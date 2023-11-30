Выбираем хороший антифриз: чем дороже, тем качественнее? Нет!

«За рулем» испытал охлаждающие жидкости. Половина образцов «провалилась»

Половина охлаждающих жидкостей, участвовавших в масштабных лабораторных испытаниях, с треском провалилась. К счастью, осталась другая половина, которой смело можно доверить свой автомобиль.

Охлаждающая жидкость (ОЖ) в моторе никогда не пользовалась привилегированным вниманием автовладельцев – в отличие, например, от того же моторного масла. О маслах спорят, советуются, что-то ищут. А охлаждающую жидкость упорно называют «антифризом» и часто вообще про нее забывают. И совершенно зря!

Между тем ОЖ мстительна – за пренебрежение к своей особе она заставляет дорого расплачиваться. Обиднее всего бывает тем автовладельцам, которые нарвались на некачественную жидкость – сейчас такое случается довольно часто.

Для экспертизы мы взяли четыре популярных ОЖ. Две из них – Felix Carbox –40 G12+ и Sintec Antifreeze –40 Luxe G12+ – уверенно лидируют на нашем рынке в последние пять лет согласно данным авторитетного агентства Автостат. Цена – 900 и 760 рублей за 5‑килограммовую канистру соответственно на момент покупки.

Компанию им составили распространенные, в том числе на маркетплейсах, продукты Euroazia –40 G12 и Carbo –40 G12, цена на которые гуляет от 500 до 1000 рублей. Давно хотелось выяснить, можно ли в погоне за качеством ориентироваться на цену изделия? Или цена и качество вообще никак не связаны между собой?

Sintec Antifreeze –40 Luxe G12+ ООО «Синтек Лубрикантс», Россия, Обнинск

Примерная цена 760 ₽ (за 5 кг)

Температура начала кристаллизации –43 °С, кипение начинается при +106 °С – это в рамках точности замеров. Содержание этиленгликоля и присадок – в норме. Все основные параметры отвечают требованиям ГОСТ и G12+. Рекомендуется к применению. Antifreeze Carbo –40 G12 ООО «Дзержинскоргсинтез», Россия, Дзержинск

Примерная цена 1000 ₽ (за 5 кг)

Содержание гликоля – всего 28,6% вместо 50%: дальше можно ничего не измерять… Впрочем, вот итоговые цифры: начало кристаллизации – уже при –29 °С, начало кипения при +97 °С! Плотность – ниже нормы, а содержание бора превышено более чем в 300 раз – это никак не G12! Обсуждать высокую цену нет смысла. Использовать в автомобиле такую охлаждающую жидкость нельзя.

Euroazia –40 G12 ООО «Химсеть», Россия, Дзержинск

Примерная цена 530 ₽ (за 5 кг)

Первые же замеры показали: полный провал! ­Неудивительно, что такая жидкость стала замерзать при –21 °С, а кипеть уже при +92 °С! Такая температура кипения говорит о наличии в составе дешевых спиртов – вероятно, горючего метанола, – что в охлаждающих жидкостях недопустимо. Водородный показатель – ниже нормы, плотность не соответствует стандарту, среди присадок обнаружены бор, железо и фосфаты. В десятки раз больше хлоридов, как будто в канистру добавили горсть поваренной соли, а соль, как известно – убийца системы охлаждения. Тест на коррозию жидкость провалила при контакте со всеми металлами, причем с многократным превышением допусков. Использовать такую жидкость в качестве охлажда­ющей никак нельзя – даже опасно! Felix Carbox –40 G12+ ООО «Тосол-Синтез-Инвест», Россия, Дзержинск

Примерная цена 900 ₽ (за 5 кг)

Температура начала кристаллизации –44 °С, температура кипения +107 °С (это в рамках точности замеров). Отметим некоторое превышение содержания гликоля по сравнению с требованием ГОСТ, а также незначительное содержание нитритов. Рекомендуется к применению.

Что и как испытывали

Исследование приобретенных нами жидкостей проводили специалисты Международного испытательного центра по горюче-смазочным материалам – МИЦ ГСМ. Основополагающие документы – ГОСТ 33591–2015, являющийся прямым переводом общемирового стандарта ASTM D 3306, а также ГОСТ 28084–89. Кроме того, учитывали «фольксвагеновские» требования G12, поскольку на всех этикетках приобретенных ОЖ указывалось именно это соответствие. Замерили щелочность, которая может показать наличие в продуктах необходимых присадок, а для подтверждения корректности химического состава провели спектральный анализ – такой тест наиболее нагляден, когда в составе присутствуют не только этиленгликоль и вода.

Результаты исследований относятся к конкретной выборке изделий. Все ОЖ передавались в лабораторию в обезличенном виде.

Типичные последствия применения негодных ОЖ – забитые ржавчиной трубки радиатора и поврежденные коррозией крыльчатки насоса.

Основные требования к проверяемым ОЖ приведены в первом столбце итоговой таблицы испытаний. Напомним, что ОЖ состоит из трех основных частей – это вода, этиленгликоль и пакет присадок. Вода отвечает за теплоотдачу, этиленгликоль обеспечивает необходимые температуры кипения и замерзания, а пакет присадок отвечает за антикоррозионные и прочие полезные для системы охлаждения свойства.

Пакет присадок каждый производитель фактически изобретает сам. Если, к примеру, в составе жидкости обнаружено значительное содержание бора, то это точно не G12, что бы там ни было написано на этикетке. То же относится и к фосфатам.

Примерно такой вид приобретает негодный антифриз в процессе работы.

Результаты испытаний

Felix Carbox –40 G12+ и Sintec Antifreeze –40 LUXE G12+ прошли длинный тест спокойно и заслуженно оказались на вершине пьедестала, уверенно подтвердив статус лидеров рынка.

Другие участники – Euroazia –40 G12 и Carbo –40 G12, к сожалению, неприятно удивили. Так и хочется спросить, что нужно было добавить в состав, чтобы полученная жидкость стала кипеть значительно раньше, чем вода? И для какого климата подходит ОЖ, замерзающие при температуре –21 ºС? Такие антифризы категорически нельзя использовать ни зимой, ни летом!

Через две недели испытаний в антифризе Euroazia тестовые пластинки металлов приобрели вот такой вид.

Тест на коррозию, имитировавший окисление металлов системы охлаждения в течение всего 10 тысяч км пробега, Euroazia провалила на всех тестовых пластинах.

Неутешительный итог наших испытаний – 50 на 50. Оптимист скажет, что каждая вторая ОЖ – хорошая, пессимист – повторит то же про негодные жидкости.

К сожалению, реальность нашего рынка сегодня такова, что при розничной покупке отличить негодную ОЖ от достойной даже при незначительной разнице в цене почти невозможно. Упаковки у всех выглядят вполне фирменно, цены плюс-минус ровные, да и реклама не дремлет. Поэтому лучший совет, который мы можем дать – приобретайте товары, проверенные в ходе наших экспертиз и лучше в официальных точках продаж. В нынешних условиях, сэкономив 500 рублей на антифризе, можно случайно так нарваться на дорогостоящий ремонт, в десятки и сотни раз превышающий размер условной экономии в зависимости от дороговизны оригинальных деталей системы охлаждения для вашего автомобиля.

Результаты спектрального анализа антифризов, отражающие соответствие / несоответствие химического состава образцов.

Результаты испытаний охлаждающих жидкостей

Нормативный показатель Carbo Euroazia Felix Sintec Температура кипения, °С ≥108 97,0 92,0 107 106 Водородный показатель, рН 7,5…11,0 8,42 6,42 8,33 8,00 Резерв щелочности, мл – 3,99 0,44 2,09 2,82 Плотность, кг/м³ ≥1065 1019,0 1046,4 1075,4 1069,0 Бор, мг/кг 0 342 3 0 0 Силикаты, мг/кг 0 0 9 0 2 Фосфаты, мг/кг 0 0 31 0 0 Железо, мг/кг 0 0 12 0 0 Температура начала кристаллизации, °С

(ГОСТ 28084) –40 –29 –21 –44 –43 Содержание гликоля, % 50,0 28,6 31,6 54,4 50,4 Ионная хроматография, мг/л: Нитраты – 78 0 0 0 Нитриты 0 0 0 28 0 Бромиды – 0 161 0 0 Хлориды 25 0 2764 6 0 Фосфаты – 0 95 0 0 Сульфаты – 0 0 0 248 Коррозия, г/м²·сут: Медь 0,1 0,043 0,15 0,041 0,042 Припой 0,2 0,039 2,7 0,037 0,035 Латунь 0,1 0,044 0,21 0,029 0,028 Сталь 0,1 0,051 3,7 0,027 0,031 Чугун 0,1 0,047 5,9 0,045 0,049 Алюминий 0,1 0,068 3,4 0,033 0,047

Как ОЖ может загубить мотор?

Опасностей от негодной охлаждающей жидкости довольно много. На первом месте, как правило, стоит перегрев.

Перегрев – источник самых серьезных проблем двигателя автомобиля. По оценкам специалистов, более 90% неисправностей, возникающих от перегрева двигателя, связано с использованием некачественной ОЖ. Мотор часто сравнивают с организмом человека: оба порой бывают капризны и плохо предсказуемы. Но если у людей высокие температуры бани или сауны часто входят в оздоровительные процедуры, то для мотора повышение температуры выше расчетной зачастую становится смертельно опасным. В лучшем случае можно отделаться увеличением расхода масла – ведь те детали, которые отвечают за него (маслоотражательные колпачки клапанов и маслосъемные кольца поршней), перегрева не терпят. А в худшем случае от перегрева может «повести» головку блока цилиндров – да и до задиров поршней недалеко. Это чревато серьезным и дорогостоящим в сегодняшних условиях ремонтом.

Замерзание – антипод перегрева. Казалось бы, как может замерзнуть антифриз, в самом названии которого оговаривается борьба с этим явлением: это же не вода из-под крана! Однако такие случаи известны: первым делом клинит помпу, затем разлетается в клочья приводной ремень, а как апофеоз – трещит по швам весь двигатель…

Коррозия – не менее опасное явление. Коррозионный слой на стенках каналов радиатора и двигателя становится теплоизолятором, так как коррозия обладает теплопроводностью в 50 раз меньшей, чем сам металл. Именно поэтому двигатель отдает тепло хуже – радиатор как бы попадает в «шубу» и не охлаждается в должной мере. В результате двигатель перегревается и работает уже при недопустимых температурах. А если в охлаждающей жидкости находятся частицы ржавчины или продукты коррозии, то может засориться радиатор, разрушиться крыльчатка помпы, разгерметизироваться или протечь подшипник помпы, да и термостат может заклинить.

Осадок? Звучит, казалось бы, не так страшно, однако негодные или устаревшие присадки, выпадающие в осадок, начинают работать подобно абразиву, разрушая систему охлаждения двигателя изнутри. В результате такие присадки не защищают от коррозии, а провоцируют ее развитие.

Что касается общих пожеланий, то в идеальном варианте при обслуживании автомобиля желательно применять ту же самую ОЖ, которую использовал завод-изготовитель машины. Но беда в том, что подавляющее число автовладельцев понятия не имеет, что именно плещется в их системах охлаждения. В первую очередь это касается тех машин, которые меняли владельцев: вычислить их биографию почти невозможно. А сегодня к этой проблеме добавилась и другая: уход с рынка многих поставщиков сильно сузил сектор выбора достойных охлаждающих жидкостей. Мало того, среди продаваемых ОЖ встречается большое число откровенно непригодных для использования – наша экспертиза в очередной раз подтвердила это.

Отметим, что многие автосервисы, специализирующиеся на иномарках, давно применяют отечественные жидкости. При этом важно не смешивать различные типы ОЖ, которых на сегодня четыре. По составу присадок различают карбоксилатные (ОАТ), гибридные (hybrid), лобридные (lobrid) и традиционные (traditional). Для серьезного автосервиса выяснить, какой тип куда подходит, совсем не сложно.