Расход масла зависит от скорости автомобиля – это правда?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Почему расход масла зависит от скорости автомобиля?
Ответ эксперта
Михаил Колодочкин, обозреватель:
– Для быстрой езды требуются повышенные затраты энергии: иными словами, нужно высокое давление в цилиндрах. А с его ростом увеличивается прорыв газов через поршневые кольца – при этом часть моторного масла с картерными газами уносится во впускной тракт, после чего сгорает в цилиндрах.
Мало того, растет частота рабочих циклов, во время которых и происходит указанное сгорание масла.
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