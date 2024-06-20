Что не так с этой важной деталью для отечественного внедорожника? (нашли прекрасную замену)
В чем проблема?
Владельцы Шнивы давно проклинают расширительные бачки своих машин, которые то и дело лопаются. Причины называют разные: от плохого качества пластмассы до инженерного просчета в системе охлаждения. На Шниве бачок циркуляционного типа постоянно работает под давлением, а потому испытывает более серьезные нагрузки, чем его «обычные» коллеги.
Борются с проблемой по-разному. Одни экспериментируют с клапаном крышки, снижая давление в системе. Другие пристраивают более крепкие бачки, в том числе от иных моделей. Третьи покупают несколько бачков про запас.
Но так ли плохи штатные бачки на самом деле?
С ДАВЛЕНИЕМ И БЕЗ
В системах охлаждения применяется два типа расширительных бачков. Бачки, являющиеся тупиком, просто резервной емкостью для жидкости, где она не циркулирует и находится без давления, применяются, в основном, на автомобилях азиатских производителей. Давление в системе поддерживает пробка радиатора, а та жидкость, что выходит из под ее нагрузочного клапана, потихоньку сливается в бачок. При остывании жидкость засасывается обратно в радиатор через впускной клапан.
Недостатком такой системы является неполная изоляция антифриза от окружающего воздуха, вследствие чего в систему могут поступать загрязнения. Она применялась на отечественных легковых автомобилях вплоть до появления переднеприводных моделей.
Европейские производители предпочитают системы охлаждения, где расширительный бачок включен в циркуляцию охлаждающей жидкости. Он находится под рабочим давлением в системе, и его же крышка поддерживает это давление. Поэтому такой бачок подвергается гораздо большим механическим и термическим нагрузкам, чем бачки нециркуляционного типа.
Что испытывали
Мы приобрели шесть пар одноименных изделий по ценам от 300 до 800 рублей. Многие бачки, к сожалению, не имеют четкой идентификации производителя, поэтому мы привели максимально полные сведения, содержащиеся на их упаковке. Результаты нашей проверки относятся именно к этой выборке.
Кроме того, мы приобрели два нештатных бачка.
Первый – тюнинговый вариант Садко – представляет собой набор из бачка, пробки, кронштейна для крепления, переходников для шлангов.
Второй – шарообразный бачок, предназначенный для многих моделей Фольксвагена, включая седан Polo. Мы остановились на изделии фирмы Luzar. Для его установки тоже нужны кронштейн и переходник, которые можно приобрести или изготовить самостоятельно. Кроме того, придется за 300–1500 рублей купить фольксвагеновскую пробку для бачка.
Программа и методика
Основная цель испытаний – проверка расширительных бачков на давление разрушения.
Клапаны в их крышках должны срабатывать при давлении в диапазоне 1–1,2 атм, однако на практике в бачках иногда устанавливается гораздо более высокое давление. Это происходит, например, в сильные морозы, когда на отверстиях для сброса давления намерзает лед. Поэтому максимальное испытательное давление определилось уже в ходе замеров.
Оценивать толщину стенок бачков мы сочли нецелесообразным, поскольку обнаружили, что и у «тонких» и у «толстых» бачков толщина стенок в разных местах одного изделия может различаться вдвое.
Вначале испытали бачки в состоянии поставки. Их заполняли кипятком, что способствовало размягчению пластика, как в реальных условиях эксплуатации. Затем плавно увеличивали давление до проявления какого-либо дефекта. Максимальное давление составило у нас более 7 атм.
Вторые экземпляры бачков подвергли искусственному старению при температуре 120 ºС в течение 500 часов, после чего повторили для них испытания на разрушающее давление.
Участники
| Примерная цена 600 ₽
Бачки сдались при давлении 600...650 кПа: в данной выборке это неплохой результат. Рекомендуем.
| Примерная цена 700 ₽
Искусственное старение оказалось губительным: бачок разошелся по шву, не дождавшись проверки под давлением. Слишком толстая стенка увеличила внутренние напряжения. Незачет.
| Примерная цена 300 ₽
Новенький бачок сдался относительно рано – уже при 400 кПа. И хотя второй образец после старения показал 650 кПа, подобная нестабильность качества – незачет.
| Примерная цена 400 ₽
Бачки показали стабильность результатов – к сожалению, невысоких. Оба треснули при давлении 400 кПа. Незачет.
| Примерная цена 300 ₽
Новенький бачок треснул при 550 кПа, а второй экземпляр после искусственного старения продержался до 700 кПа: сорвало крышку. Рекомендуем.
| Примерная цена 800 ₽
У нового бачка при 500 кПа треснул корпус, а у того, что подвергся искусственному старению, уже при 400 кПа разошелся шов. Незачет.
| Примерная цена 2500 ₽
Вот вам и улучшенный бачок: при очень небольшом давлении срывает входящую в комплект крышку. Незачет.
| Примерная цена 1200 ₽
Бачок для Фольксвагенов показал отличные результаты по давлению: лишь после 7 бар прохудилось уплотнение пробки. А еще любители повозиться с электрикой могут подсоединить датчик уровня охлаждающей жидкости. Однозначно рекомендуем, если готовы покопаться с установкой.
Итоги
Из бачков серийного образца неплохо показали себя разве что Zommer 2123–1311014 и 2123 Сызрань. Но главный вывод наших испытаний в том, что единственный действенный способ обеспечить спокойную жизнь – поставить фольксвагеновский бачок. Некоторая возня того стоит.
И АВТОВАЗ, похоже, с нами согласен: с весны 2023 года на Ниву Travel ставят бачки нового образца, от Весты, шарообразной формой напоминающие фольксвагеновские. Неужели проклятье шнивовского бачка уйдет в прошлое?
Результаты испытаний расширительных бачков
|
Образцы
|
Давление разрушения, кПа (образец №1)
|
Примечания
|
Давление разрушения после старения, кПа (образец №2)
|
Примечания
|
Бачок расширительный Zommer 2123-1311014
|
600
|
треснул корпус
|
650
|
сорвало крышку из-за размягчения резьбы
|
Расширительный бачок ВАЗ-2123 2123-1311014
|
650
|
разрыв по шву
|
–
|
разошелся по шву от нагрева
|
Бачок расширительный 2123-1311014 Мастер-М
|
400
|
разрыв по шву
|
650
|
сорвало крышку из-за размягчения резьбы
|
Бачок расширительный 2123 Niva С8566-1
|
400
|
треснул корпус
|
400
|
треснул корпус
|
Бачок расширительный 2123 Сызрань
|
550
|
треснул корпус
|
700
|
сорвало крышку из-за размягчения резьбы
|
АО СЭМЗ 2123-1311014
|
500
|
треснул корпус
|
400
|
разрыв по шву
|
Садко бачок расширительный модернизированный Шевроле Нива
|
200
|
срывает крышку
|
–
|
–
|
Бачок расширительный LET 1853 Luzar
|
более 700
|
выдержал
|
более 700
|
–
Комментарий специалиста
Владимир Калюжный, зам. начальника испытательной лаборатории ООО «НПО Талис»:
– Возможно, мы приблизились к разгадке лопающихся расширительных бачков на Шеви Нивах – во время температурного старения бачок с отлитым значком ладьи просто треснул по шву под пароотводящим штуцером из-за температурной деформации.
Не исключено, что корень всех бед – неудачная форма бачка.
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