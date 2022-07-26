Гранта снова с кондиционером! Известны цены — журнал За рулем

Гранта снова с кондиционером! Известны цены

По данным производителя, в рамках семейства около 80% продаж приходится именно на версии с кондиционером.

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Поэтому возвращению этой функции на предприятии уделяли особое внимание. После длительного перерыва, вызванного разрушением прежних логистических цепочек, 26 июля пресс-служба автогиганта объявила о том, что завод возобновляет производство автомобилей Lada Granta, оснащенных кондиционером. Он войдет в ранее запущенную комплектацию Classic'22 в качестве опции.

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Напомним, помимо этого в комплектацию включены передние электростеклоподъемники, электроусилитель руля, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками. Из важных электронных систем пока не «восстановлены в должности» АБС и ЭРА-ГЛОНАСС.

Рекомендованные розничные цены на Гранта Classic'22 с кондиционером

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  • Седан — 597 200 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 745 900 рублей при обычной покупке. За доплату можно приобрести опционные 15-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.
  • Лифтбек — 613 200 рублей по госпрограмме льготного кредитования или 765 900 рублей без ее использования; для автомобиля также доступны опционные 15-дюймовые колеса с литыми дисками.
  • Универсал Granta Cross — 650 000 рублей по госпрограмме или от 811 900 рублей без нее. В данную комплектацию дополнительно входят 15-дюймовые колеса с двухцветными легкосплавными дисками, сиденье водителя с регулировкой по высоте, подогрев передних сидений.

Сравнивая минимальные цены на Гранту без кондиционера и с оным, приходим к выводу, что самая востребованная опция обойдется покупателям в 54 080 рублей.

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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