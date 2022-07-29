Самая популярная модель в России: где она дешевле всего? — журнал За рулем

Самая популярная модель в России: где она дешевле всего?

Год назад в Москве средняя стоимость новой Гранты находилась на уровне 657 314 рублей, а сегодня за машину просят уже 969 000 рублей. Но есть места, где она гораздо доступнее.

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Буквально за год стоимость бестселлера российского авторынка выросла на величину от 14,5% до 78,5% в зависимости от региона. Первая из двух цифр — это годовое подорожание в Липецке, а вторая — в Краснодаре. Такие данные приводит агрегатор 110km.ru. Источник замечает, что Гранте удалось остаться бестселлером авторынка, несмотря на катастрофическое падение продаж: минус 77% по сравнению с прошлым годом.

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Модель стала лучшей по продажам как в июне (дилеры продали 3305 машин), так и в первом полугодии (23 387 машин), в то время как у ближайших конкурентов Lada Vesta и Kia Rio объемы продаж вдвое меньше.

Специалисты говорят, что Гранта упрочит лидерство в будущем: в отличие от конкурентов, ее производство производителю удалось перезапустить. А вот какую цену платят за Гранту покупатели в разных регионах? Дешевле всего модель на Урале — здесь ее средняя цена составляет всего 796 213 рублей. Дороже всего — на юге России: средняя цена аж 1 073 120 рублей!

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А вот как менялись цены на самую доступную модель в период с начала августа 2021 года по конец июля 2022-го в двух российских столицах. Год назад в Москве средняя стоимость новой Гранты находилась на уровне 657 314 рублей, а сегодня за машину просят 969 000 рублей (+47,4%). В Санкт-Петербурге за тот же период цифра выросла с 630 691 рублей до 822 160 рублей, то есть +30,3%.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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