Гранта, Ларгус и Нива получили обновления в конструкции

Изменения полезные: например, обе Нивы хотят избавить от вибраций промежуточного карданного вала.

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Сразу три семейства вазовских автомобилей получили точечные доработки в конструкции. Изменениям подверглись автомобили Granta, Largus и оба внедорожника — Niva Legend и Niva Travel. Как сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на информационное письмо АВТОВАЗа, в июле салазки переднего сиденья Lada Granta получили ограничитель перемещения, изменился топливный шланг-демпфер.

В свою очередь, у Lada Largus была улучшена конструкция кронштейна гидроагрегата АБС. Напомним, что антиблокировочная система у Ларгуса теперь от нового производителя — Trinova — такими АБС будут укомплектованы 1800 автомобилей из ограниченной партии, анонсированной заводом. К постоянному выпуску универсалов и фургонов, по предварительным данным, АВТОВАЗ вернется лишь в начале 2023 года.

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По внедорожникам Niva Legend и Niva Travel производитель пошел на очередной шаг по сокращению вибраций — в данном случае, вибраций промежуточного карданного вала. Для этих целей на карданных валах обеих моделей теперь применяется эластичная муфта из нового материала. По предварительным данным, только что вернувшаяся на конвейер Niva Travel появится у дилеров уже 28 августа.

Фото: АВТОВАЗ