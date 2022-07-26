Гранта снова с кондиционером! Известны цены

По данным производителя, в рамках семейства около 80% продаж приходится именно на версии с кондиционером.

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Поэтому возвращению этой функции на предприятии уделяли особое внимание. После длительного перерыва, вызванного разрушением прежних логистических цепочек, 26 июля пресс-служба автогиганта объявила о том, что завод возобновляет производство автомобилей Lada Granta, оснащенных кондиционером. Он войдет в ранее запущенную комплектацию Classic'22 в качестве опции.

Напомним, помимо этого в комплектацию включены передние электростеклоподъемники, электроусилитель руля, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками. Из важных электронных систем пока не «восстановлены в должности» АБС и ЭРА-ГЛОНАСС.

Рекомендованные розничные цены на Гранта Classic'22 с кондиционером

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Седан — 597 200 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 745 900 рублей при обычной покупке. За доплату можно приобрести опционные 15-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.

— 597 200 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 745 900 рублей при обычной покупке. За доплату можно приобрести опционные 15-дюймовые колеса с легкосплавными дисками. Лифтбек — 613 200 рублей по госпрограмме льготного кредитования или 765 900 рублей без ее использования; для автомобиля также доступны опционные 15-дюймовые колеса с литыми дисками.

— 613 200 рублей по госпрограмме льготного кредитования или 765 900 рублей без ее использования; для автомобиля также доступны опционные 15-дюймовые колеса с литыми дисками. Универсал Granta Cross — 650 000 рублей по госпрограмме или от 811 900 рублей без нее. В данную комплектацию дополнительно входят 15-дюймовые колеса с двухцветными легкосплавными дисками, сиденье водителя с регулировкой по высоте, подогрев передних сидений.

Сравнивая минимальные цены на Гранту без кондиционера и с оным, приходим к выводу, что самая востребованная опция обойдется покупателям в 54 080 рублей.