Niva Legend вернулась в продажу — названа цена — журнал За рулем

Niva Legend вернулась в продажу - названа цена

Внедорожник представлен в «антикризисной» комплектации Classic'22 - есть электростеклоподъемники, дневные ходовые огни, бортовой компьютер.

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Пресс-служба АВТОВАЗа объявила о возобновлении продаж внедорожника Niva Legend. Начиная с 25 июля официальные дилеры предлагают трехдверную версию модели в новой комплектации Classic'22. Такая комплектация, следует из пресс-релиза, отныне будет базовой для внедорожника (добавим, что пока и единственной). На официальном сайте комплектация пока отражения не нашла, но по пресс-релизу об оснащении можно судить довольно однозначно.

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На АВТОВАЗе говорят, что в новой версии Нива оснащена «всем, что необходимо как для повседневной езды по населенным пунктам, так и для уверенного преодоления грунтовых, песчаных, заснеженных участков». В комплектации значатся:

  • ГУР
  • защита двигателя
  • штампованные колесные диски 16"
  • всесезонные шины.

Из опций комфорта у «неоклассической» Нивы будут электростеклоподъемники, дневные ходовые огни, бортовой компьютер. Предусмотрена антенна, а также установка аудиосистемы и динамиков.

Niva Legend вернулась в продажу — названа ценаПока АВТОВАЗ возродил лишь трехдверку. Когда вернутся пятидверные версии, к рентабельности которых и до кризиса были вопросы, не сообщается. Но они пользуются спросом в качестве спецавтомобилей.
Пока АВТОВАЗ возродил лишь трехдверку. Когда вернутся пятидверные версии, к рентабельности которых и до кризиса были вопросы, не сообщается. Но они пользуются спросом в качестве спецавтомобилей.

«Мы рады расширить выбор представленных в продаже автомобилей LADA, возобновив производство нашего легендарного внедорожника в комплектации Classic’22. Lada Niva Legend представляет собой уникальную комбинацию проходимости, дизайна, комфорта и оснащения. А благодаря программе льготного кредитования, ценовое предложение на Niva Legend является уникальным по доступности на рынке полноприводных автомобилей. Мы прикладываем максимум усилий для возобновления продаж и второй модели в семействе NIVA — внедорожника Travel», — отметил вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

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Как сообщает пресс-служба, стоимость Niva Legend Classic’22 составляет от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без ее использования.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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