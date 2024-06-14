Это новое явление в современных моторах — хуже детонации

Эксперт «За рулем» объяснил разницу между детонацией и ранним зажиганием

В школьные годы часто приходилось сравнивать между собой каких-то литературных героев типа Онегина и Печорина, чтобы написать сочинение про «типичных представителей». В двигателях внутреннего сгорания типичными отрицательными персонажами можно назвать как минимум два явления: древнюю детонацию и новомодное LSPI. Их путают так часто, что порой даже считают синонимами.

Но это далеко не так. Разложим все по полочкам.

Что общего у LSPI и детонации

Оба явления объединяет неприятное обстоятельство – разрушительные последствия их возникновения. Это выломанные перегородки между кольцами и треснувшие поршни, сломанные кольца, деформация стенок цилиндра. В перспективе – капремонт двигателя.

«Страшилки», актуальные для жигулевских времен, остаются таковыми и сегодня.

Проявляют себя оба явления также схожим образом. Общая характерная черта – появление заметных постукиваний в моторе, сопровождаемое снижением мощности и ростом температуры двигателя.

На этом сходства LSPI и детонации заканчиваются. А вот различий у них все же больше.

Чем отличаются LSPI и детонация

Простейшие отличия – в моменте и причине возникновения. Детонация возникает тогда, когда навстречу фронту пламени, порожденному искрой, устремляется встречная волна давления из щелей надпоршневого зазора, скорость которой почти на порядок выше скорости звука. Иными словами, неприятности начинаются чуть позже штатного момента зажигания.

А вот явление LSPI (Low-speed pre-ignition), которое переводится как «низкоскоростное раннее зажигание», имеет существенное отличие: оно возникает до штатного искрового разряда.

Порция топлива, поданного форсункой, долетает до стенки цилиндра так быстро, что не успевает по дороге полностью испариться. Оказавшись между стенкой цилиндра и кромкой поршня, капли топлива сталкиваются с раскаленными частицами масла или нагара, вследствие чего иногда происходит взрывообразное воспламенение смеси топлива с моторным маслом.

Это еще не все. Детонация всегда провоцируется какими-то отклонениями от штатного режима работы – будь то применение низкооктанового бензина, перегрев мотора, неправильные регулировки. А вот LSPI может возникать на абсолютно исправном моторе в безобидных условиях: нагрузки небольшие, топливо нормальное.

Наконец, отметим, что детонация может возникнуть практически на любых двигателях, а LSPI наблюдается только на двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Детонация наблюдалась практически во все времена. LSPI же на двигателях прежних конструкций не возникало.

Как лечатся LSPI и детонация

Если к возникновению детонации зачастую приводила неграмотная эксплуатация машины, то явление LSPI изначально возникало «на ровном месте». В этом одно из принципиальных отличий этих явлений.

С детонацией все просто: достаточно отрегулировать двигатель и не заправляться всякой бурдой вместо нормального бензина. С LSPI до поры до времени вообще не знали, что делать.

Спасение пришло только вместе с маслами новой категории эксплуатации – сначала это были API SN PLUS, а позже появились API SP. Они практически не оставляют зольных отложений на поршнях, тарелках клапанов и поверхности камеры сгорания в головке блока цилиндров. Никаких нежелательных вспышек при этом уже не происходит.

Нынешняя рыночная ситуация сама подсказала, как следует выбирать подходящее моторное масло. Во главе угла должен стоять не громкий бренд, а технические требования, предъявляемые автопроизводителем. Все остальное – лишь фантик от конфеты.

Помогают ли моющие бензины

До недавнего времени нефтяные компании любили проводить презентации, на которых активно призывали отказаться от применения бензинов АИ-95 в пользу 98-х с повышенной моющей способностью. Объяснялось это тем, что в противном случае двигателю угрожают детонация, капремонт и так далее.

В очередной раз выскажем свое мнение: это – чепуха. Ни малейшего влияния на детонацию моющие бензины не оказывают.

Другое дело – повышенное октановое число, но и здесь таится неправда. Если изготовитель автомобиля рекомендовал в качестве основного бензина 95-й, то никакого резона просто так переходить на более дорогое топливо нет.

Если требования использовать определенные масла для борьбы с LSPI закономерны, то призывы зачем-то переходить на 98-е бензины с повышенной моющей способностью носят чисто маркетинговый характер. Логика простая: раз бензин дороже, значит, он лучше. Однако подавляющему большинству моторов 98-е бензины нужны разве что в очень жаркую погоду. Их моющие свойства при этом вообще не имеют значения.

Всем счастливого пути и поменьше технических страшилок!

Когда моторное масло начинает убивать ваш двигатель.