СМИ: ремень ГРМ на новых Грантах нужно менять в 2 раза чаще

Ранее на конвейере ставились ремни, которые требовали замены на 90 тысячах километров пробега.

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В Сети появилась информация о том, что АВТОВАЗ сменил поставщика ремня ГРМ для семейства Lada Granta. Если говорить более конкретно, то на единственный выпускающийся сейчас двигатель восьмиклапанный 90-сильный двигатель ВАЗ-11182 будет устанавливаться ремень компании «Балаковорезинотехника», сообщает «Нетипичный АВТОВАЗ». Источник пишет, что письмо об изменениях в техдокументации уже разослано в дилерские центры Lada.

По информации, изложенной в в этом письме, новые ремни газораспределительного механизма имеют срок службы в 45 тысяч километров пробега. Предписано, как и прежде, менять деталь вместе с натяжителем и обводным роликом. С уточнением: производить замену следует при прохождении ТО-3, ТО-6, ТО-9 И ТО-12 — то есть как раз каждые 45 тысяч км.

Ремень ГРМ на 8-клапанном двигателе ВАЗ, процесс замены

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Источник утверждает, что такие ремни ГРМ начали устанавливать на машины в сентябре. До этого момента все идущие по конвейеру в Тольятти Гранты комплектовались ремнями под брендом Gates, и они подлежали замене на 90 тысячах километров.

Недавно АВТОВАЗ добавил Гранте утраченных в кризис функций — и переписал прайс-листы.

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Фото: «За рулем»