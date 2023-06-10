Chevrolet Niva после 167 тыс км: Подробный отчет о ремонтах и обслуживании
Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5
- Изготовитель – GM-АВТОВАЗ, Россия
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
- Пробег на момент отчета – 167 300 км
Двигатель
Двигатель пока чувствует себя нормально и не страдает ни потерей мощности, ни расходом масла. Самым серьезным вмешательством можно назвать замену прокладки головки блока цилиндров. А совсем недавно пришлось заменить все патрубки системы охлаждения – резина потрескалась от возраста. Вместе с антифризом всё обошлось в 4000 рублей. Но больше хлопот доставила сама замена – в моторном отсеке тесно, приходится снимать много лишнего. Заодно поменяли приводной ремень с роликами.
В последнее время немного изменился звук выхлопа. Замена прокладки приемной трубы лишь частично решила проблему.
Трансмиссия
На 165 тысячах пришлось заменить гайку выходного фланца заднего редуктора. Ее ослабевающая затяжка – обычное дело у Нивы. Замену осложняет то, что карданный вал нельзя скинуть со шпилек фланца. Приходится «отстегивать» задний мост и отодвигать его.
Хотя в нашем случае это всё равно надо было делать – пришли в негодность резиновые втулки всех реактивных штанг. Они редко выдерживают больше 50 тысяч км. Комплект обошелся в 2400 рублей.
Раздаточная коробка и передний мост себя чувствуют нормально, чего нельзя сказать про коробку передач. Стала подхрустывать вторая передача при переключении вниз. Приходится ювелирно работать сцеплением и газом. Судя по симптомам, износилось блокировочное кольцо второй передачи.
Кузов
Больше всего возраст сказался на кузове. Ржавчина атакует его без стеснений и местами уже основательно. Сколы до металла на кромке капота сдались первыми – краска начала пузыриться и облезать. Красить его уже нет смысла, ибо с обратной стороны видно, что металл пострадал сильно. Проще будет заменить капот, а пока спереди мы временно поставили дефлектор.
Коррозия появилась на порогах и в проемах задних дверей. Что еще раз подтверждает простую истину – без дополнительной обработки через 10 лет кузов Шеви Нивы начнет сдавать. Все опасные места вроде порогов, проемов и капота при покупке надо сразу затягивать в пленку. Мы этого не сделали, и теперь единственным выходом остается покраска с частичной заменой железа.
Интерьер
Салон, несмотря на то, что в машине постоянно возили шины (в том числе и шипованные), сохранился лучше. Пластик панели и дверей не потрескался. А все повреждения остались от контактов с покрышками.
Периодически случаются мелкие глюки электрики. Из самого свежего – перестал работать плафон освещения багажника. Отгнил контакт в замке пятой двери, что решается лишь его заменой.
Проблем у Шнивы хватает, что неудивительно при ее пробеге и возрасте. С другой стороны, могло быть и хуже – учитывая условия, в которых наш автомобиль работал все эти десять лет.
Не могут не радовать и доступные во всех смыслах запасные части. Цены не кусаются, а найти их можно в любом нормальном магазине запчастей. Так что пациент скорее жив. Посмотрим, в каком состоянии Chevrolet Niva дотянет до следующей круглой отметки – 200 тысяч км. И дотянет ли?
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–167 300 км)*
- Расходы на содержание (0–145 000 км): 816 369 ₽
- Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,5 л/100 км) 609 204 ₽
- Расходы на содержание (145 000–167 300 км): 133 543 ₽
- Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,5 л/100 км) 116 786 ₽
- ТО 5200 ₽
- Гайка хвостовика редуктора 62 ₽
- Щетки стеклоочистителя 960 ₽
- Патрубки системы охлаждения 1988 ₽
- Антифриз 1890 ₽
- Реактивные штанги заднего моста 2390 ₽
- Ремень генератора с роликами 2250 ₽
- Прокладка приемной трубы 90 ₽
- Шланг дросселя 198 ₽
- Бензостойкий шланг с хомутами 598 ₽
- Дефлектор на капот 801 ₽
- Лампа стоп-сигнала 56 ₽
- Общие расходы 949 912 ₽
- Стоимость 1 км пробега 5,68 ₽
* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.
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Отзывы о Chevrolet Niva (20)
Достоинства:
по сравнению с обычной Нивой -только еще 2 двери
Недостатки:
двигатель не тянет такую тяжелую конструкцию, багажника нет, самый ненадежный и прожорливый ВАЗ
Комментарий:
дастер значительно лучше