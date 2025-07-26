Машина с револьвером — чем уникальна российская Хризантема

Эксперт Крючков рассказал о самом мощном противотанковом ракетном комплексе РФ

С момента появления противотанковых комплексов с управляемыми ракетами их стали монтировать на гусеничные и колесные шасси. При этом погоня за универсальностью привела к монтажу систем на боевые машины пехоты с пулеметно-пушечным вооружением.

Но не все так просто. Универсал по ряду параметров проигрывает специализированному комплексу.

Проблемы перезарядки

Например, на американскую БМП Bradley навешивают установки ПТУР TOW: две ракеты уже находятся в пусковых устройствах и еще 5 – в боеукладке.

Наш вариант на эту тему – БМП-2М с модулем Бережок: четыре ракеты ПТРК Корнет в пусковых контейнерах закреплены на башне. Мало того, номенклатура боеприпасов Корнета достаточно универсальна и способна отрабатывать по танкам, боевым бронированным машинам, опорным пунктам пехоты, живой силе и некоторым воздушным целям.

Четыре ПТУР Корнет (по два с каждой стороны башни) значительно увеличивают огневую мощь БМП-2М с боевым модулем Бережок. Но новые транспортно-пусковые контейнеры вместо опустевших под огнем не установишь.

На Западе тоже была попытка сделать многоцелевой аналог — зенитную и одновременно противотанковую систему ADATS на шасси М113 или Bradley. Оказалось это слишком дорого и ограничилось небольшим тиражом универсальных комплексов.

Американский БМП Bradley. Слева на башне контейнер для двух ПТУР TOW. В боеукладке есть запас, но перезарядка ручная, и для этого экипажу надо покинуть машину. Под обстрелом — гарантированные потери.

А теперь главное: у всех перечисленных боевых машин после опустошения малого количества навесных контейнеров с ракетами требуется ручная или механизированная перезарядка. Как минимум не под огнем, а лучше в тылу. А нельзя ли ракет побольше и автоматическую перезарядку прямо на огневой позиции? Можно!

Ракеты в магазине

Уникальный самоходный противотанковый комплекс называется 9К123 Хризантема. Его модернизированный вариант – Хризантема-С. Двухместная боевая машина носит индекс 9П157-2, трехместная машина командира взвода — 9П157-3.

ПТРК базируется на гусеничном шасси БМП-3М и имеет сходный корпус из алюминиевой брони, аналогичную торсионную подвеску, трансмиссию и 500-сильный дизельный двигатель УТД-29 производства Барнаултрансмаш. Ходовые показатели такие же, как у БМП-3М: максимальная скорость – 70 км/ч (10 км/ч на плаву), запас хода – не менее 600 км.

Из пулеметно-пушечного вооружения оставлен только 7,62-мм курсовой пулемет в передней левой части корпуса. Остальная ударная сила — противотанковые и фугасные управляемые ракеты. Их на борту 15 штук, при этом вооружение удивительно рационально скомпоновано!

Самоходный ПТРК Хризантема-С в походном положении, для приведения комплекса к боевой готовности понадобится всего 20 секунд. Масса боевой машины чуть меньше 20 тонн. В середине правого борта механизм загрузки контейнеров с ракетами в боеукладку.

В походном положении все ракеты и радиолокационное оборудование находятся внутри бронекорпуса с практически гладкой крышей. Приведение в боевое положение происходит за считаные секунды: автоматически выдвигается антенна радиолокационной станции и пусковая установка на два транспортно-пусковых контейнера с ракетами.

Выбор типа ракеты из механизированной боеукладки тоже происходит автоматически. Укладка реализована на базе барабанного магазина, как в револьвере. Только вместо патронов барабан снаряжен контейнерами с ракетами.

После залпа пусковая установка опускается вглубь корпуса машины и автоматически снаряжается новыми ракетами из барабанного механизма боеукладки.

Скорострельность Хризантемы может достигать четырех выстрелов в минуту. Процесс пополнения боезапаса тоже механизирован. На правом борту закреплена стрела, подающая транспортно-пусковые контейнеры к боеукладке.

Комплекс готов к ведению огня. Из недр корпуса выдвинута антенна радиолокационной станции миллиметрового диапазона и пусковая установка. Заслонки теплотелевизионного прицела 1К118П открыты.

Два канала – две цели

Номенклатура боеприпасов — ракеты семейства 9М123 с тандемно-кумулятивной боевой частью массой 8 кг и пробиваемостью не менее 1100 мм гомогенной брони за динамической защитой, а также ракеты семейства 9М123Ф с объемно-детонирующей (13,5 кг в тротиловом эквиваленте) боевой частью. Минимальная дальность – 400 метров, а максимальная — 6000 метров. Все ракеты Хризантемы сверхзвуковые.

Еще одна особенность комплекса – система наведения с двумя независимыми каналами, что гарантирует эффективность ПТРК при любых погодных условиях и в любое время суток. Полетом ракеты может заведовать как радиокомандная система управления в автоматическом режиме, так и полуавтоматическая лазерно-лучевая в составе теплотелевизионного прицела. Соответственно, при необходимости Хризантема-С способна одновременно поразить две цели.

Залп! Сектор стрельбы боевых машин Хризантема-С от -85 до +85 градусов по горизонтали и от -5 до +15 по вертикали.

Разумеется, модернизированный комплекс оснащен навигационной системой, защищенной радиосвязью, средствами приема целеуказаний от боевой машины командира батареи ПТРК.

Эти машины прекрасно зарекомендовали себя в зоне проведения СВО и привлекли пристальное внимание министерств обороны других стран.

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