Форум «Армия-2024»: огневая мощь, скорость, защита, маскировка

«За рулем» рассказал об эволюции колесной и гусеничной военной техники

В подмосковном Парке «Патриот» состоялся юбилейный смотр достижений российского военно-промышленного комплекса – десятый по счету Форум «Армия». На его площадках, конечно, нашлось место перспективным разработкам и новым вооружениям.

Ведение нашей армией боевых действий неизбежно сместило акценты в пользу практичных решений, востребованных уже сейчас. Значительная часть экспонатов создана с учетом опыта СВО. Мало того, часть из них, прежде чем попасть на выставочные стенды, уже успела принять участие в боевых действиях. Представляем топ-5 тенденций развития колесной и гусеничной техники.

Невидимки с мощной защитой

Усиленное бронирование, дополнительную защиту и средства маскировки получили и грузовики, и БМП, и бронетранспортеры. Иногда навесное оборудование бронекорпуса меняет облик боевой машины до неузнаваемости. Так, например, в модернизированном БТР-82АМ с полным набором доработок и маскировочной сетью трудно сразу опознать хорошо знакомые обводы «восемьдесят второго».

Усовершенствованный БТР-82А с комплектом защитных экранов может противостоять бронебойно-зажигательным пулям Б-32 калибра 12,7 мм и минам до 6 кг в тротиловом эквиваленте под днищем и колесами. На борту машины помимо пушки и пулемета, установлено ракетное вооружение и комплекс радиоэлектронной борьбы ЛГШ-689.

Существенное усиление понадобилось и боевым машинам десанта. Современные БМД-4М поставляются крылатой пехоте с комплектом броневых экранов, противокумулятивных решеток и антидроновых сеток, которые, по мере необходимости, монтируют уже в подразделениях.

Боевая машина десанта БМД-4М с комплектом дополнительной защиты, сетками от FPV-дронов и боеприпасов квадрокоптеров. Объем усиленного бронирования хорошо виден на фото. Алюминиевый корпус БМД – песчаного цвета, броневые экраны — зеленого.

Появились экраны, укрывающие, в том числе, остекление, и на кабинах военных грузовиков.

Трехосный КАМАЗ-53501М общетранспортного назначения. Защита кабины предусматривает бронелисты со смотровыми щелями, укрывающими остекление.

Еще одно новшество — монтаж на бронированные грузовики конструкций, позволяющих быстро укрыть машину маскировочной сетью.

Бронированный автомобиль многоцелевого назначения КАМАЗ-4385 4х4 с оборудованием для маскировки.

Меньше, но быстрее

На смену технике исполинских размеров в зоне СВО все чаще требуются скоростные и подвижные квадроциклы, мотовездеходы, небольшие бронеавтомобили и пикапы. Таких транспортных средств на форуме Армия-2024 было великое множество.

Моноприводное легкое специальное транспортное средство Персей для штурмовых групп. При изготовлении корпуса применены композитные материалы. Локальное бронирование имеется только в зонах риска. Число мест 2+1. Вооружение – пулемет. Мощность двигателя – 21 л.с. Максимальная скорость – 70 км/ч.

Зачастую на юркие багги и мотовездеходы монтируют не только пулеметы калибром 7,62 мм, но и ракетные системы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.

Трехместный багги Чаборз М-3 оснащен автоматическим гранатометом. Производится в Чеченской республике из отечественных комплектующих. Мощность двигателя – 98 л.с. Полная масса – 1310 кг. Максимальная скорость – 130 км/ч. Автомобиль прошел испытания в Российском университете спецназа.

Прекрасными донорами для производства небольших бронеавтомобилей и пикапов стали внедорожники Ульяновского автозавода. Так, например, компания Оборонавто представила полноприводный бронеавтомобиль Кадет на базе УАЗа Патриота.

Бронированный пикап Кадет выдерживает попадание пули патрона 7,62х54 мм, выпущенной из СВД. Минная стойкость автомобиля – 600 грамм в тротиловом эквиваленте. Вместимость – 5 человек. Грузоподъемность – 500 кг. Максимальная скорость – 130 км/ч.

Артиллерия на колесах

Помимо буксируемых орудий и самоходных гусеничных установок в войсках востребованы и артсистемы на колесных шасси. Их основное преимущество — высокая мобильность, запас хода и ресурс, хорошая ремонтопригодность, приемлемая цена. На колесные шасси сейчас монтируют самое разнообразное вооружение.

Прототип зенитного артиллерийского комплекса на базе бронеавтомобиля Тайфун. Калибр орудий – 23 мм. Возможно применение снарядов с программируемым подрывом, круглосуточное автоматическое сопровождение целей, работа по малоразмерным БПЛА и барражирующим боеприпасам.

Если говорить о крупном калибре, то помимо 152-мм САО Мальва на базе шасси БАЗ-6910-027 появился еще и комплекс Флокс со 120 мм орудием 2А80 на шасси грузовика Урал. Это уже не опытный образец — установка поступает в войска.

Самоходное артиллерийское орудие 2С40 Флокс. Вооружено 120-мм комбинированной гаубицей-минометом 2А80 и 7,62-мм пулеметом. Базируется на шасси бронированного грузового автомобиля Урал-4320 колесной формулы 6х6.

Не обошлось и без кочующего миномета. Данный тип вооружения представлен самоходной системой 2С41 Дрок.

Дрок – миномет калибром 82 мм на шасси бронеавтомобиля К-4386 Тайфун 4х4. Расчет – 4 человека. Вспомогательное вооружение – 7,62-мм дистанционно-управляемый пулемет. Самоходный миномет уже поступает в войска.

Беспилотники на колесах и гусеницах

Роботизированные транспортные средства уже не диковина, а реальность. Армейские нужды породили разнообразие форм и размеров наземных беспилотников.

Транспортные и специальные роботизированные транспортные средства можно было увидеть на стендах как крупных предприятий военно-промышленного комплекса, так и на экспозициях небольших компаний.

Помимо колесных шасси встречаются интересные разработки на гусеничном ходу. Одна из них — робототехническая платформа легкого класса Каракал с дистанционным управлением дальностью до 1500 метров.

Гусеничное роботизированное шасси Каракал. Обладает помехозащищенными системами дистанционного управления и передачи видеосигнала высокой четкости.

Безусловно, заслуживает внимания и «новое прочтение» неувядающей мотолыги. АО Ремдизель показало роботизированный многоцелевой дистанционно-управляемый гусеничный транспортер-тягач МГТТ-ЛБ на ее базе. Практичная разработка на шасси хорошо зарекомендовавшей себя машины. Беспилотный вариант мотолыги можно произвести в ходе капитального ремонта уже имеющихся экземпляров.

МГТТ-ЛБ – вариант мотолыги с дистанционным управлением. Снаряженная масса – 10 500 кг. Экипаж плюс десант – 10 человек. Грузоподъемность – 2 тонны, масса буксируемого прицепа – 7 тонн. Мощность двигателя – 320 л.с. Запас хода по шоссе – 850 км, по сухому грунту – 650-700 км.

Спасение жизней

Еще одна положительная тенденция — практически все производители военной техники в числе многочисленных модификаций обязательно выпускают медицинскую версию. Это и Линза на базе Тайфуна, и санитарный автомобиль на базе КАМАЗа.

АС-4350 Ambulance с кузовом фургон на шасси грузового автомобиля КАМАЗ-43501 4х4. Предназначен для эвакуации раненых. Мощность двигателя – 240 л.с. Максимальная скорость – 90 км/ч. Вместимость: в кузове на носилках – 9 человек, в кузове сидя – 15, в кабине – 2.

Высокомобильные легкие транспортные средства тоже адаптируют под медицинские нужды.

Легкое специальное транспортное средство Сармат-2МЭ. Двигатель – бензиновый, мощностью 105 л.с. Максимальная скорость – 130 км/ч. Запас хода – 500 км. Вооружение – пулемет 7,62 мм. Транспортные возможности – перевозка двух раненых на носилках.

Научили транспортировать раненых и даже совсем крохотные мотовездеходы.

Полноприводный мотовездеход грузоподъемностью 300 кг. Длина достигает всего 3,3 метра. Двигатель имеет мощность 87 л.с. Максимальная скорость – 80 км/ч. Трудно поверить, но на борту крохи устанавливаются два пулемета, а экипаж насчитывает трех человек. А еще он может принять на борт двух раненых на носилках.

Титан против тяжелого металла — артиллерийская дуэль России и США.