Новый двигатель Нивы Travel: 90 сил – мало или в самый раз?

Максим Кадаков: с новым мотором Niva Travel должна ехать очень уверенно

«За рулем» опубликовал новое видео, в котором главный редактор Максим Кадаков подробно рассказывает обо всех технических особенностях обновленного внедорожника Niva Travel.

Ключевое изменение – конечно же, двигатель: вместо древнего ВАЗ-21214 теперь мотор с новым индексом ВАЗ-11184. Если по-крупному, он создан из блока ВАЗ-11193 (унифицированного для всех переднеприводных моделей) и восьмиклапанной головки блока ВАЗ-11182. В деталях же – нововведений масса. Но на выходе – всего 90 л.с. против прежних 83 л.с. Стоила ли игра свеч?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Огромная работа проведена, но всего лишь плюс 7 л.с. Вазовцы сделали это, чтобы не выходить за налоговыгодные 90 л.с. Потому что на двигателях большей мощности завод платит акциз, а акциз включается и в себестоимость, и в конечную цену автомобиля. Вазовцы говорят: мы не хотим, чтобы наши люди платили за машину больше. Но, поскольку конструкторы «прижались» в мощности, они сумели поиграть крутящим моментом и принципиально изменить его характеристику.

Уже на 1000 об/мин достигаемый крутящий момент равен предельному моменту на прежнем 83-сильном моторе. А максимальный крутящий момент нового двигателя – 153 Нм против прежних 129 Нм. Разница, на самом деле, большая – и по идее, с этим мотором машина должна ехать очень уверенно. Чаще можно пользоваться пятой, увереннее чувствовать себя на низких оборотах, на которых прежде ты подоткнул бы передачу пониже.

Уменьшили расход топлива – говорят, что теперь машина наконец-то стала укладываться в 10 л/100 км. Все это, вкупе с изменениями по подвеске, дает нам надеяться на то, что Нива стала чуть лучше и современнее. Наверное, именно этого нивоводы и хотели.

Напомним, старт серийного производство внедорожников Niva Travel с новым мотором анонсирован на IV квартал 2025 года, разница в цене по сравнению с нынешней версией составит 50-160 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Вскоре мы возьмем обновленную Ниву Travel на тест-драйв, а пока – вместе с вами разбираемся с матчастью в новом видео!