Как не спалить мотор при перегреве – эксперт поделился секретами
Легкий перегрев
Если обнаружили, что стрелка указателя температуры уходит в красную зону, первым делом включите «печку» на максимум. Из дефлекторов пошел горячий воздух – это хорошо. Значит, антифриза в системе охлаждения достаточно.
Выключите кондиционер, чтобы снизить нагрузку на двигатель. Спокойно перестройтесь в правый ряд, остановитесь на обочине с аварийкой. Но мотор не глушите.
Откройте капот и проверьте, вращается ли крыльчатка вентилятора. Дайте двигателю поработать на холостом ходу, пока он не остынет до нормальной температуры. Затем его можно заглушить и проконтролировать уровень жидкости в расширительном бачке. Он должен быть между метками максимум и минимум.
Если на радиаторе есть пробка, проверьте уровень жидкости в нем. Но пробку отворачивайте не сразу, а минут через 20-30 (когда двигатель остынет), чтобы не обжечься паром и брызгами жидкости из горловины.
В запасе нет антифриза? Можно долить чистую воду. Но после устранения неисправности нужно обязательно промыть систему и заменить охлаждающую жидкость.
Можно ехать дальше, но сильно не нагружая мотор. И внимательно следите за температурой. По возвращении из поездки покажите автомобиль специалистам. Просто так моторы не перегреваются.
Ситуация ухудшается
Если включили «печку», а горячий воздух не пошел, значит антифриза в системе мало или нет вовсе. В такой ситуации нужно припарковаться как можно скорее и заглушить двигатель.
Только не останавливайтесь прямо на дороге – обязательно съезжайте на обочину. Не то снесут и вас, и автомобиль. Не подвергайте себя и окружающих опасности.
Дайте двигателю остыть и проконтролируйте уровень охлаждающей жидкости. Проверьте, герметичны ли радиатор и шланги системы охлаждения. Если утечки небольшие, можно долить антифриз или воду и потихоньку двигаться до ближайшего автосервиса.
Пар из-под капота
Это означает, что жидкость закипела и прорывается наружу через лопнувший шланг или расширительный бачок. Двигатель почти мгновенно лишается охлаждения, а потому его нужно как можно быстрее заглушить, а автомобиль откатить на обочину.
Если неисправность не удается устранить на месте, проситесь на буксир или вызывайте эвакуатор: поедете без антифриза – убьете мотор.
После ремонта прислушайтесь, как двигатель работает. При сильном перегреве он может быть поврежден.
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