mercedes сохранили свои дилерские...
ГАЗ М-20 Победа
7 августа
Уникальную Победу из частной коллекции выставили на продажу: состояние идеальное
В России продают 70-летнюю ГАЗ М-20 Победа...
Range Rover королевы Елизаветы II
7 августа
Range Rover королевы Англии выставили на продажу: чем он отличается от обычного?
На аукционе Iconic Auctioneers выставлен Range...

Новый мотор, новый дизайн... — а что еще изменилось в этой Ниве?

АВТОВАЗ представил серийный рестайлинговый внедорожник Нива Travel

Лада Нива Travel обновилась по части дизайна, но не только: вместо заслуженного мотора 1.7 мощностью 83 л. с. теперь ставится двигатель 1.8 на 90 сил.

Рекомендуем
122 л.с., новая подвеска, новая раздатка — вы мечтали о такой Ниве!

Это гибрид блока цилиндров от вестовского мотора 1.8 Эво и восьмиклапанной ГБЦ агрегата 1.6 Гранты. Нива с ним обрела больше тяги на низких и средних оборотах. Это то, чего ей остро не хватало с момента выпуска в 1977 году.

Позже этот же мотор получит и Нива Legend. Напомним, что у нее уже есть версия Спорт со 122‑сильным двигателем 1.8

Нива Travel обрела передние тормоза с вентилируемыми дисками от Весты. Задние оставили барабанные, но и так эффективность замедления стала лучше.

В дорогих комплектациях колесные диски стали 17‑дюймовыми.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Заднюю часть внедорожника сравнительно недавно обновили, поэтому нынешний рестайлинг сделан только спереди. Новые фары, бампер, решетка радиатора. В базовой версии оптика галогенная: вазовцы не забыли о том, что машине необходимо сохранить доступную цену.

Со средних комплектаций ставятся современные светодиодные фары. Есть мнение, что Веста от их приобретения выиграла в качестве освещения. Полагаем, и Нива Travel не станет исключением.

Нынешний рестайлинг сделан только спереди — новые фары, бампер, решетка радиатора.
Заднюю часть внедорожника обновили сравнительно недавно .
Лада Нива Travel теперь оснащается двигателем 1.8 на 90 сил.
Обновление интерьера Нивы Travel еще впереди.
Обновленная Нива Travel дебютирована на ПМФЭ-2025.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Уступил дорогу машине с мигалкой, но нарушил ПДД — что за это будет?
Реакция водителей изменила позицию РОАД по налогам на старые авто
Появилось запотевание - если добавить в масло этот герметик, поможет?

Интерьер остался прежним. Впрочем, работа с машиной ведется в постоянном режиме, так что для Нивы Travel представленная итерация отнюдь не последняя.

Подпишитесь на «За рулем» в
Милешкин Кирилл
Фото:
Кульнев Александр
Количество просмотров 93036
01.08.2025 
Фото:
Кульнев Александр
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-55