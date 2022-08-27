АВТОВАЗ прокомментировал разный цвет «иксов» на Гранте

На данный момент известно три варианта оформления самых характерных элементов передка, причем два варианта появились буквально в последние дни.

Материалы по теме АВТОВАЗ внес изменения во внешность Lada Granta

В последнее время в Сети начали мелькать фотографии новых автомобиле Lada Granta с накладками переднего бампера, окрашенными нетрадиционным образом. Вместо покрытия под хром на машинах сначала появились металлически-серые накладки, а затем и в цвете черный глянец. Официальных комментариев на эту тему производитель не распространял.

Обычный передок Гранты, каким мы его знаем с 2018 года — с накладками под «хром»

«За рулем», наиболее популярное автомобильное издание в России, обратилось в пресс-службу АВТОВАЗа за разъяснениями.

В настоящее время Lada Granta отгружаются с серыми или черными молдингами. Это заводское решение. На цене автомобиля это не отражается. В дальнейшем будут применяться и окрашенные, и хромированные детали в зависимости от комплектации, — рассказал «За рулем» официальный представитель АВТОВАЗа.

Два новых варианта, появившихся в производстве в августе 2022-го — с серыми и черными накладками

Таким образом, предположения о деконтентинге — то есть замене деталей на более дешевые аналоги — в данном случае оказались, по всей видимости, несколько преувеличенными. На передних бамперах Гранты будут применяться и традиционные хромированные, и новые — серые и черные «иксы».

На текущей неделе АВТОВАЗ возобновил выпуск Гранты с подушками безопасности.

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Фото: АВТОВАЗ, ВКонтакте / Avtograd News