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Niva Travel 1.8 — подробности по двигателю и подвеске!

АВТОВАЗ рассказал, за счет чего Niva Travel станет надежнее и комфортнее

На проходящем в Москве техническом семинаре АВТОВАЗа для СМИ выяснились некоторые подробности по обновленному внедорожнику Niva Travel.

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Несколько слайдов презентации было посвящено отличиям нового двигателя 1.8 Niva Travel от нынешнего ВАЗ-21214 (а также от грантовского «восьмиклопа» ВАЗ-11182). Например, по сравнительным графикам внешней скоростной характеристики двигателей хорошо понятно, насколько и где именно подросли максимальные мощность (с 83 до 90 л.с.) и крутящий момент (с 129 до 153 Нм).

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Вкратце расскажем, что это за мотор. Он создан на базе агрегатов для переднеприводных моделей Lada. Применен блок цилиндров мотора 1,8 Evo (он же – ВАЗ-21179 от Весты), от него же взят коленчатый вал и отливка поршня. А 8-клапанная головка блока – от того самого ВАЗ-11182 (Гранта, Ларгус). Специально для новой NIVA Travel были адаптированы системы впуска, выпуска, топливоподачи и охлаждения двигателя. Уже известно, что такой же мотор в 2026 году внедрят на Ниву Legend.

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Как известно, обновления коснутся не только мотора и внешности, но и шасси внедорожника. На семинаре прояснились детали модернизации передней подвески. Так, стабилизатор перенесен вперед (вынесен перед мостом), благодаря чему улучшилась плавность хода. Узел крепления переднего редуктора стал жестче, что должно снизить шум. Подробно по техническим нюансам – в галерее под публикацией. Напомним, старт серийного производство внедорожников Niva Travel с новым мотором анонсирован на IV квартал 2025 года.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 14376
01.07.2025 
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-39