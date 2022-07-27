На автомобили российской сборки возвращается ЭРА-ГЛОНАСС

По предварительной информации, первая пробная партия автомобилей с системой от нового производителя уже собрана на заводе.

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Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, ставшая одной из главных потерь ввиду дефицита электронных компонентов, усугубившегося разрывом прежних логистических цепочек, в скором времени может вернуться на конвейеры автомобильных заводов России. Avtograd News пишет, что на АВТОВАЗе начинают собирать автомобили с блоком ЭРА-ГЛОНАСС от альтернативного поставщика.

Пока речь только об одной модели и лишь об ограниченной партии машин — по данным источника, на конвейере в Тольятти в пробном режиме собрано не менее шести экземпляров Lada Niva Legend, оснащенных системой экстренного оповещения.

Напомним, сейчас специальное постановление разрешает продавать официальным дилерам автомобили без ЭРА-ГЛОНАСС. Но «безвозмездной» эта временная мера была лишь до 1 августа — после этого срока производитель (или его представитель — дилер) обязан в обязательном порядке доустановить блок системы на проданный автомобиль, пригласив владельца на сервис.

Что касается Niva Legend, то буквально на днях внедорожник официально вернулся в продажу — пока без ЭРА-ГЛОНАСС.

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Фото: АВТОВАЗ