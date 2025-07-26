Машина с револьвером — чем уникальна российская Хризантема
С момента появления противотанковых комплексов с управляемыми ракетами их стали монтировать на гусеничные и колесные шасси. При этом погоня за универсальностью привела к монтажу систем на боевые машины пехоты с пулеметно-пушечным вооружением.
Но не все так просто. Универсал по ряду параметров проигрывает специализированному комплексу.
Проблемы перезарядки
Например, на американскую БМП Bradley навешивают установки ПТУР TOW: две ракеты уже находятся в пусковых устройствах и еще 5 – в боеукладке.
Наш вариант на эту тему – БМП-2М с модулем Бережок: четыре ракеты ПТРК Корнет в пусковых контейнерах закреплены на башне. Мало того, номенклатура боеприпасов Корнета достаточно универсальна и способна отрабатывать по танкам, боевым бронированным машинам, опорным пунктам пехоты, живой силе и некоторым воздушным целям.
На Западе тоже была попытка сделать многоцелевой аналог — зенитную и одновременно противотанковую систему ADATS на шасси М113 или Bradley. Оказалось это слишком дорого и ограничилось небольшим тиражом универсальных комплексов.
А теперь главное: у всех перечисленных боевых машин после опустошения малого количества навесных контейнеров с ракетами требуется ручная или механизированная перезарядка. Как минимум не под огнем, а лучше в тылу. А нельзя ли ракет побольше и автоматическую перезарядку прямо на огневой позиции? Можно!
Ракеты в магазине
Уникальный самоходный противотанковый комплекс называется 9К123 Хризантема. Его модернизированный вариант – Хризантема-С. Двухместная боевая машина носит индекс 9П157-2, трехместная машина командира взвода — 9П157-3.
ПТРК базируется на гусеничном шасси БМП-3М и имеет сходный корпус из алюминиевой брони, аналогичную торсионную подвеску, трансмиссию и 500-сильный дизельный двигатель УТД-29 производства Барнаултрансмаш. Ходовые показатели такие же, как у БМП-3М: максимальная скорость – 70 км/ч (10 км/ч на плаву), запас хода – не менее 600 км.
Из пулеметно-пушечного вооружения оставлен только 7,62-мм курсовой пулемет в передней левой части корпуса. Остальная ударная сила — противотанковые и фугасные управляемые ракеты. Их на борту 15 штук, при этом вооружение удивительно рационально скомпоновано!
В походном положении все ракеты и радиолокационное оборудование находятся внутри бронекорпуса с практически гладкой крышей. Приведение в боевое положение происходит за считаные секунды: автоматически выдвигается антенна радиолокационной станции и пусковая установка на два транспортно-пусковых контейнера с ракетами.
Выбор типа ракеты из механизированной боеукладки тоже происходит автоматически. Укладка реализована на базе барабанного магазина, как в револьвере. Только вместо патронов барабан снаряжен контейнерами с ракетами.
После залпа пусковая установка опускается вглубь корпуса машины и автоматически снаряжается новыми ракетами из барабанного механизма боеукладки.
Скорострельность Хризантемы может достигать четырех выстрелов в минуту. Процесс пополнения боезапаса тоже механизирован. На правом борту закреплена стрела, подающая транспортно-пусковые контейнеры к боеукладке.
Два канала – две цели
Номенклатура боеприпасов — ракеты семейства 9М123 с тандемно-кумулятивной боевой частью массой 8 кг и пробиваемостью не менее 1100 мм гомогенной брони за динамической защитой, а также ракеты семейства 9М123Ф с объемно-детонирующей (13,5 кг в тротиловом эквиваленте) боевой частью. Минимальная дальность – 400 метров, а максимальная — 6000 метров. Все ракеты Хризантемы сверхзвуковые.
Еще одна особенность комплекса – система наведения с двумя независимыми каналами, что гарантирует эффективность ПТРК при любых погодных условиях и в любое время суток. Полетом ракеты может заведовать как радиокомандная система управления в автоматическом режиме, так и полуавтоматическая лазерно-лучевая в составе теплотелевизионного прицела. Соответственно, при необходимости Хризантема-С способна одновременно поразить две цели.
Разумеется, модернизированный комплекс оснащен навигационной системой, защищенной радиосвязью, средствами приема целеуказаний от боевой машины командира батареи ПТРК.
Эти машины прекрасно зарекомендовали себя в зоне проведения СВО и привлекли пристальное внимание министерств обороны других стран.
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