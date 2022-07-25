Niva Legend вернулась в продажу - названа цена

Пресс-служба АВТОВАЗа объявила о возобновлении продаж внедорожника Niva Legend. Начиная с 25 июля официальные дилеры предлагают трехдверную версию модели в новой комплектации Classic'22. Такая комплектация, следует из пресс-релиза, отныне будет базовой для внедорожника (добавим, что пока и единственной). На официальном сайте комплектация пока отражения не нашла, но по пресс-релизу об оснащении можно судить довольно однозначно.
На АВТОВАЗе говорят, что в новой версии Нива оснащена «всем, что необходимо как для повседневной езды по населенным пунктам, так и для уверенного преодоления грунтовых, песчаных, заснеженных участков». В комплектации значатся:
- ГУР
- защита двигателя
- штампованные колесные диски 16"
- всесезонные шины.
Из опций комфорта у «неоклассической» Нивы будут электростеклоподъемники, дневные ходовые огни, бортовой компьютер. Предусмотрена антенна, а также установка аудиосистемы и динамиков.
«Мы рады расширить выбор представленных в продаже автомобилей LADA, возобновив производство нашего легендарного внедорожника в комплектации Classic’22. Lada Niva Legend представляет собой уникальную комбинацию проходимости, дизайна, комфорта и оснащения. А благодаря программе льготного кредитования, ценовое предложение на Niva Legend является уникальным по доступности на рынке полноприводных автомобилей. Мы прикладываем максимум усилий для возобновления продаж и второй модели в семействе NIVA — внедорожника Travel», — отметил вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.
Как сообщает пресс-служба, стоимость Niva Legend Classic’22 составляет от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без ее использования.
- Гранта в аналогичной комплектации при использовании госпрограммы будет стоить 543 000 рублей. Или от 678 300 рублей при обычной покупке.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.
Фото: АВТОВАЗ