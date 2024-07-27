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Титан против тяжелого металла — артиллерийская дуэль России и США

«За рулем» сравнил буксируемые гаубицы НАТО и России – М777 и 2А65 Мста-Б

Близкие калибры, сопоставимые во многом характеристики техники и совершенно разные концепции – таковы наиболее современные гаубицы Америки и России. Каждая имеет как достоинства, так и недостатки. Вот этот баланс плюсов и минусов применительно к условиям СВО в конечном счете и создает репутацию орудия в войсках.

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Титан и алюминий

Гаубица M777 изначально проектировалась как легчайшее 155-миллиметрового калибра орудие для высокомобильных армейских соединений.

Гаубица М777 не имеет щитка, прикрывающего расчет. Максимальная скорострельность – 4 выстрела в минуту.
Гаубица М777 не имеет щитка, прикрывающего расчет. Максимальная скорострельность – 4 выстрела в минуту.

Во главу угла, помимо буксировки 2,5-5 тонными грузовиками, ставилась возможность транспортировки самолетом, вертолетом на внешней подвеске, десантирования с парашютными системами, быстрое развертывание/свертывание на позиции, высокая точность.

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Достичь рекордной для данного калибра массы (меньше четырех с половиной тонн) позволило широкое применение титана и алюминиевых сплавов, а также особенности конструкции.

Гаубица получила поршневой затвор, ствол, ставший по совместительству элементом буксировочной системы, колеса на гидропневматической подвеске, цифровую систему управления огнем в дополнение к традиционной оптике.

К дульному тормозу М777 на конце ствола приварена проушина для буксировки орудия.
К дульному тормозу М777 на конце ствола приварена проушина для буксировки орудия.

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В результате «три семерки» можно буксировать по дороге со скоростью до 88 км/ч, по бездорожью – до 24 км/ч. Время разворачивания/сворачивания составляет меньше трех минут. Дальность при стрельбе стандартными осколочно-фугасными снарядами достигает 24,7 км, снарядами с улучшенной аэродинамикой и донным газогенератором – до 30 км, высокоточными активно-реактивными снарядами Excalibur – 36 км.

На сегодняшний день производителем BAE Systems выпущено более 1200 гаубиц М777.

Но ничто не дается даром. Крупный калибр при малой массе орудия имеет ряд врожденных недостатков, последствия которых – проблемы со скорострельностью. Рекомендация изготовителя М777 предполагает высокий темп (4 выстрела в минуту) на протяжении не более двух минут. Стандартная же (читай – почти беспроблемная) скорострельность составляет только два выстрела в минуту. Но все равно периодически нужно делать паузы для охлаждения ствола.

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Огонь по такому рекомендованному алгоритму редко совпадает с потребностью в стрельбе в реальном бою. А нарушение инструкции ведет к ускоренному износу орудия. Ремонт же обойдется в копеечку.

Титаново-алюминиевая М777 стоит в семь (!) раз дороже семитонной стальной предшественницы М198. Ценовая разница распространяется и на комплектующие. Добавьте сюда еще сложности с поставкой запасных частей к американскому орудию в условиях СВО и необходимость высококвалифицированных кадров для обслуживания и ремонта, и вы получите не самое удобное на войне орудие.

«Три семерки» сложна, не славится надежностью, ее могут повредить даже мелкие осколки. Кроме того, гаубица требует квалифицированного обслуживания и эксплуатации.
«Три семерки» сложна, не славится надежностью, ее могут повредить даже мелкие осколки. Кроме того, гаубица требует квалифицированного обслуживания и эксплуатации.

Тяжелый металл по-русски

Гаубица 2А65 Мста-Б в данный момент – наше самое современное буксируемое орудие калибром 152 миллиметра. Компоновка классическая: ствол длиной 47 калибров, одноосная ходовая часть с двумя колесами и станины коробчатого сечения.

Отечественная 152-мм гаубица Мста-Б выполнена по классической схеме. Отличается надежностью и неприхотливостью. Скорострельность – до 7 выстрелов в минуту.
Отечественная 152-мм гаубица Мста-Б выполнена по классической схеме. Отличается надежностью и неприхотливостью. Скорострельность – до 7 выстрелов в минуту.

В 2А65 применен раздельно-гильзовый способ заряжания: Мста-Б оснащена пружинными досылателями зарядов и снарядов, полуавтоматическим клиновым затвором. Масса 2А65 составляет семь тонн. То есть она немного легче, чем натовская FH70, американская M198, французская TRF1. Но все равно в сравнении с «тремя семерками» это настоящий тяжелый металл с соответствующим запасом прочности.

Для транспортировки гаубицы применяют грузовики КАМАЗ, Урал или гусеничную МТ-ЛБ. Максимальная скорость транспортировки по асфальту составляет 80 км/ч, по бездорожью – 20 км/ч. По этому параметру орудие сопоставимо с М777.

Мсту-Б транспортируют с помощью Урала, КАМАЗа или гусеничной «мотолыги».
Мсту-Б транспортируют с помощью Урала, КАМАЗа или гусеничной «мотолыги».

Время развертывания/свертывания тоже составляет меньше трех минут. Номенклатура боеприпасов 2А65 достаточно широкая: осколочно-фугасные снаряды разных модификаций, дымовые, кассетные с осколочными и кассетные с кумулятивно-осколочными боевыми элементами, постановщики помех и высокоточные снаряд Краснополь.

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Осколочно-фугасные снаряды Мсты-Б поражают цель на дистанции до 24,7 километра, осколочно-фугасные с донным газогенератором – на дистанции до 30 километров, управляемые Краснополи – до 20 км. Здесь везде наблюдается паритет с «тремя семерками», кроме высокоточных корректируемых снарядов.

По дальности поражения целей наш Краснополь, выпущенный из Мсты, заметно уступает Excalibur. Зато у нашей гаубицы подавляющее преимущество в скорострельности – честных 7 выстрелов в минуту. А еще российская гаубица надежна, неприхотлива, ремонтопригодна.

2А65 снабжена щитком, укрывающим расчет и механизмы от осколков.
2А65 снабжена щитком, укрывающим расчет и механизмы от осколков.

Ее снабжение запчастями не нуждается в сверхсложной логистике. И, главное, Мста-Б лучше зарубежной конкурентки приспособлена для интенсивной стрельбы.

Кроме того, наша промышленность совершенствует артиллерийские системы с учетом опыта СВО, чего не делают производители «трех семерок». Это касается и боеприпасов, и средств наведения. Цель новых разработок – лучшая точность и дальность.

Характеристики буксируемых гаубиц 2А65 Мста-Б и М777

Модель, страна

2А65 Мста-Б, Россия

М777, США

Калибр, мм

152

155

Длина ствола, мм (калибры)

7144 (47)

6045 (39)

Масса, кг

7000

4400

Скорострельность максимальная, выстрелов в минуту

7

4

Начальная скорость снаряда, м/с

810

827

Максимальная дальность стрельбы, м

30 000

30 000 (36 000 высокоточным боеприпасом)

Угол возвышения, град

от -3 до +70

от -2,4 до +71,7

Угол поворота, град

от -27 до +28

от -22,5 до +22,5

Расчет, чел

8

8

Скорость буксировки по шоссе, км/ч

80

88

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Крючков Вадим
Фото:Министерство обороны РФ, Вадим Крючков
Количество просмотров 4
27.07.2024
Фото:Министерство обороны РФ, Вадим Крючков
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