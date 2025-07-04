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АВТОВАЗ раскрыл детали обновленного внедорожника Lada Niva Travel

Олег Груненков: Lada Niva Travel будут экспортировать, о рынках объявят позже

АВТОВАЗ планирует расширить географию продаж обновленного внедорожника Lada Niva Travel, включив в нее не только российский рынок, но и зарубежные страны. Об этом рассказал директор продуктовых программ и проектов компании Олег Груненков. Он подчеркнул, что конкретные рынки экспорта будут объявлены позднее – после запуска серийного производства и выхода модели на внутренний рынок.

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Lada Niva Travel
Lada Niva Travel

По словам представителя АВТОВАЗа, уровень локализации рестайлинговой Niva Travel достигает 95%. Ключевые компоненты, включая мосты, двигатель, коробку передач и раздаточную коробку, производятся непосредственно на мощностях предприятия.

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Груненков отметил, что модель выпускается уже 22 года, и за это время сформировалась устойчивая цепочка российских поставщиков.

Напомним, обновленная версия внедорожника была представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Внешние изменения оказались наиболее заметными: автомобиль получил современную светодиодную оптику, переработанный бампер и новую решетку радиатора с улучшенной аэродинамикой.

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Технические изменения коснулись силовой установки – теперь Niva Travel оснащается 1,8-литровым атмосферным двигателем мощностью 90 л.с. (153 Н*м крутящего момента). По сравнению с предыдущей версией, новый мотор демонстрирует прибавку в 7 л.с. и 24 Н*м, сохраняя при этом проверенную надежность — аналогичные агрегаты с 2021 года успешно используются на Lada Granta, но теперь этому движку добавили 200 «кубиков» объема.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 10475
04.07.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-39