Форум «Армия-2024»: огневая мощь, скорость, защита, маскировка
В подмосковном Парке «Патриот» состоялся юбилейный смотр достижений российского военно-промышленного комплекса – десятый по счету Форум «Армия». На его площадках, конечно, нашлось место перспективным разработкам и новым вооружениям.
Ведение нашей армией боевых действий неизбежно сместило акценты в пользу практичных решений, востребованных уже сейчас. Значительная часть экспонатов создана с учетом опыта СВО. Мало того, часть из них, прежде чем попасть на выставочные стенды, уже успела принять участие в боевых действиях. Представляем топ-5 тенденций развития колесной и гусеничной техники.
Невидимки с мощной защитой
Усиленное бронирование, дополнительную защиту и средства маскировки получили и грузовики, и БМП, и бронетранспортеры. Иногда навесное оборудование бронекорпуса меняет облик боевой машины до неузнаваемости. Так, например, в модернизированном БТР-82АМ с полным набором доработок и маскировочной сетью трудно сразу опознать хорошо знакомые обводы «восемьдесят второго».
Существенное усиление понадобилось и боевым машинам десанта. Современные БМД-4М поставляются крылатой пехоте с комплектом броневых экранов, противокумулятивных решеток и антидроновых сеток, которые, по мере необходимости, монтируют уже в подразделениях.
Появились экраны, укрывающие, в том числе, остекление, и на кабинах военных грузовиков.
Еще одно новшество — монтаж на бронированные грузовики конструкций, позволяющих быстро укрыть машину маскировочной сетью.
Меньше, но быстрее
На смену технике исполинских размеров в зоне СВО все чаще требуются скоростные и подвижные квадроциклы, мотовездеходы, небольшие бронеавтомобили и пикапы. Таких транспортных средств на форуме Армия-2024 было великое множество.
Зачастую на юркие багги и мотовездеходы монтируют не только пулеметы калибром 7,62 мм, но и ракетные системы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.
Прекрасными донорами для производства небольших бронеавтомобилей и пикапов стали внедорожники Ульяновского автозавода. Так, например, компания Оборонавто представила полноприводный бронеавтомобиль Кадет на базе УАЗа Патриота.
Артиллерия на колесах
Помимо буксируемых орудий и самоходных гусеничных установок в войсках востребованы и артсистемы на колесных шасси. Их основное преимущество — высокая мобильность, запас хода и ресурс, хорошая ремонтопригодность, приемлемая цена. На колесные шасси сейчас монтируют самое разнообразное вооружение.
Если говорить о крупном калибре, то помимо 152-мм САО Мальва на базе шасси БАЗ-6910-027 появился еще и комплекс Флокс со 120 мм орудием 2А80 на шасси грузовика Урал. Это уже не опытный образец — установка поступает в войска.
Не обошлось и без кочующего миномета. Данный тип вооружения представлен самоходной системой 2С41 Дрок.
Беспилотники на колесах и гусеницах
Роботизированные транспортные средства уже не диковина, а реальность. Армейские нужды породили разнообразие форм и размеров наземных беспилотников.
Помимо колесных шасси встречаются интересные разработки на гусеничном ходу. Одна из них — робототехническая платформа легкого класса Каракал с дистанционным управлением дальностью до 1500 метров.
Безусловно, заслуживает внимания и «новое прочтение» неувядающей мотолыги. АО Ремдизель показало роботизированный многоцелевой дистанционно-управляемый гусеничный транспортер-тягач МГТТ-ЛБ на ее базе. Практичная разработка на шасси хорошо зарекомендовавшей себя машины. Беспилотный вариант мотолыги можно произвести в ходе капитального ремонта уже имеющихся экземпляров.
Спасение жизней
Еще одна положительная тенденция — практически все производители военной техники в числе многочисленных модификаций обязательно выпускают медицинскую версию. Это и Линза на базе Тайфуна, и санитарный автомобиль на базе КАМАЗа.
Высокомобильные легкие транспортные средства тоже адаптируют под медицинские нужды.
Научили транспортировать раненых и даже совсем крохотные мотовездеходы.
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