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Chevrolet Niva после 167 тыс км: Подробный отчет о ремонтах и обслуживании

Chevrolet Niva появилась в нашей редакции десять лет назад – в мае 2013 года. И за эту десятилетку успела пройти 167 тысяч км, что почти вдвое больше утвержденного заводом ресурса Нивы в 90 тысяч.

Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5

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  • Изготовитель – GM-АВТОВАЗ, Россия
  • Год выпуска 2013
  • В эксплуатации «За рулем» с мая 2013 года
  • Пробег на момент отчета 167 300 км

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Двигатель

Двигатель пока чувствует себя нормально и не страдает ни потерей мощности, ни расходом масла. Самым серьезным вмешательством можно назвать замену прокладки головки блока цилиндров. А совсем недавно пришлось заменить все патрубки системы охлаждения – резина потрескалась от возраста. Вместе с антифризом всё обошлось в 4000 рублей. Но больше хлопот доставила сама замена – в моторном отсеке тесно, приходится снимать много лишнего. Заодно поменяли приводной ремень с роликами.

В последнее время немного изменился звук выхлопа. Замена прокладки приемной трубы лишь частично решила проблему.

Сhevrolet Niva
Сhevrolet Niva

Трансмиссия

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На 165 тысячах пришлось заменить гайку выходного фланца заднего редуктора. Ее ослабевающая затяжка – обычное дело у Нивы. Замену осложняет то, что карданный вал нельзя скинуть со шпилек фланца. Приходится «отстегивать» задний мост и отодвигать его.

Хотя в нашем случае это всё равно надо было делать – пришли в негодность резиновые втулки всех реактивных штанг. Они редко выдерживают больше 50 тысяч км. Комплект обошелся в 2400 рублей.

Раздаточная коробка и передний мост себя чувствуют нормально, чего нельзя сказать про коробку передач. Стала подхрустывать вторая передача при переключении вниз. Приходится ювелирно работать сцеплением и газом. Судя по симптомам, износилось блокировочное кольцо второй передачи.

Двигатель держится, но патрубки системы охлаждения были заменены из-за трещин.
Двигатель держится, но патрубки системы охлаждения были заменены из-за трещин.
Ослабевающая гайка хвостовика заднего редуктора – обычное дело.
Ослабевающая гайка хвостовика заднего редуктора – обычное дело.
Чтобы добраться до ремня и роликов (не только для замены, но и для регулировки), приходится снимать все листы защиты снизу. Сверху доступа нет.
Чтобы добраться до ремня и роликов (не только для замены, но и для регулировки), приходится снимать все листы защиты снизу. Сверху доступа нет.

Кузов

Больше всего возраст сказался на кузове. Ржавчина атакует его без стеснений и местами уже основательно. Сколы до металла на кромке капота сдались первыми – краска начала пузыриться и облезать. Красить его уже нет смысла, ибо с обратной стороны видно, что металл пострадал сильно. Проще будет заменить капот, а пока спереди мы временно поставили дефлектор.

Капот за десять лет окончательно потерял вид – сколы подверглись коррозии.
Капот за десять лет окончательно потерял вид – сколы подверглись коррозии.

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Коррозия появилась на порогах и в проемах задних дверей. Что еще раз подтверждает простую истину – без дополнительной обработки через 10 лет кузов Шеви Нивы начнет сдавать. Все опасные места вроде порогов, проемов и капота при покупке надо сразу затягивать в пленку. Мы этого не сделали, и теперь единственным выходом остается покраска с частичной заменой железа.

Интерьер

Салон, несмотря на то, что в машине постоянно возили шины (в том числе и шипованные), сохранился лучше. Пластик панели и дверей не потрескался. А все повреждения остались от контактов с покрышками.

Пластик салона неплохо перенес первую десятилетку.
Пластик салона неплохо перенес первую десятилетку.

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Периодически случаются мелкие глюки электрики. Из самого свежего – перестал работать плафон освещения багажника. Отгнил контакт в замке пятой двери, что решается лишь его заменой.

Проблем у Шнивы хватает, что неудивительно при ее пробеге и возрасте. С другой стороны, могло быть и хуже – учитывая условия, в которых наш автомобиль работал все эти десять лет.

С этого сезона «Шнива» ездит на китайских шинах Sailun, неплохо показавших себя в нашем шинном тесте (ЗР № 4, 2023). Посмотрим, как обстоят дела с ресурсом.
С этого сезона «Шнива» ездит на китайских шинах Sailun, неплохо показавших себя в нашем шинном тесте (ЗР № 4, 2023). Посмотрим, как обстоят дела с ресурсом.

Не могут не радовать и доступные во всех смыслах запасные части. Цены не кусаются, а найти их можно в любом нормальном магазине запчастей. Так что пациент скорее жив. Посмотрим, в каком состоянии Chevrolet Niva дотянет до следующей круглой отметки – 200 тысяч км. И дотянет ли?

Снаружи товарный вид сохранился, но коррозия уже ­буйствует ­внутри.
Снаружи товарный вид сохранился, но коррозия уже ­буйствует ­внутри.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–167 300 км)*

  • Расходы на содержание (0–145 000 км): 816 369 ₽
  • Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,5 л/100 км) 609 204 ₽
  • Расходы на содержание (145 000–167 300 км): 133 543 ₽
  • Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,5 л/100 км) 116 786 ₽
  • ТО 5200 ₽
  • Гайка хвостовика редуктора 62 ₽
  • Щетки стеклоочистителя 960 ₽
  • Патрубки системы охлаждения 1988 ₽
  • Антифриз 1890 ₽
  • Реактивные штанги заднего моста 2390 ₽
  • Ремень генератора с роликами 2250 ₽
  • Прокладка приемной трубы 90 ₽
  • Шланг дросселя 198 ₽
  • Бензостойкий шланг с хомутами 598 ₽
  • Дефлектор на капот 801 ₽
  • Лампа стоп-сигнала 56 ₽
  • Общие расходы 949 912 ₽
  • Стоимость 1 км пробега 5,68 ₽

* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

Сhevrolet Niva
Двигатель держится, но патрубки системы охлаждения были заменены из-за трещин.
Ослабевающая гайка хвостовика заднего редуктора – обычное дело.
Чтобы добраться до ремня и роликов (не только для замены, но и для регулировки), приходится снимать все листы защиты снизу. Сверху доступа нет.
Капот за десять лет окончательно потерял вид – сколы подверглись коррозии.
Пластик салона неплохо перенес первую десятилетку.
С этого сезона «Шнива» ездит на китайских шинах Sailun, неплохо показавших себя в нашем шинном тесте (ЗР № 4, 2023). Посмотрим, как обстоят дела с ресурсом.
Снаружи товарный вид сохранился, но коррозия уже ­буйствует ­внутри.

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За РулемВиноградов Александр
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Отзывы о Chevrolet Niva (20)

За РулемБезымянный
Chevrolet Niva  2005/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

по сравнению с обычной Нивой -только еще 2 двери

Недостатки:

двигатель не тянет такую тяжелую конструкцию, багажника нет, самый ненадежный и прожорливый ВАЗ

Комментарий:

дастер значительно лучше

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