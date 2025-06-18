Без полного привода, но с характером, цена до 2,5 млн рублей — раскрыты секреты Lada Azimut

Олег Груненков рассказал об особенностях нового кроссовера АВТОВАЗа Lada Azimut

Директор по продукции АВТОВАЗа Олег Груненков, отвечая на вопросы журналистов, раскрыл детали перспективной новинки АВТОВАЗа – кроссовера Lada Azimut.

– Что будет входить в оснащение нового кроссовера?

– Уже в базовой версии Azimut получит LED-оптику спереди и сзади, цифровую приборную панель, мультимедийную систему и ЭРА-ГЛОНАСС. Система безопасности включает две подушки, а в топовых комплектациях их число увеличится до шести с добавлением боковых подушек и шторок, будет люк в крыше. Также начиная с базовой комплектации предусмотрен специальный переключатель режимов движения, предлагающий выбор между экономичной, динамичной ездой, а также адаптацией к снегу и грязи. Поэтому машина предназначена для любых типов дорог.

– Почему у автомобиля не предусмотрено полного привода?

– При разработке нового кроссовера мы тщательно изучили предпочтения потенциальных покупателей. Результаты опросов показали неоднозначное отношение к полному приводу – мнения разделились. После анализа мы пришли к выводу, что для большинства потребителей более значимым параметром является клиренс. Именно поэтому Azimut получит дорожный просвет более 200-210 мм, что обеспечит достаточную геометрическую проходимость даже с передним приводом.

Следует понимать, что полный привод имеет не только преимущества, но и существенные недостатки. Речь идет о повышенном расходе топлива, необходимости дополнительного обслуживания и, как следствие, увеличении итоговой стоимости автомобиля. Это компромиссное решение позволит нам предложить покупателям оптимальное сочетание характеристик по доступной цене.

Lada Azimut

Это будет передний привод, но с «большим количеством» автомобиля. Таких автомобилей, мы знаем, очень много в классе C у наших конкурентов. В своем сегменте (до 2,5 млн рублей) Azimut будет конкурировать не столько по габаритам, сколько по ценовой политике. Безусловно, как новый флагман линейки Lada, он окажется несколько дороже существующих моделей, но мы приложим все усилия, чтобы сохранить конкурентное ценообразование. Точные цифры станут известны ближе к старту продаж в 2026 году.

Lada Azimut

Важно отметить, что подобный подход уже доказал свою эффективность – многие успешные кроссоверы класса C на рынке также предлагаются исключительно с передним приводом.

– Это прототип или близкий к серийному образец?

– АВТОВАЗ уже давно работает по международным стандартам разработки, проектирования и запуска новых автомобилей в производство. На начальном этапе мы не создаем физические прототипы. У нас есть несколько тестовых образцов (мулов), которые используются для испытаний подвески и первичной настройки силового агрегата. Все остальные проверки и проектные работы выполняются в цифровом формате с помощью компьютерного моделирования.На основании этих цифровых разработок мы заказываем оснастку для штамповки деталей, лицевых панелей и сварочное оборудование для производства.

Необходимое оборудование для сварки кузова мы уже получили. Представленные здесь автомобили собраны с использованием кузовов, изготовленных на основном производстве. Поэтому эти машины уже созданы в условиях промышленного производства, а не являются просто прототипами.

– Какой будет «младший» мотор?

– Минимальный мотор здесь будет модернизированный 1.6. Это 16-клапанник мощностью 120 л.с., агрегатированный 6-ступенчатой механической КП. Это будет входная версия, потому что мы понимаем, что один из успехов – это иметь все-таки входную версию для того, чтобы люди могли купить автомобиль современный, с новыми гаджетами, с цифровыми комбинациями, с мультимедийными системами, со всеми LED-парами, но при этом пусть и скромным двигателем.

– В чем сходства и отличия автомобиля от Весты?

– В основе Azimut лежит модернизированная платформа Весты, которая, в свою очередь, создана на архитектуре B/C. Мы сохранили ключевые силовые элементы: структуру кузова, щиток передка и пол – эти компоненты полностью унифицированы с Вестой. Что касается подвески: передняя – получила частичные доработки, задняя – абсолютно новая разработка.

Архитектурно она похожа, но принципиально по-другому сделана, она сейчас не из балки, там уже применена сварная конструкция нового типа. Мы подробно расскажем об этом чуть позже.

– Сколько машина весит?

– Масса автомобиля в снаряженном состоянии, в зависимости от комплектации, будет от 1490 до 1585 кг.

– Классический вопрос про оцинковку…

– Отвечу так: защита кузова выполнена на высоком уровне, полностью соответствующем классу кроссовера. Мы оцинковываем все критические элементы, включая крышу – это особенно важно, так как там крепятся рейлинги и возможны механические воздействия. Где это действительно необходимо – там мы обеспечили достойную антикоррозийную защиту.

Lada Azimut

– Объем багажника, если помните?

– Более 500 литров. Пока мы намерили 508, но сейчас наши инженеры активно оптимизируют пространство, чтобы предложить клиентам еще более вместительный вариант.

– А размер кроссовера?

– 4416 мм в длину, 1607 мм в высоту, 1838 мм в ширину. Колесная база – 2675 мм, клиренс – 208 миллиметров. Колеса у нас практически одного размера, но диски будут от 16 до 18 дюймов.

Мы уделили особое внимание габаритам салона, особенно его ширине. Задние сиденья раздвинуты на 20 мм по сравнению с предыдущими моделями – это существенное увеличение пространства. По большинству параметров внутреннего объема мы вышли на уровень кроссоверов С-класса, а по некоторым показателям, например по ширине задней части салона, даже немного их превзошли.

Пространство над головой на заднем ряду несколько меньше – это осознанный компромисс, обусловленный динамичным, агрессивным дизайном кузова. Мы сознательно отошли от «квадратных» форм в пользу спортивного стиля, что немного ограничило вертикальное пространство, но придало автомобилю более выразительный и динамичный облик.

– Фаркоп будет?

– Да, мы для всех наших автомобилей сертифицируем фаркоп. Это пойдет как аксессуар. Мы делаем так называемые места крепления штатно под эти аксессуары и по многим аксессуарам.

Кстати, по этому автомобилю будет достаточно интересная линейка аксессуаров, но о них мы расскажем чуть позже.

– На начало производства есть какое-то понимание по локализации?

– Уровень локализации по этому автомобилю определяется нашими традиционными поставщиками и, в принципе, соответствует среднему уровню локализации, как и по существующим моделям Lada. Например, мы очень большое количество деталей изготавливаем прямо на территории АВТОВАЗа.

Это крупная штамповка, подвеска, двигатели, коробки. И, если говорить о среднем показателе по Lada, это примерно 95% локализованных компонентов по номенклатуре. По этому автомобилю ситуация практически такая же.

– По коробкам передач еще есть что добавить?

– У нас есть 6-ступенчатая механическая коробка, которая будет агрегатироваться силовым агрегатом 1,6 литра (16 клапанов), 120 л.c. CVT, который мы знаем по Весте, будет агрегатироваться с двигателем 1.8 мощностью 132 л.с.

В настоящее время ведется работа по адаптации для Azimut турбированного двигателя мощностью до 150 л.с., который будет сочетаться с классической автоматической коробкой передач. Этот вариант появится в линейке несколько позже и станет топовым предложением в гамме силовых агрегатов.

– По турбомотору: это будет покупной агрегат? И гидромеханика тоже?

– Скажем так, это будет двигатель одного из наших партнеров, соответственно, коробка тоже.