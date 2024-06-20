Что не так с этой важной деталью для отечественного внедорожника? (нашли прекрасную замену)

Эксперты «За рулем» испытали расширительные бачки для Шевроле Нивы

В чем проблема?

Владельцы Шнивы давно проклинают расширительные бачки своих машин, которые то и дело лопаются. Причины называют разные: от плохого качества пластмассы до инженерного просчета в системе охлаждения. На Шниве бачок циркуляционного типа постоянно работает под давлением, а потому испытывает более серьезные нагрузки, чем его «обычные» коллеги.

Борются с проблемой по-разному. Одни экспериментируют с клапаном крышки, снижая давление в системе. Другие пристраивают более крепкие бачки, в том числе от иных моделей. Третьи покупают несколько бачков про запас.

Но так ли плохи штатные бачки на самом деле?

С ДАВЛЕНИЕМ И БЕЗ В системах охлаждения применяется два типа расширительных бачков. Бачки, являющиеся тупиком, просто резервной емкостью для жидкости, где она не циркулирует и находится без давления, применяются, в основном, на автомобилях азиатских производителей. Давление в системе поддерживает пробка радиатора, а та жидкость, что выходит из под ее нагрузочного клапана, потихоньку сливается в бачок. При остывании жидкость засасывается обратно в радиатор через впускной клапан. Недостатком такой системы является неполная изоляция антифриза от окружающего воздуха, вследствие чего в систему могут поступать загрязнения. Она применялась на отечественных легковых автомобилях вплоть до появления переднеприводных моделей. Европейские производители предпочитают системы охлаждения, где расширительный бачок включен в циркуляцию охлаждающей жидкости. Он находится под рабочим давлением в системе, и его же крышка поддерживает это давление. Поэтому такой бачок подвергается гораздо большим механическим и термическим нагрузкам, чем бачки нециркуляционного типа.

Что испытывали

Мы приобрели шесть пар одноименных изделий по ценам от 300 до 800 рублей. Многие бачки, к сожалению, не имеют четкой идентификации производителя, поэтому мы привели максимально полные сведения, содержащиеся на их упаковке. Результаты нашей проверки относятся именно к этой выборке.

Кроме того, мы приобрели два нештатных бачка.

Первый – тюнинговый вариант Садко – представляет собой набор из бачка, пробки, кронштейна для крепления, переходников для шлангов.

Второй – шарообразный бачок, предназначенный для многих моделей Фольксвагена, включая седан Polo. Мы остановились на изделии фирмы Luzar. Для его установки тоже нужны кронштейн и переходник, которые можно приобрести или изготовить самостоятельно. Кроме того, придется за 300–1500 рублей купить фольксвагеновскую пробку для бачка.

Такой кронштейн нужно приобрести или изготовить, чтобы закрепить фольксвагеновский бачок. Еще понадобится переходной патрубок для отводящего шланга.

Программа и методика

Основная цель испытаний – проверка расширительных бачков на давление разрушения.

Клапаны в их крышках должны срабатывать при давлении в диапазоне 1–1,2 атм, однако на практике в бачках иногда устанавливается гораздо более высокое давление. Это происходит, например, в сильные морозы, когда на отверстиях для сброса давления намерзает лед. Поэтому максимальное испытательное давление определилось уже в ходе замеров.

Заливаем бачок кипящей водой.

Подаем в заполненный водой бачок сжатый воздух. Бачок «взрывается», но кроме брызг воды большой опасности нет. Вода несжимаема, а сжатого воздуха в контуре – чуть-чуть.

Оценивать толщину стенок бачков мы сочли нецелесообразным, поскольку обнаружили, что и у «тонких» и у «толстых» бачков толщина стенок в разных местах одного изделия может различаться вдвое.

Вначале испытали бачки в состоянии поставки. Их заполняли кипятком, что способствовало размягчению пластика, как в реальных условиях эксплуатации. Затем плавно увеличивали давление до проявления какого-либо дефекта. Максимальное давление составило у нас более 7 атм.

Cтенка прорвалась в тонком месте. Трещина образовалась под входным патрубком от старения.

Вторые экземпляры бачков подвергли искусственному старению при температуре 120 ºС в течение 500 часов, после чего повторили для них испытания на разрушающее давление.

Бачки помещены в термокамеру на 500 часов для «прожарки» при 120 °С. Некоторые образцы не выдержали даже такое, несложное, в общем-то, испытание.

Участники

Бачок расширительный Zommer 2123-1311014, ООО Автопластик, Владимирская обл. Примерная цена 600 ₽

Бачки сдались при давлении 600...650 кПа: в данной выборке это неплохой результат. Рекомендуем. Расширительный бачок ВАЗ-2123 2123-1311014, АО Кинельагропласт Примерная цена 700 ₽

Искусственное старение оказалось губительным: бачок разошелся по шву, не дождавшись проверки под давлением. Слишком толстая стенка увеличила внутренние напряжения. Незачет.

Бачок расширительный 2123-1311014, Мастер-М Примерная цена 300 ₽

Новенький бачок сдался относительно рано – уже при 400 кПа. И хотя второй образец после старения показал 650 кПа, подобная нестабильность качества – незачет. Бачок расширительный 2123 Niva С8566-1 Примерная цена 400 ₽

Бачки показали стабильность результатов – к сожалению, невысоких. Оба ­треснули при давлении 400 кПа. Незачет.

Бачок расширительный 2123, Сызрань Примерная цена 300 ₽

Новенький бачок треснул при 550 кПа, а второй экземпляр после искусственного старения продержался до 700 кПа: сорвало крышку. Рекомендуем. АО СЭМЗ 2123-1311014, Самара Примерная цена 800 ₽

У нового бачка при 500 кПа треснул корпус, а у того, что подвергся искусственному старению, уже при 400 кПа ­разошелся шов. Незачет.

Садко бачок расширительный модернизированный Шевроле Нива Примерная цена 2500 ₽

Вот вам и улучшенный бачок: при очень небольшом давлении срывает входящую в комплект крышку. Незачет. Бачок расширительный LET 1853 Luzar Примерная цена 1200 ₽

Бачок для Фольксвагенов показал отличные результаты по давлению: лишь после 7 бар прохудилось уплотнение пробки. А еще любители повозиться с электрикой могут подсоединить датчик уровня охлаждающей жидкости. Однозначно рекомендуем, если готовы покопаться с установкой.

Итоги

Из бачков серийного образца неплохо показали себя разве что Zommer 2123–1311014 и 2123 Сызрань. Но главный вывод наших испытаний в том, что единственный действенный способ обеспечить спокойную жизнь – поставить фольксвагеновский бачок. Некоторая возня того стоит .

И АВТОВАЗ, похоже, с нами согласен: с весны 2023 года на Ниву Travel ставят бачки нового образца, от Весты, шарообразной формой напоминающие фольксвагеновские. Неужели проклятье шнивовского бачка уйдет в прошлое?

Пять слева – «взорванные» бачки, два справа – толстый и тонкий бачки, лопнувшие по шву.

Результаты испытаний расширительных бачков

Образцы Давление разрушения, кПа (образец №1) Примечания Давление разрушения после старения, кПа (образец №2) Примечания Бачок расширительный Zommer 2123-1311014 600 треснул корпус 650 сорвало крышку из-за размягчения резьбы Расширительный бачок ВАЗ-2123 2123-1311014 650 разрыв по шву – разошелся по шву от нагрева Бачок расширительный 2123-1311014 Мастер-М 400 разрыв по шву 650 сорвало крышку из-за размягчения резьбы Бачок расширительный 2123 Niva С8566-1 400 треснул корпус 400 треснул корпус Бачок расширительный 2123 Сызрань 550 треснул корпус 700 сорвало крышку из-за размягчения резьбы АО СЭМЗ 2123-1311014 500 треснул корпус 400 разрыв по шву Садко бачок расширительный модернизированный Шевроле Нива 200 срывает крышку – – Бачок расширительный LET 1853 Luzar более 700 выдержал более 700 –

Комментарий специалиста

Владимир Калюжный, зам. начальника испытательной лаборатории ООО «НПО Талис»:

– Возможно, мы приблизились к разгадке лопающихся расширительных бачков на Шеви Нивах – во время температурного старения бачок с отлитым значком ладьи просто треснул по шву под пароотводящим штуцером из-за температурной деформации.

Не исключено, что корень всех бед – неудачная форма бачка.