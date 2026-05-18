Кроссоверы Москвич получат важное обновление — подробности

В 2026 году Москвич 3 и Москвич 8 получат новый телематический комплекс

Уже в текущем году модельный ряд бренда Москвич пройдет обновление – изменения коснутся бюджетного кроссовера Москвич 3 и флагманского Москвич 8.

Суть обновления – в собственном телематическом комплексе. Сейчас его разрабатывают и внедряют в старшую модель, а затем то же самое проделают с «третьим» Москвичом, сообщает источник со ссылкой на пресс-службу бренда. Напомним, телематика позволяет заводить и глушить машину со смартфона, удаленно управлять закрытием дверей и климатической установкой, отслеживать положение авто и фиксировать тревожные события. Какие именно функции «зашьют» в Москвичи – пока вопрос.

Москвич 8
Еще одна новость касается производства: модель Москвич М70 из новой линейки «М» переведут на мелкоузловую сборку со сваркой и окраской кузовов – подобно тому, как уже сейчас делают Москвич 3. Напомним, Москвич М70 – локализованный клон MG HS (он же Roewe RX5) от SAIC, в то время как Москвич 3 – копия Sehol X4 (JAC JS4), а Москвич 8 – Sehol X8.

Источник:  Российская газета
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 36
18.05.2026 
