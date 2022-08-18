АВТОВАЗ внес изменения во внешность Lada Granta — журнал За рулем

АВТОВАЗ внес изменения во внешность Lada Granta

Присмотритесь: изменения - в эмблеме, шильдиках и икс-образных накладках.

Материалы по теме
На Гранту начали ставить подушки безопасности

На кузовах посткризисных автомобилей Lada Granta больше не будет хромированных элементов — блеск отныне заменен матовым покрытием. Как сообщает Avtograd News, Гранта в комплектации Classic'22 лишилась декоративных элементов в их прежнем виде. Речь о эмблеме на решетке радиатора, икс-образных накладках на переднем бампере и шильдиках на задней части авто.

АВТОВАЗ внес изменения во внешность Lada Granta

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Названы лучшие места для отдыха в России — можно доехать на машине

Все перечисленные детали теперь имеют серую матовую поверхность. Такая эмаль металлического цвета называется «Metalux». Судя по свежим фото, Гранты с модифицированной внешностью уже добрались до автосалонов. Официально нововведение не анонсировалось и пока никак не сказалось на ценах автомобилей.

АВТОВАЗ внес изменения во внешность Lada Granta

Можно предположить, что это одна из мер так называемого деконтентинга — проводящейся в последнее время планомерной замены комплектующих на более дешевые аналоги.

Материалы по теме
Гранта снова с кондиционером! Известны цены

Вместе с тем, семейство Гранта постепенно возвращает утраченные позиции по опциям: недавно в оснащении снова появились подушки безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС и кондиционер, а также возобновился выпуск комплектации #Club.

Фото: Avtograd News

Наше новое видео
Этот шикарный автомобиль в СССР никто не покупал. Интересно почему?
Лада Веста 2022: Детальный разбор и цены
Exeed TXL: новый мотор, 5 модных фишек и 2 странных особенности

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров887
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: