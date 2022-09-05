Lada Granta: опций стало больше — что с ценами? — журнал За рулем

Lada Granta: опций стало больше - что с ценами?

На Гранту довольно быстро вернулись кондиционер, подушки, ЭРА-ГЛОНАСС - и рост цен не заставил себя долго ждать. Правда, подорожало не все!

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Седаны, лифтбеки и кросс-версии семейства Lada Granta подорожали в некоторых комплектациях. По данным сайта «Цена Авто», у седанов и лифтбеков в комплектации Classic’22 с кондиционером подорожание составило 8 000 рублей, а в комплектации Club'22 — 16 000 рублей. На эту же сумму, по информации источника, стал дороже и седан Granta Drive Active в версии Comfort'22, а также «приподнятые» универсалы Granta Cross в комплектациях Comfort'22, Comfort'22 Light и Quest'22.

При этом обычные универсалы сохранили прежние цены — равно как и самая простая комплектация седана — Classic’22. Таким образом, минимальную РРЦ на модель АВТОВАЗ удержал на прежнем уровне — 678 300 рублей.

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Официально пресс-служба АВТОВАЗа не комментирует корректировку цен. Помимо традиционных причин подорожание можно объяснить появлением функций, которые производитель постепенно возвращает в «постсанкционные» комплектации.

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Так, по сообщению Телеграм-канала TLTCARS, упрощенная система ЭРА-ГЛОНАСС (активируется только в ручную, кнопкой) в случае с комплектацией Classic Optima'22 дала прибавку в 2000 рублей к РРЦ. Если добавить подушку безопасности, придется доплатить еще 8000 рублей. А в комплектациях Comfort Light'22, Comfort'22, Club'22 прибавка к прайсу отражает доплату за подушку безопасности пассажира.

  • Из докризисных функций у Гранты сейчас не хватает АБС и преднатяжителей ремней безопасности. АБС обещают вернуть на конвейер в 2023 году.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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