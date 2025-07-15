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Новый двигатель Нивы Travel: 90 сил – мало или в самый раз?

Максим Кадаков: с новым мотором Niva Travel должна ехать очень уверенно

«За рулем» опубликовал новое видео, в котором главный редактор Максим Кадаков подробно рассказывает обо всех технических особенностях обновленного внедорожника Niva Travel.

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Ключевое изменение – конечно же, двигатель: вместо древнего ВАЗ-21214 теперь мотор с новым индексом ВАЗ-11184. Если по-крупному, он создан из блока ВАЗ-11193 (унифицированного для всех переднеприводных моделей) и восьмиклапанной головки блока ВАЗ-11182. В деталях же – нововведений масса. Но на выходе – всего 90 л.с. против прежних 83 л.с. Стоила ли игра свеч?

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ТЕСТ МАСЕЛ

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Огромная работа проведена, но всего лишь плюс 7 л.с. Вазовцы сделали это, чтобы не выходить за налоговыгодные 90 л.с. Потому что на двигателях большей мощности завод платит акциз, а акциз включается и в себестоимость, и в конечную цену автомобиля. Вазовцы говорят: мы не хотим, чтобы наши люди платили за машину больше. Но, поскольку конструкторы «прижались» в мощности, они сумели поиграть крутящим моментом и принципиально изменить его характеристику.

Уже на 1000 об/мин достигаемый крутящий момент равен предельному моменту на прежнем 83-сильном моторе. А максимальный крутящий момент нового двигателя – 153 Нм против прежних 129 Нм. Разница, на самом деле, большая – и по идее, с этим мотором машина должна ехать очень уверенно. Чаще можно пользоваться пятой, увереннее чувствовать себя на низких оборотах, на которых прежде ты подоткнул бы передачу пониже.

Уменьшили расход топлива – говорят, что теперь машина наконец-то стала укладываться в 10 л/100 км. Все это, вкупе с изменениями по подвеске, дает нам надеяться на то, что Нива стала чуть лучше и современнее. Наверное, именно этого нивоводы и хотели.

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Напомним, старт серийного производство внедорожников Niva Travel с новым мотором анонсирован на IV квартал 2025 года, разница в цене по сравнению с нынешней версией составит 50-160 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Вскоре мы возьмем обновленную Ниву Travel на тест-драйв, а пока – вместе с вами разбираемся с матчастью в новом видео!

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Иннокентий Кишкурно
15.07.2025 
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-39