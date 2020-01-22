Mitsubishi Outlander на вторичке: все его проблемы — журнал За рулем

Mitsubishi Outlander на вторичке: все его проблемы

Аутлендер второго поколения (XL) разошелся в России большим тиражом и отличается, несмотря на некоторые неудачные решения, высокой живучестью. Эксперт «За рулем» выбирает вариант без врожденных недостатков и эксплуатационных болячек.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

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Outlander второго поколения (индекс XL) создан на базе «десятого» Лансера, собирали его в Калуге. Имеет конструктивных близнецов, это Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. При рестайлинге (2009 год) добавили переднеприводную версию с мотором 2.0, модернизировали остальные моторы с упором на снижение расхода и токсичности, освежили внешность и интерьер.

ДОСТОИНСТВА

  • Вместительный автомобиль с хорошей геометрической проходимостью и без серьезных болячек.
  • Надежные, неприхотливые и экономичные моторы.
  • Хороший баланс комфорта, динамики и управляемости.

Нижняя створка двери багажного отсека образует ступеньку, удобную при погрузке. Отличное решение! Запаска закреплена под днищем.
Нижняя створка двери багажного отсека образует ступеньку, удобную при погрузке. Отличное решение! Запаска закреплена под днищем.

НЕДОСТАТКИ

  • До рестайлинга кузову не хватало жесткости, что проявлялось в перекосах стекол, скрипах пятой двери и «уходе» схождения/развала задних колес.
  • Недостаточная шумоизоляция.
  • Жестковатый пластик салона — источник «сверчков».

МОТОРЫ

Все моторы — бензиновые. Двух­литровый (147 л.с.) пришел к нам в 2009 году. В России наиболее востре­бованы были машины с двигателем 2.4 (170 л.с.), так как трехлитровый V6 (220 л.с.) отпугивал ценником.

У мотора 2.4 есть склонность к течи коренного сальника коленвала, двигатель 3.0 комплектовали не очень надежным термостатом, но все моторы сервисмены оценивают как беспроблемные и очень надежные, с ресурсом свыше 300 000 км. Младшие двигатели (4B11, 4В12) оснащены цепью ГРМ, которая живет 200–250 тысяч. У двигателя V6 — ремённый привод, который требует регулярных проверок и замены.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

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В гамме трансмиссий традиционный «неудачник» — вариатор. Это Jatco F011E (классификация Mitsubishi — F1CJA/W1CJA), старый знакомый по многим моделям Nissan и Renault. Дорестайлингового варианта лучше вообще избегать, но и модернизированный агрегат долголетием не отличается и к 100 000–120 000 км нередко требует глобального ремонта или замены в сборе. Хотя многие экземпляры доживают и до 200 тысяч.

Механика (пять или шесть ступеней) сверхнадежна, но автомобили с МКП покупались плохо, соответственно их немного на вторичке. Шестиступенчатую автоматическую коробку ставили только на трехлитровые версии; она тоже не вызывает особых нареканий и считается одной из лучших в мире гидромеханик.

Полный привод реали­зован типовым для паркетников способом — многодисковой фрикционной муфтой, автоматически подключающей заднюю ось по указанию электроники. Муфта быстро перегревается при пробуксовке, поэтому Outlander не вездеход. Слабое звено — подвесной подшипник: он довольно скоро изнашивается.

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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

  • На машинах с моторами 2.0 и 2.4 часто выходит из строя компрессор кондиционера.
  • Эти же моторы требуют контроля натяжения ремня генератора (он приводит и насос системы охлаждения) — износ направляющих роликов идет активно и чреват сползанием ремня.
  • Тормозные диски изнашиваются быстро, а на машинах с мотором 3.0 — стремительно.
  • Постоянная езда по плохим дорогам аукнется ускорением деградации ступичных подшипников, втулок стабилизатора, рулевых наконечников, пружин и амортизаторов; на многих экземплярах задние пружины проседают даже при небольших пробегах.
  • Двустворчатая дверь багажника подвержена коррозии и гниет быстрее, чем остальные элементы кузова.

Euro NCAP: 2007 год: общая оценка — четыре звезды. Водитель/пассажир — четыре звезды; ребенок — три звезды; пешеходы — две звезды.

Самое массовое предложение на вторичке: Outlander 2.4 CVT 4×4.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Outlander 2.0 МКП 4×2

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Nissan X-Trail, Toyota RAV4, VW Tiguan, Kia Sportage, Hyundai Tucson.

Фото: Mitsubishi

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