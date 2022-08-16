На Гранту начали ставить подушки безопасности — журнал За рулем

На Гранту начали ставить подушки безопасности

Первые экземпляры Lada Granta с новыми подушками безопасности уже сошли с конвейера в Тольятти. Теперь будут собирать машины и с подушками, и без.

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АВТОВАЗ вернул «санкционные» функции на Гранту

Еще одна из опций, которую отечественные автомобили утеряли в связи с февральскими событиями, возвращается на Гранту — модель, преодолевающую кризис наиболее успешно. Речь о подушках безопасности — похоже, заводу удалось найти альтернативных поставщиков. Как сообщает Avtograd News, первые посткризисные экземпляры Lada Granta с подушками безопасности уже сошли с конвейера в Тольятти.

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В ближайшем будущем планируется сборка как автомобилей с подушками безопасности, так и без них — сейчас в производственной программе автогиганта очень многое зависит от наличия (или отсутствия) комплектующих, замечает источник.

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Ладам вернули ЭРА-ГЛОНАСС

В течение июля-августа на Гранту вернулись некоторые опции, которые в начале кризиса довольно ощутимо сказались на комплектациях российских машин. Так, объявлены цены на новые версии с кондиционером, в составе версии #CLUB появились обогрев ветрового стекла, парктроник и аудиосистема, а с 1 августа на Гранту (и на Ниву) снова ставят систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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