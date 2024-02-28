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Расход масла зависит от скорости автомобиля – это правда?
28 февраля
Расход масла зависит от скорости автомобиля – это правда?
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Расход масла зависит от скорости автомобиля – это правда?

Эксперт «За рулем» ответил на вопрос о причинах масложора

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Почему расход масла зависит от скорости автомобиля?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель:

– Для быстрой езды требуются повышенные затраты энергии: иными словами, нужно высокое давление в цилиндрах. А с его ростом увеличивается прорыв газов через поршневые кольца – при этом часть моторного масла с картерными газами уносится во впускной тракт, после чего сгорает в цилиндрах.

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Залил герметик в масло – мотор накроется?

Мало того, растет частота рабочих циклов, во время которых и происходит указанное сгорание масла.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
28.02.2024
Фото:Unsplash
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