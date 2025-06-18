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Тайны больше нет: АВТОВАЗ показал новый кроссовер. И мы знаем, как его зовут!

АВТОВАЗ представил на ПМЭФ-2025 свой первый кроссовер – Azimut

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) вновь стал стартовой площадкой для премьеры Lada: вслед за седаном Aura (2023) и хэтчбеком Iskra (2024) дебютировал долгожданный кроссовер B-Cross – ключевая новинка года.

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Azimut - первый кроссовер АВТОВАЗа
Azimut - первый кроссовер АВТОВАЗа

Модель привлекает внимание революционным дизайном: острые грани, новый фирменный стиль и объединенные задние фонари. Интересно, что силуэт машины почти не изменился с января 2025 года, когда частично скрытый прототип представили Владимиру Путину в Тольятти.

И самое главное на этот момент – новинка получила название Azimut! Что ж, неплохое имя для кроссовера, которое удачно сочетает в себе динамику и географическую образность. Оно вызывает ассоциации с точностью курса и широтой возможностей – это именно те качества, которые так важны для современного кроссовера. Кстати, название может стать удачным маркетинговым ходом – оно легко запоминается, хорошо звучит на разных языках.

Детальный разбор новинки, технические особенности и дата старта продаж – в следующих материалах. Следите за обновлениями на сайте!

Azimut - первый кроссовер АВТОВАЗа
Azimut - первый кроссовер АВТОВАЗа
Azimut - первый кроссовер АВТОВАЗа
Azimut — первый кроссовер АВТОВАЗа

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Алексеева Елена
Фото:
Кульнев Александр
Количество просмотров 44365
18.06.2025 
Фото:
Кульнев Александр
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Отзывы о LADA Azimut

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