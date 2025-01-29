Путин осмотрел перспективные модели АВТОВАЗа: B+Cross, Т-134, B-VAN и e-Niva

Кроме Искры Путину на АВТОВАЗе показали будущие кроссоверы АВТОВАЗа и минивэн

Во время визита Владимира Путина на АВТОВАЗ президенту Российской Федерации представили несколько перспективных проектов, над которыми сейчас работает отечественный гигант.

Это макеты новых городских кроссоверов Б+Кросс и Т-134, минивэна Б-Вэн и полноприводного электромобиля e-Нива.

Б+Кросс и Т-134 используют платформу Весты, однако различаются по дизайну.

B+Cross

Б+кросс

Младший – Б+Кросс – выглядит как современный кроссовер и его внешний вид – результат работы молодых дизайнеров АВТОВАЗа. Запуск модели запланирован на 2026 год, но премьера состоится уже в 2025-м на экономическом форуме в Петербурге.

Б+кросс

Несмотря на множество углов и резких линий, фокус-группа владельцев других кроссоверов положительно оценила его дизайн, притом что им не сказали, что это Лада.

Т-134

Т-134

Представляя Путину макет Т-134 – старшего кроссовера на платформе Весты, исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии АВТОВАЗа Евгений Шмелев отметил: «Это следующий кроссовер на платформе Vesta. Он совершенно другого восприятия. Видите, он стилизован во многом по Ниве: имеет такой контур, и расположение боковых стоек, и проштамповки».

Т-134

Ожидается, что эти автомобили не будут конкурировать между собой: на АВТОВАЗе считают, что оба кроссовера найдут свое место на рынке.

B-VAN

B-VAN

Минивэн (B-VAN) – это семиместный семейный автомобиль (длиной 4,6 м). В 2027 году он придет на смену Lada Largus (построен на платформе альянса Renault-Nissan), который, хотя и не является минивэном, отчасти выполняет его роль по функционалу.

Новый минивэн будет основываться на удлиненной и усиленной базе Lada Vesta. Однако это не значит, что Largus уйдет «на пенсию» – обе модели будут дополнять друг друга на рынке.

e-Niva

e-Niva

Показывая президенту e-Ниву, Евгений Шмелев намекнул, что это был своего рода эксперимент: «Мы думали: а если сделать электрический привод для Нивы, сохранит ли она свои характерные качества и прибавится ли динамика? Пока рано делать выводы, мы отрабатываем элементы электропривода и будем следить за развитием ситуации (Ред: с популярностью электрокаров), ведь мы все-таки производим массовые автомобили».

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Источник: из открытых источников