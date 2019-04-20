Nissan X‑Trail на вторичке: 3 плюса, 3 минуса и все болячки

X‑Trail второго поколения (индекс Т31) — один из популярнейших кроссоверов с пробегом. Главное — выбрать правильное сочетание мотора с коробкой.

X‑Trail второго поколения (индекс Т31) имеет общую платформу с Кашкаем. С конца 2009 года X‑Trail собирали в Петербурге, до того везли из Японии. Рестайлинг 2010 года не коснулся ключевых агрегатов — только переработка внешности и интерьера.

ДОСТОИНСТВА

Умеренная цена.

Просторный и комфортный салон, емкий багажник.

Неплохая для кроссовера проходимость.

В багажнике — удобный органайзер, но запаска упрятана под ним: в случае чего придется вынимать почти всё уложенное в органайзер.

НЕДОСТАТКИ

Нет бензиновой версии с классическим автоматом.

Многие элементы подвески недостаточно выносливы.

Нестойкое лакокрасочное покрытие — быстро появляются сколы и царапины; облезает хром.

МОТОРЫ

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На Икс-Трейлы с 2-литровым бензиновым двигателем MR20DE (140 л.с.) пришлось свыше половины продаж, но он не чемпион по надежности и долголетию. Конструктивно склонен к перегреву (при долгой езде на малых скоростях) и залеганию колец — потому по мере увеличения пробега растет угар масла. Фирменные болезни: течи масла через уплотнитель поддона (здесь вместо прокладки применен герметик) и антифриза через различные соединения тракта охлаждения. Тонкие стенки свечных колодцев нетрудно повредить при обслуживании. Натяжение цепи ГРМ надо проверять после 100 000 км.

Мотор 2.5 (QR25DE, 169 л.с.) схож по характеру, но более надежен. Уязвимые места — термостат и масляный насос. Особенность многих экземпляров: неуверенный пуск при низких темпе­ратурах.

Возможно, лучший выбор — турбодизель 2.0 M9R (150 л.с.): служит до 400 000 км. Однако тоже имеет слабые места, это обратная топливная магистраль (течи) и цепь ГРМ (растягивается). И о требовательности турбодизелей к качеству топлива тоже не следует забывать.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Здоровье вариатора Jatco JF011E сильно зависит от режимов эксплу­атации и выполнения предписаний по обслуживанию. Рывки и задержки могут начаться к 100 000 км, но нередко вариатор без проблем ходит до 200–250 тысяч. При покупке побегавшей машины с вариатором необходим вдумчивый тест-драйв и диагностика.

Механическая коробка способна пережить не только моторы, но и кузов. Порадуют каждого и лестные отзывы о 6-ступенчатом автомате Jatco JF613E — ходит до 300 000 км. Но работает только в паре с турбодизелем.

В конструкции полного привода просчетов нет. Электромагнитная муфта, как и все аналоги, неважно переносит частые и долгие пробуксовки. Постоянный контроль нужен пыльникам и крестовине карданного вала.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

Быстро затирается обивка, неизлечимы «сверчки» в передней панели и скрип сиденья водителя.

Подвеска схожа с подвеской Кашкая: стойки и втулки стабилизаторов, опорные подшипники, сайлент-блоки, передние амортизаторы долговечностью на плохих дорогах не отличаются.

Обязательно проверяйте кнопки на руле: гибкий шлейф провóдки здесь очень капризен; чаще всего сбоит клавиша круиз-контроля. Смазка скрипящих уплотнителей рулевого механизма силиконовым составом — ритуал владельцев Икс-Трейлов.

Моторчик системы отопления имеет свойство выходить из строя через три-четыре сезона.

Euro NCAP: 2007 год: водитель/пассажир — четыре звезды, ребенок — четыре звезды, пешеход — три звезды.

Самое массовое предложение на вторичке: X‑Trail 2.0 CVT

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: 2.0 МКП или дизель 2.0 АКП

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Mitsubishi Outlander, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, VW Tiguan

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Фото: Nissan