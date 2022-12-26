Почему я выбираю подержанную Весту, а не новую Гранту: 5 аргументов

С моим мнением можно не соглашаться. Но прислушаться стоит.

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Официальные цены на Гранту начинаются от 678 тысяч рублей за «раздетую» антикризисную комплектацию.

Самая дорогая кросс-версия должна стоить 872 тысячи. В реальности дилеры продают машины по цене от 750 тысяч до миллиона и более.

Свежую легковушку, на которую еще действует гарантия, за эти деньги не найти. Кроме, пожалуй, Весты.

На вторичке «гарантийных» машин за аналогичные деньги — несколько тысяч штук. Причем риска в такой альтернативе минимум.

Гарантия еще действует

Главный плюс новой машины — гарантия. С Грантой можно не беспокоиться в течение 3 лет или 100 000 км. Но и Весту в пределах миллиона можно найти еще с заводской гарантией.

Например, в средней комплектации с мотором 1.6 на «ручке» продают двухлетки. Значит, после покупки у вас будет еще год гарантии: хорошая защита от непредвиденных поломок.

Это, конечно, не отменяет диагностики перед покупкой. Пробег может быть скручен, а в агрегаты уже залезали, причем неизвестно кто. И тогда о бесплатном ремонте у дилера можно забыть (если он это заметит).

Просторнее внутри

Гранта не очень подходит на роль семейной машины. Хотя сотни тысяч владельцев именно так ее и используют. Багажник вместительный во всех версиях, кроме хэтчбека. Но на втором ряду откровенно тесно.

Веста формально относится к тому же В-классу, но гораздо просторнее. Сзади вдвоем сидеть комфортно. Можно перенести долгую дорогу и втроем.

В дорогих комплектациях в распоряжении пассажиров второго ряда окажется масса опций: обогрев, USB-порты, подлокотник, подстаканники, плафон подсветки.

У Гранты нет проблем с эргономикой, только сиденья неудобные. Веста предлагает больше опций комфорта, а ее передние кресла практически эталонные для «бюджетника».

Едет лучше

Шасси Весты демонстрирует отменный баланс надежности, энергоемкости и управляемости. Это первая серийная вазовская модель, у которой передняя подвеска установлена на подрамнике. А это означает, что Веста (в теории!) должна лучше управляться — и на практике она это подтверждает.

Гранта, при аналогичной невозмутимости на плохих дорогах, примерным поведением не радует: электроусилитель руля настроен хуже, реакции на повороты баранки заторможены и размазаны.

За Весту придется больше платить транспортного налога. Ее моторы развивают 106 и 122 л.с. Тогда как на нынешние новые Гранты ставят только 90-сильный. Впрочем, разница в суммах невелика.

Безопаснее

Выпускаемые сейчас Гранты не оборудуют ABS. Система стабилизации и прежде была редкостью (ставилась на отдельные топовые комплектации). Зато можно рассчитывать на машину с одной или двумя подушками безопасности. Не на весь объем выпуска, но их всё же ставят на Гранты.

Веста уже в «базе» оснащена ABS, ESP и двумя подушками. В некоторых комплектациях есть и боковые «эйрбэги».

Ну и в случае аварии (не дай бог!) кузов свежей модели отработает лучше, чем Гранты, являющейся по сути вариацией Калины первого поколения.

Гранта недурна собой, но Веста выглядит привлекательнее. А уж универсал можно назвать одним из самых стильных на рынке.

Есть автомат

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Веста наряду с механикой оснащалась роботом АМТ (как он работает, читайте тут) и вариатором Jatco. У каждого варианта свои плюсы.

Механика — надежно и беспроблемно. Робот — предельно дешевый вариант автомата, хотя медлителен и часто требует замены сцепления. Вариатор ставится с наиболее мощным мотором, 113-сильным Renault. С таким силовым агрегатом Веста становится практически иномаркой (здесь тест с комментариями).

Гранту же можно купить только с «ручкой». Никакой автоматизированной трансмиссии у АВТОВАЗа в обозримом будущем не появится. Так что если вам нужна двухпедальная Лада, смотрите исключительно на вторичку.

Веста или Гранта?

Главный аргумент в пользу Весты — что ее тоже можно купить на гарантии. По остальным параметрам она на правах флагмана тоже во всем обходит Гранту. Это отличная альтернатива с минимальными рисками «попасть» на деньги.

Хотя кто-то предпочтет новый автомобиль старому. И выберет Гранту. И будет по-своему прав!

Как вела себя Веста из редакционного парка можно прочитать тут.

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