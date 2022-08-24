АВТОВАЗ начал выпуск Lada Granta с подушками безопасности — журнал За рулем

АВТОВАЗ начал выпуск Lada Granta с подушками безопасности

Цена базовой версии Granta с водительской подушкой безопасности стартует с 753 500 рублей. В старших версиях снова доступны вторая подушка и ремни с преднатяжителями.

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Пресс-служба автогиганта официально заявила о том, что завод в Тольятти возобновил производство автомобилей Granta, оснащенных подушками безопасности водителя и переднего пассажира. Цена базовой версии Granta с одной подушкой (водительской) стартует с 753 500 рублей или с 602 800 рублей с учетом госпрограммы льготного кредитования.

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Собственно, такой теперь будет стартовая версия Гранты — машин без подушек АВТОВАЗ больше не производит. С 23 августа все автомобили семейства Granta 2022 модельного года, начиная с базовой комплектации, оснащаются водительской подушкой безопасности.

В старших версиях автомобили дополнительно могут быть оборудованы также подушкой безопасности переднего пассажира и передними ремнями с преднатяжителем. Отмечается, что конструкция, настройки системы безопасности и само рулевое колесо аналогичны тем, что применялись на Granta ранее.

АВТОВАЗ начал выпуск Lada Granta с подушками безопасности

Мы продолжим расширять список оборудования наших автомобилей функциями комфорта и безопасности и приложим все усилия, чтобы выполнить эту работу в сжатые сроки», — заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Пресс-служба производителя напоминает, что для покупателей автомобилей Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel, которые произведены после 1 июня 2022 года, действует уникальная государственная программа льготного кредитования. Она позволяет до 1 декабря 2022 года приобрести новый автомобиль с выгодой 20–25% в зависимости от региона.

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Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и на сдающих в трейд-ин автомобиль старше шести лет при условии, что владели им не менее года.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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