Почти новая машина с большой скидкой? Это возможно, но есть пара нюансов

Лизинговые компании начали открывать собственные хабы для продажи машин

Купить приличный автомобиль с хорошей скидкой, пока официальные дилеры просят за него космические суммы? В 2026 году такое возможно, но с нюансами. Лизинговые гиганты, уставшие от гор изъятой техники, начали открывать собственные хабы для продажи машин, по которым клиенты не рассчитались.

Логист Денис Крылов объяснил механизм: рынок перенасыщен возвратами, компаниям нужно пополнить оборотный капитал, поэтому они идут на серьёзные уступки. Но он предупреждает: коммерческий транспорт, особенно фуры, часто эксплуатируют в режиме 24/7, и экономия может обернуться проблемами.

Что интересно, в хаб попадают не только фуры, но и легковушки 2023-2024 годов выпуска. Такие машины – золотая жила: они ещё на гарантии, но из-за юридического статуса «б/у» и желания продавца избавиться от них побыстрее теряют в цене прилично. Статистика подтверждает ажиотаж: в начале 2026 года рынок подержанного лизинга взлетел на 41%, а общий сток изъятой техники у ключевых игроков превысил 60 тысяч машин.

Автослесарь Денис Хромов советует не расслабляться. Перед покупкой обязательно нужно проверить двигатель: недобросовестные бывшие владельцы часто экономят на расходниках, и замена свечей зажигания может выявить проблемы с цилиндропоршневой группой. В целом, техника из-под лизинга – это лотерея: если человек перестал платить, он и за машиной перестал ухаживать задолго до приставов.

Юрист по ДТП Олег Зорин добавляет к этому юридический аспект. Лизинговое имущество – особый объект прав. Нужно досконально проверить акт приема-передачи и удостовериться, что сняты все обременения. Иначе вместо экономии можно получить суды по возмещению ущерба, не говоря уже о «хвостах» в виде неоплаченных штрафов.

Несмотря на риски, механика сделки понятна: лизингодателю нужно быстро слить актив, который каждый день простоя приносит убытки. Дисконт закладывают исходя из рыночного износа и острой нужды в деньгах. Кстати, часто такие хабы дружат с банками-партнерами, поэтому кредит на «свои» машины может быть выгоднее, чем в любом другом месте.

Ассортимент, правда, пестрый – от почти новых экземпляров с сохранившейся заводской гарантией (если техобслуживание проходили у официалов) до машин, требующих капитального ремонта. Свою гарантию хабы дают редко, продавая технику как есть. Так что независимый эксперт с диагностическим сканером перед сделкой – не роскошь, а жёсткая необходимость.