Mitsubishi Outlander на вторичке: все его проблемы

Аутлендер второго поколения (XL) разошелся в России большим тиражом и отличается, несмотря на некоторые неудачные решения, высокой живучестью. Эксперт «За рулем» выбирает вариант без врожденных недостатков и эксплуатационных болячек.

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Outlander второго поколения (индекс XL) создан на базе «десятого» Лансера, собирали его в Калуге. Имеет конструктивных близнецов, это Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. При рестайлинге (2009 год) добавили переднеприводную версию с мотором 2.0, модернизировали остальные моторы с упором на снижение расхода и токсичности, освежили внешность и интерьер.

ДОСТОИНСТВА

Вместительный автомобиль с хорошей геометрической проходимостью и без серьезных болячек.

Надежные, неприхотливые и экономичные моторы.

Хороший баланс комфорта, динамики и управляемости.

Нижняя створка двери багажного отсека образует ступеньку, удобную при погрузке. Отличное решение! Запаска закреплена под днищем.

НЕДОСТАТКИ



До рестайлинга кузову не хватало жесткости, что проявлялось в перекосах стекол, скрипах пятой двери и «уходе» схождения/развала задних колес.

Недостаточная шумоизоляция.

Жестковатый пластик салона — источник «сверчков».

МОТОРЫ

Все моторы — бензиновые. Двух­литровый (147 л.с.) пришел к нам в 2009 году. В России наиболее востре­бованы были машины с двигателем 2.4 (170 л.с.), так как трехлитровый V6 (220 л.с.) отпугивал ценником.

У мотора 2.4 есть склонность к течи коренного сальника коленвала, двигатель 3.0 комплектовали не очень надежным термостатом, но все моторы сервисмены оценивают как беспроблемные и очень надежные, с ресурсом свыше 300 000 км. Младшие двигатели (4B11, 4В12) оснащены цепью ГРМ, которая живет 200–250 тысяч. У двигателя V6 — ремённый привод, который требует регулярных проверок и замены.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

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В гамме трансмиссий традиционный «неудачник» — вариатор. Это Jatco F011E (классификация Mitsubishi — F1CJA/W1CJA), старый знакомый по многим моделям Nissan и Renault. Дорестайлингового варианта лучше вообще избегать, но и модернизированный агрегат долголетием не отличается и к 100 000–120 000 км нередко требует глобального ремонта или замены в сборе. Хотя многие экземпляры доживают и до 200 тысяч.

Механика (пять или шесть ступеней) сверхнадежна, но автомобили с МКП покупались плохо, соответственно их немного на вторичке. Шестиступенчатую автоматическую коробку ставили только на трехлитровые версии; она тоже не вызывает особых нареканий и считается одной из лучших в мире гидромеханик.

Полный привод реали­зован типовым для паркетников способом — многодисковой фрикционной муфтой, автоматически подключающей заднюю ось по указанию электроники. Муфта быстро перегревается при пробуксовке, поэтому Outlander не вездеход. Слабое звено — подвесной подшипник: он довольно скоро изнашивается.

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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

На машинах с моторами 2.0 и 2.4 часто выходит из строя компрессор кондиционера.

Эти же моторы требуют контроля натяжения ремня генератора (он приводит и насос системы охлаждения) — износ направляющих роликов идет активно и чреват сползанием ремня.

Тормозные диски изнашиваются быстро, а на машинах с мотором 3.0 — стремительно.

Постоянная езда по плохим дорогам аукнется ускорением деградации ступичных подшипников, втулок стабилизатора, рулевых наконечников, пружин и амортизаторов; на многих экземплярах задние пружины проседают даже при небольших пробегах.

Двустворчатая дверь багажника подвержена коррозии и гниет быстрее, чем остальные элементы кузова.

Euro NCAP: 2007 год: общая оценка — четыре звезды. Водитель/пассажир — четыре звезды; ребенок — три звезды; пешеходы — две звезды.

Самое массовое предложение на вторичке: Outlander 2.4 CVT 4×4.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Outlander 2.0 МКП 4×2

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Nissan X-Trail, Toyota RAV4, VW Tiguan, Kia Sportage, Hyundai Tucson.

Фото: Mitsubishi