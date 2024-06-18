Пора менять масло, а денег нет – перекатать старое или залить дешевое?

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Эксперт «За рулем» объяснил, как можно сэкономить при выборе моторного масла

Многие автомобилисты, купив во вторые, а то и в третьи руки некогда дорогие и высокотехнологичные автомобили, сталкиваются с проблемами, связанными с высокой стоимостью эксплуатации. И можно понять их желание сэкономить на обслуживании, не превратив при этом машину в недвижимость.

Однако в российском автопарке огромное количество автомобилей с простыми моторами, к которым будут применимы другие советы.

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Какой у вас мотор

Рассмотрим, с какими группами моторов можно обращаться аккуратно, но не столь трепетно, а с какими даже малейшие вольности недопустимы.

Позволю себе показать чувствительность моторов к маслу на примере автомобилей, эксплуатируемых или обслуживаемых лично мной.

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Начнем с двигателя К4М на редакционном Ларгусе. Двигатель представлен публике в далеком 1998 году. Требования к топливу высокие (АИ-95), а масло можно заливать даже простенькое – категории эксплуатации SL.

Дальше идет мотор QR25DE, устанавливавшийся, например, на все три поколения X-Trail начиная с 2000 года. Подход, в общем, тот же – форсировка сравнительно невысока, да и не было в те времена супермасел.

Примерно то же самое можно сказать про получивший огромное распространение двигатель G4FC, ставившийся и на многочисленные автомобили В- и С-классов концерна Hyundai. Для мотора допустимым названо масло SL, но все же лучше заливать SM.

Все три мотора – простые атмосферники, у них распределенный впрыск топлива. Такая же ситуация и с огромным количеством других неновых автомобилей на нашем рынке. Множество моторов не имеют наддува, непосредственного впрыска топлива и высокой форсировки (развивают заметно меньше 100 л.с. на литр рабочего объема).

Двигатель G4FG является прямым потомком G4FC. Отличие – добавлен фазовращатель на выпуске. В остальном – тот же простой агрегат.
Двигатель G4FG является прямым потомком G4FC. Отличие – добавлен фазовращатель на выпуске. В остальном – тот же простой агрегат.

Совсем другое дело – мерседесовский М274. Он находится далеко впереди по конструкторским решениям. Тут и турбонаддув, и непосредственный впрыск топлива, и значительная литровая мощность.

Когда моторное масло начинает убивать ваш двигатель

Двигатели подобной конструкции для премиальных автомобилей выпускают давно. Некоторым из них может быть и 15 лет, и больше. Но и новых автомобилей с такими наворотами становится все больше. Приток в последнее время обеспечивает импорт китайских машин. Среди них практически нет автомобилей, у которых двигатель не имел бы турбонаддува, и у большей части применен прямой впрыск топлива в камеру сгорания.

Какое масло куда лить

Автомобили первой группы, без наддува и непосредственного впрыска, для долгой жизни лучше эксплуатировать на маслах с уровнем качества SN или А3/А5.

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В нынешней ситуации, когда масла ведущих фирм все чаще подделывают, лучше (если вы являетесь сторонником импортных товаров) использовать продукцию малораскрученных у нас фирм. Такие масла из-за малых партий подделывать просто невыгодно.

В случае, если нужно сэкономить, временно моторы можно эксплуатировать на отечественном, сравнительно простом и недорогом масле стоимостью около 2000 рублей за четырехлитровую канистру.

С маслами для второй группы двигателей, которые снабжены непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, от экспериментов лучше воздержаться. Дело в том, что у таких моторов на обычных маслах очень вероятно развитие неприятнейшего явления – LSPI. Этой аббревиатурой обозначают раннее предвоспламенение в цилиндре, вызванное частицами нагара от сгорания неподходящего масла.

Так «поработало» с поршнем страшное явление LSPI.
Так «поработало» с поршнем страшное явление LSPI.

Явление это опасное и может за считаные минуты попросту развалить двигатель. Поэтому в моторы второй группы нужно заливать масла, созданные по спецификации SN+ или SP.

Перекатывать – нельзя

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Отвечая на вопрос в заголовке статьи, могу сказать, что перепробеги на старом масле недопустимы ни для более простых моторов, ни для навороченных. Масло полностью теряет свои свойства и либо медленно «отъедает» ресурс двигателя, либо может привести к немедленной аварии.

Однако залить масло попроще в моторы первой группы при необходимости сэкономить все-таки можно. При этом все равно нужно обязательно заменить масляный фильтр. И не тянуть со следующей заменой.

С форсированными моторами лучше не шутить. Или вовремя меняйте масло на необходимое мотору, либо передвигайтесь до замены масла пешком и на общественном транспорте.

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За РулемРевин Алексей
Фото:Freepik / Freepik
18.06.2024
Фото:Freepik / Freepik
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