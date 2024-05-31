Масло 0W-20 — чем оно может помочь или навредить

«За рулем» объяснил, для чего было разработано моторное масло 0W-20 и даже 0W-16

Удивление потребителей, а зачастую и сервисменов, по поводу появления столь «жидких» масел, в общем-то, кажется понятным. По их мнению, 0W-20 – это не масло, а обыкновенная вода: как оно вообще может что-то смазывать? А раз так, то не надо слушать официалов, которым выгодно, чтобы старые машины быстрее изнашивались – лучше заливать в свои моторы привычные «тридцатки» и «сороковки» – будет только лучше. Ведь никаких принципиальных изменений двигатели, в общем-то, не получили – разве что новомодный даунсайзинг сделал их более компактными и капризными. А раньше ездили на нормальных маслах. Вот такое мнение сложилось. Теперь разбираемся.

На чем ездили раньше

В советские времена никаких «двадцаток», понятное дело, не было – причем не только у нас, но и в других странах. Однако же вспомним, что в «жигулевские времена» нам частенько приходилось ездить на гостовских маслах типа М8 – выбора-то почти не было.

А теперь вспомним, какой была вязкость у этого масла? А вот какой:

Кинематическая вязкость при 100 °С – 7,5–8,5 мм2/с

Много это или мало? К нашим услугам современная таблица:

Сравниваем древнее М8 с «двадцаткой» и понимаем, что король-то оказался голым: особой разницы нет. Получается, что никто из противников «жидкого» масла не задумывался о том, что примерно на таких же двадцатках наши предки ездили в стародавние времена. Конечно, народ тогда был закаленным, а потому даже не размышлял о том, что масло может быть каким-то другим. И спокойно ездил на том, что есть…

Что делать, если есть выбор

Сравнение с М8 удовлетворяет далеко не всех. Когда нет другого масла, то невольно начнешь заливать в горловину мотора что угодно, но ведь сегодня-то есть и «тридцатки», и «пятидесятки»! Так почему бы все-таки не пользоваться именно таким маслами?

Причин перехода на «двадцатое» масло несколько. Основная из них – экологическо-экономическая. Как нам пояснили в МИЦ ГСМ, масло 0W-20 необходимо для реализации режима fuel economy. Именно такие смазочные материалы позволяют снизить выбросы загрязняющих веществ на километр пробега.

Другая причина – даунсайзинг большинства современных моторов, следствием которого являются узенькие маслопроводящие каналы. Дело не в том, что более вязкое масло через них не протиснется: в конце концов, при пуске мотора у любого холодного масла вязкость несоизмеримо выше, чем при рабочей температуре. Однако же очевидно, что более вязкое масло всегда будет поступать не вовремя и не в том объеме, какой требуется двигателю. Угар масла с «двадцаткой» также будет ниже.

Понятно, что особо упрямый пользователь все равно захочет руководствоваться при выборе вязкости масла какими-то своими соображениями. Но все последствия при этом ложатся, конечно же, на него. А у конструктора, рекомендовавшего именно маловязкий продукт, на это имелось множество причин: от проектных и конструктивных, до эксплуатационных, выявляемых в процессе эксплуатации и на основе статистики гарантийных отказов.

Комментарий эксперта

Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE:

— В автомобиль нужно заливать масло с такими характеристиками, какие рекомендуются заводом-изготовителем. То есть, если автопроизводитель допускает для данного мотора более вязкое масло, тогда его можно использовать. Причем, допуски важно точно соблюдать. Если производитель допускает только 0W-20, то ничего другого лить в данный мотор не стоит. Эксперименты с вязкостью – это риск поломок, а также снижения ресурса мотора. В каких-то экстренных ситуациях, когда возникла течь в дороге, и не нашлось подходящего масла, то возможно долить какое-то масло, не соответствующее регламенту. Однако после того как машина доедет до СТО, необходимо будет полностью слить старое масло, промыть систему и залить необходимое по допускам масло.

Расход масла зависит от скорости автомобиля – что правда, а что ложь?