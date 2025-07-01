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Нива с движком 1,8 литра — сколько она будет стоить?

Лада Клуб: цена Нивы Travel с мотором 1.8 будет начинаться с 1,4 млн рублей

Базовая версия модернизированного внедорожника Lada Niva Travel составит 1,4 млн рублей, сообщает источник со ссылкой на официальный Лада Клуб.

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В этой начальной комплектации машина имеет галогеновые лампы в фарах головного света, а цена версий со светодиодной оптикой будет начинаться от 1,45 млн рублей, уточняет источник. Подчеркнем, что данные носят неофициальный характер – АВТОВАЗ стоимость модернизированной модели пока не называл. Напомним, старт серийного производство внедорожников Niva Travel с новым мотором анонсирован на IV квартал 2025 года.

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Очевидно, что официальная информация по ценам появится только после этого события, а любые прогнозы в перспективе нескольких месяцев в нынешнее время едва ли могут претендовать на точность.

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Меж тем, источник озвучивает еще несколько интересных фактов. По этим данным, к настоящему моменту АВТОВАЗ уже собрал 50 рабочих прототипов модернизированного Трэвела. Ресурс ремня ГРМ на новом моторе 1.8 для Нивы составит 60 тысяч км (это больше, чем у импортозамещенного ремня Гранты), а разгон до 100 км/ч у обновленного внедорожника будет занимать 16 секунд – против... секунд для Нивы Трэвел с нынешним 1.7.

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3582
01.07.2025 
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-39