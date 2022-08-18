АВТОВАЗ внес изменения во внешность Lada Granta

Присмотритесь: изменения - в эмблеме, шильдиках и икс-образных накладках.

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На кузовах посткризисных автомобилей Lada Granta больше не будет хромированных элементов — блеск отныне заменен матовым покрытием. Как сообщает Avtograd News, Гранта в комплектации Classic'22 лишилась декоративных элементов в их прежнем виде. Речь о эмблеме на решетке радиатора, икс-образных накладках на переднем бампере и шильдиках на задней части авто.

Все перечисленные детали теперь имеют серую матовую поверхность. Такая эмаль металлического цвета называется «Metalux». Судя по свежим фото, Гранты с модифицированной внешностью уже добрались до автосалонов. Официально нововведение не анонсировалось и пока никак не сказалось на ценах автомобилей.

Можно предположить, что это одна из мер так называемого деконтентинга — проводящейся в последнее время планомерной замены комплектующих на более дешевые аналоги.

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Вместе с тем, семейство Гранта постепенно возвращает утраченные позиции по опциям: недавно в оснащении снова появились подушки безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС и кондиционер, а также возобновился выпуск комплектации #Club.

Кстати, недавно выяснили, в каких регионах России Lada Granta дороже и дешевле всего.

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Фото: Avtograd News