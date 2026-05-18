Смартфон на колесах: почему новое китайское авто сегодня выгоднее старого европейского

Эксперт Форманчук объяснил, почему новые машины создают не на века, а на 2-3 года

Времена, когда автомобиль покупали как наследство для внуков, и они служили десятилетиями – безвозвратно ушли.

По словам президента свердловской «Федерации автовладельцев России» Кирилла Форманчука, сегодня машина превратилась в такой же расходник, как смартфон.

Специалист пояснил, что в Европе и Америке рынок давно перешел на лизинг на два-три года. Дальше держать транспорт невыгодно: растут налоги и траты на ремонт. При этом сам ресурс новых авто намеренно снижают. Производители экономят на всем: краска стала тоньше, металл кузова легче, а в подвеске используют дешевые сплавы. Делать «вечный» автомобиль – значит делать его слишком дорогим. Это невыгодно – покупатель уйдет к конкуренту.

Сегодня конструктивные особенности современных автомобилей, особенно массовых китайских брендов, напрямую отражают маркетинговую логику, а не инженерную.

Форманчук подчеркивает: китайские бренды оказались самыми последовательными в этом тренде. Да, их электроника капризнее европейской, а слой краски еще тоньше, но в условиях гонки цен это становится нормой.

При этом средний возраст российского автопарка уже подбирается к 16 годам – на Западе такие машины давно не в ходу. Поэтому новое авто из КНР сегодня выглядит выгоднее, чем поддержанное из Европы: оно хотя бы современно и не требует немедленных вложений.

А рассчитывать на десятилетия эксплуатации теперь могут позволить себе разве только владельцы Rolls-Royce, подытожил специалист.