АВТОВАЗ раскрыл детали обновленного внедорожника Lada Niva Travel

Олег Груненков: Lada Niva Travel будут экспортировать, о рынках объявят позже

АВТОВАЗ планирует расширить географию продаж обновленного внедорожника Lada Niva Travel, включив в нее не только российский рынок, но и зарубежные страны. Об этом рассказал директор продуктовых программ и проектов компании Олег Груненков. Он подчеркнул, что конкретные рынки экспорта будут объявлены позднее – после запуска серийного производства и выхода модели на внутренний рынок.

Lada Niva Travel

По словам представителя АВТОВАЗа, уровень локализации рестайлинговой Niva Travel достигает 95%. Ключевые компоненты, включая мосты, двигатель, коробку передач и раздаточную коробку, производятся непосредственно на мощностях предприятия.

Груненков отметил, что модель выпускается уже 22 года, и за это время сформировалась устойчивая цепочка российских поставщиков.

Напомним, обновленная версия внедорожника была представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Внешние изменения оказались наиболее заметными: автомобиль получил современную светодиодную оптику, переработанный бампер и новую решетку радиатора с улучшенной аэродинамикой.

Технические изменения коснулись силовой установки – теперь Niva Travel оснащается 1,8-литровым атмосферным двигателем мощностью 90 л.с. (153 Н*м крутящего момента). По сравнению с предыдущей версией, новый мотор демонстрирует прибавку в 7 л.с. и 24 Н*м, сохраняя при этом проверенную надежность — аналогичные агрегаты с 2021 года успешно используются на Lada Granta, но теперь этому движку добавили 200 «кубиков» объема.

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Источник: «Автоновости дня»