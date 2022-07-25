Niva Legend вернулась в продажу - названа цена

Внедорожник представлен в «антикризисной» комплектации Classic'22 - есть электростеклоподъемники, дневные ходовые огни, бортовой компьютер.

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Пресс-служба АВТОВАЗа объявила о возобновлении продаж внедорожника Niva Legend. Начиная с 25 июля официальные дилеры предлагают трехдверную версию модели в новой комплектации Classic'22. Такая комплектация, следует из пресс-релиза, отныне будет базовой для внедорожника (добавим, что пока и единственной). На официальном сайте комплектация пока отражения не нашла, но по пресс-релизу об оснащении можно судить довольно однозначно.

На АВТОВАЗе говорят, что в новой версии Нива оснащена «всем, что необходимо как для повседневной езды по населенным пунктам, так и для уверенного преодоления грунтовых, песчаных, заснеженных участков». В комплектации значатся:

ГУР

защита двигателя

штампованные колесные диски 16"

всесезонные шины.

Из опций комфорта у «неоклассической» Нивы будут электростеклоподъемники, дневные ходовые огни, бортовой компьютер. Предусмотрена антенна, а также установка аудиосистемы и динамиков.

Пока АВТОВАЗ возродил лишь трехдверку. Когда вернутся пятидверные версии, к рентабельности которых и до кризиса были вопросы, не сообщается. Но они пользуются спросом в качестве спецавтомобилей.

«Мы рады расширить выбор представленных в продаже автомобилей LADA, возобновив производство нашего легендарного внедорожника в комплектации Classic’22. Lada Niva Legend представляет собой уникальную комбинацию проходимости, дизайна, комфорта и оснащения. А благодаря программе льготного кредитования, ценовое предложение на Niva Legend является уникальным по доступности на рынке полноприводных автомобилей. Мы прикладываем максимум усилий для возобновления продаж и второй модели в семействе NIVA — внедорожника Travel», — отметил вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

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Как сообщает пресс-служба, стоимость Niva Legend Classic’22 составляет от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без ее использования .

Гранта в аналогичной комплектации при использовании госпрограммы будет стоить 543 000 рублей. Или от 678 300 рублей при обычной покупке.

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Фото: АВТОВАЗ