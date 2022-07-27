На автомобили российской сборки возвращается ЭРА-ГЛОНАСС — журнал За рулем

На автомобили российской сборки возвращается ЭРА-ГЛОНАСС

По предварительной информации, первая пробная партия автомобилей с системой от нового производителя уже собрана на заводе.

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Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, ставшая одной из главных потерь ввиду дефицита электронных компонентов, усугубившегося разрывом прежних логистических цепочек, в скором времени может вернуться на конвейеры автомобильных заводов России. Avtograd News пишет, что на АВТОВАЗе начинают собирать автомобили с блоком ЭРА-ГЛОНАСС от альтернативного поставщика.

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Пока речь только об одной модели и лишь об ограниченной партии машин — по данным источника, на конвейере в Тольятти в пробном режиме собрано не менее шести экземпляров Lada Niva Legend, оснащенных системой экстренного оповещения.

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Напомним, сейчас специальное постановление разрешает продавать официальным дилерам автомобили без ЭРА-ГЛОНАСС. Но «безвозмездной» эта временная мера была лишь до 1 августа — после этого срока производитель (или его представитель — дилер) обязан в обязательном порядке доустановить блок системы на проданный автомобиль, пригласив владельца на сервис.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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