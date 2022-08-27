АВТОВАЗ прокомментировал разный цвет «иксов» на Гранте — журнал За рулем

АВТОВАЗ прокомментировал разный цвет «иксов» на Гранте

На данный момент известно три варианта оформления самых характерных элементов передка, причем два варианта появились буквально в последние дни.

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В последнее время в Сети начали мелькать фотографии новых автомобиле Lada Granta с накладками переднего бампера, окрашенными нетрадиционным образом. Вместо покрытия под хром на машинах сначала появились металлически-серые накладки, а затем и в цвете черный глянец. Официальных комментариев на эту тему производитель не распространял.

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«За рулем», наиболее популярное автомобильное издание в России, обратилось в пресс-службу АВТОВАЗа за разъяснениями.

В настоящее время Lada Granta отгружаются с серыми или черными молдингами. Это заводское решение. На цене автомобиля это не отражается. В дальнейшем будут применяться и окрашенные, и хромированные детали в зависимости от комплектации, — рассказал «За рулем» официальный представитель АВТОВАЗа.

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Таким образом, предположения о деконтентинге — то есть замене деталей на более дешевые аналоги — в данном случае оказались, по всей видимости, несколько преувеличенными. На передних бамперах Гранты будут применяться и традиционные хромированные, и новые — серые и черные «иксы».

Фото: АВТОВАЗ, ВКонтакте / Avtograd News

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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