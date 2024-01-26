Сколько прослужит помпа для Лады — проверили

«За рулем» провел ресурсный тест насосов охлаждающей жидкости для Гранты

Купить насос охлаждающей жидкости для Лады Гранты и ее предшественников несложно. А вот выбрать хороший оказалось почти невозможно.

Насос охлаждающей жидкости, он же помпа, он же водяной насос… Как только не называют этот важнейший элемент двигателя, способный при отказе почти мгновенно отправить мотор на капремонт. Сделать это он может разными способами: от организации перегрева до встречи поршней с клапанами на «втыковых» моторах, если из-за насоса выйдет из строя ремень привода ГРМ. А самое важное – ресурс насоса: сколько протянет?

Ресурсные испытания длятся очень долго, но мы пошли на эту трату времени и ресурсов. Тесты, начатые еще весной 2023 года, закончились только к зиме 2024‑го. И вот что они показали.

Стенд полностью имитирует систему охлаждения. Электродвигатель обеспечивает вращение насоса с разными оборотами для определения расходных характеристик.

Программа и методика

Вначале мы сняли расходную характеристику каждого изделия, от которой напрямую зависит эффективность системы охлаждения. Замеры проводили в диапазоне частот вращения коленчатого вала от минимальных оборотов холостого хода до 4500 об/мин (частота вращения насоса на «поперечных» вазовских моторах – такая же, как у коленвала). Нужные обороты обеспечивал стендовый электромотор с частотным управлением.

Но основной задачей была оценка ресурса. Насосы поочередно устанавливали на специальный стенд, собранный на основе двигателя ВАЗ‑2108. Именно здесь наши образцы провели более полугода. Привод насоса и нагреватель жидкости – электрические. При этом штатная система охлаждения была полностью собрана, обеспечивая насосу реальную нагрузку за счет гидравлического сопротивления рубашки охлаждения двигателя и радиатора.

Частота вращения шкива насоса при ресурсных испытаниях – 5100 об/мин, температура рабочей жидкости – 85 ºC. Вместо антифриза мы использовали обыкновенную воду, что позволило ужесточить условия испытаний и, одновременно, несколько сократить их продолжительность. Очевидно, что применение хорошей охлаждающей жидкости замедлило бы процесс коррозии – хотя плохая или поддельная может даже ускорить коррозионные явления.

Повышенный риск коррозии позволил ограничить длительность испытаний для каждого насоса 500 часами, что примерно соответствует 20 тысячам км пробега. Но даже такой срок многим образцам оказался не под силу.

Участники

АВТОВАЗ 21116-130701000 Примерная цена 2300 ₽

После 500 часов проверки обнаружен небольшой люфт подшипника. При демонтаже со стенда увидели, что часть одной лопасти отломана. Производительность определили, пока крыльчатка была целой, – она оказалась хорошей. Рекомендуем, но при покупке стоит внимательно осмотреть лопасти на наличие повреждений. ВолгаАвтоПром 21116-1307010 Примерная цена 1400 ₽

Ресурсные испытания насос, в общем-то, выдержал, однако появились небольшой люфт подшипника, а также шумы (щелчки) при вращении. Уже через 72 часа были обнаружены следы неоднократного вытекания воды из контрольного отверстия. Жаль, ведь производительность насоса – высокая. Рекомендовать не можем. Cartronic CRTR0120530 Примерная цена 1300 ₽

После 500 часов испытаний течи жидкости нет, но потекла смазка из подшипника. Производительность насоса на высоте. Рекомендуем при отсутствии альтернативы.

Dolz L-125 Примерная цена 2000 ₽

Антирекорд: насос «прохудился» уже на этапе получения расходной характеристики, то есть на старте, буквально после распаковки! Производительность всё же успели определить, но и она не радует. Рекомендовать не можем. Fenox HB1003L1 Примерная цена 1300 ₽

Ресурсный пробег насос выдержал, однако появился небольшой люфт подшипника. Кроме того, обнаружены следы единичных капель из контрольного отверстия, а с подшипника потекла смазка. ­Производительность насоса невысока. Рекомендовать не можем. Gallant GLWP13 Примерная цена 1300 ₽

Течи жидкости нет, зато есть потеки смазки из подшипника. Насос имеет низкую производительность на всех частотах вращения. Рекомендуем только при отсутствии альтернативы.

Hepu P625 Примерная цена 5600 ₽

Свои 500 часов дорогущий насос кое-как отработал, хотя уже через 93 часа после начала испытаний вода стала периодически вытекать из контрольного отверстия. При заключительном осмотре обнаружили небольшой люфт подшипника. И производительность помпы невысока. Рекомендовать не можем. Luzar LWP 0190 Примерная цена 1300 ₽

Замечаний к надежности нет. Производительность насоса высокая. Рекомендуем в первую очередь. Pilenga WPP2464 Примерная цена 1300 ₽

Ресурсный пробег в 500 часов оказался этому насосу не по силам: он продержался всего 198 часов. Дефекты: течь сальника, люфт подшипника, вытекание смазки с подшипника. Худшая производительность в нашем тесте. Рекомендовать не можем.

Кто добрался до финиша?

По производительности драматических провалов мы не обнаружили, но разница 30–40% на некоторых режимах между лучшим и худшим настораживает.

На ресурсном стенде из девяти конкурсантов до финишной ленточки без замечаний добрался лишь один – Luzar!

Напомним, что результаты наших тестов относятся только к конкретной выборке изделий и не являются основанием для суждения обо всей одноименной продукции.

Для «гидравлической разгрузки» уплотнения вал-корпус продвинутые производители используют импеллер – небольшие лопасти на обратной стороне крыльчатки. Насос АВТОВАЗ 21116–130701000 потерял кусок лопасти.

Насос Dolz дал течь на первых же секундах при определении расходной характеристики.

дал течь на первых же секундах при определении расходной характеристики. Pilenga была снята с пробега через 198 часов. Сальник течет, подшипник люфтит…

была снята с пробега через 198 часов. Сальник течет, подшипник люфтит… Насос ВолгаАвтоПром через 72 часа стал пропускать воду через контрольное отверстие, затем появились шумы и люфт.

Из контрольного отверстия насоса ВолгаАвтоПром ржавая водичка текла обильно. Подшипник изделия ВолгаАвтоПром явно пострадал от коррозии.

Hepu формально продержался на стенде до конца испытаний, но легкое подтекание началось уже через 93 часа. Да и подшипник стал немного люфтить.

формально продержался на стенде до конца испытаний, но легкое подтекание началось уже через 93 часа. Да и подшипник стал немного люфтить. Fenox к концу испытаний начал подтекать, а подшипник залюфтил и стал терять смазку.

к концу испытаний начал подтекать, а подшипник залюфтил и стал терять смазку. Насос под брендом АВТОВАЗ к концу испытаний тоже обрел люфт и… потерял кусок лопасти! Возможно, что изначально в пластиковой крыльчатке был скрытый дефект – микротрещина. Но покупателю от этого не легче.

Вот так «засопливел» насос Hepu. Несолидно при столь негуманной цене. Уплотнения подшипника помпы Pilenga ­пропускают смазку.

Gallant и Cartronic к концу испытаний стали терять смазку подшипника.

Наверное, добрый экзаменатор признал бы совсем негодными только два насоса из девяти: остальные свои 500 часов всё же отработали. Но безоговорочно рекомендовать протекающие и гудящие изделия как-то не хочется. И не будем.

Выбор и установка

Помимо ресурса, у насосов есть важнейшая характеристика – производительность. Чем она выше, тем менее вероятен перегрев двигателя в жару, да и зимой отопитель будет греть лучше. При прочих равных выбирайте помпу с наибольшим числом лопастей крыльчатки и наилучшим качеством их обработки.

Подшипник помпы должен вращаться плавно, без заеданий. Но вращение не будет слишком легким – сказывается работа сальника.

Для получения производительности важно и соблюдение правильного (минимального) торцевого зазора между поверхностью блока цилиндров и крыльчаткой. Перед окончательной установкой его можно проверить с помощью кусочка пластилина, налепленного на лопасть.

При установке нового насоса очень желательно промыть систему охлаждения.

Комментарий специалиста

Владимир Калюжный, зам. начальника испытательной лаборатории ООО «НПО Талис»

- Качественная помпа должна иметь ресурс не менее срока службы ремня ГРМ. При проведении ресурсных испытаний выяснилось, что половина продаваемых помп на рынке не отходит и 20 тысяч км. Это, возможно, связано с наличием на нашем рынке большого количества контрафакта.

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