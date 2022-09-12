СМИ: ремень ГРМ на новых Грантах нужно менять в 2 раза чаще — журнал За рулем

СМИ: ремень ГРМ на новых Грантах нужно менять в 2 раза чаще

Ранее на конвейере ставились ремни, которые требовали замены на 90 тысячах километров пробега.

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В Сети появилась информация о том, что АВТОВАЗ сменил поставщика ремня ГРМ для семейства Lada Granta. Если говорить более конкретно, то на единственный выпускающийся сейчас двигатель восьмиклапанный 90-сильный двигатель ВАЗ-11182 будет устанавливаться ремень компании «Балаковорезинотехника», сообщает «Нетипичный АВТОВАЗ». Источник пишет, что письмо об изменениях в техдокументации уже разослано в дилерские центры Lada.

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По информации, изложенной в в этом письме, новые ремни газораспределительного механизма имеют срок службы в 45 тысяч километров пробега. Предписано, как и прежде, менять деталь вместе с натяжителем и обводным роликом. С уточнением: производить замену следует при прохождении ТО-3, ТО-6, ТО-9 И ТО-12 — то есть как раз каждые 45 тысяч км.

СМИ: ремень ГРМ на новых Грантах нужно менять в 2 раза чащеРемень ГРМ на 8-клапанном двигателе ВАЗ, процесс замены
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Источник утверждает, что такие ремни ГРМ начали устанавливать на машины в сентябре. До этого момента все идущие по конвейеру в Тольятти Гранты комплектовались ремнями под брендом Gates, и они подлежали замене на 90 тысячах километров.

Фото: «За рулем»

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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